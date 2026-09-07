Como conseguir ingressos para Espanha x Croácia: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A atual campeã mundial, a Espanha, abre sua campanha na Liga das Nações da UEFA 2026/27 contra a Croácia, em Sevilha, antes de as duas seleções se enfrentarem novamente apenas uma semana depois, em Split. As duas partidas fazem parte de um Grupo A3 da Liga A bastante forte, que também inclui Inglaterra e Tchéquia, e este confronto duplo logo no início tem peso considerável, dado o nível dos dois lados.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Espanha x Croácia, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de Espanha x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Espanha x Croácia começa no Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, em 26 de setembro de 2026, com o horário exato local ainda a ser confirmado pela UEFA.

Liga das Nações A - Rodada 2 29 de set. de 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Onde comprar ingressos para Espanha x Croácia?

Os ingressos para o jogo em Sevilha foram disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da RFEF, com prioridade para membros da federação antes de a partida se esgotar completamente. Os canais oficiais da federação croata (HNS) são o equivalente como primeira opção para o jogo fora de casa em Split.

StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla gama de opções de assentos para as duas partidas, do Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, ao Estádio Poljud, em Split.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Partida esgotada – com os ingressos oficiais para Sevilha esgotados, o StubHub é uma das únicas formas restantes de assistir ao jogo de 29 de setembro

Ingressos para visitantes – as entradas para Split são administradas pelos canais da HNS, com oferta limitada para os torcedores espanhóis que viajarão

Transferências garantidas – toda compra no StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Mercado secundário – o StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dada a rapidez com que o jogo em Sevilha se esgotou, é altamente recomendável reservar cedo também para a partida fora de casa em Split, especialmente com o crescimento da projeção da Espanha desde a conquista da Copa do Mundo.

Quanto custam os ingressos para Espanha x Croácia?

Os preços oficiais para o jogo em Sevilha foram definidos pelos canais de venda da RFEF antes de a partida se esgotar na fonte oficial. Os preços oficiais da HNS valem da mesma forma para o jogo em Split.

O StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Sevilha (esgotado na fonte oficial): sem estoque oficial restante, os preços de revenda no mercado secundário estão bem acima do valor de face, dado o tamanho da demanda em torno do sucesso da Espanha na Copa do Mundo

Assentos mais baratos em Split: a partir de cerca de € 45 a € 60, geralmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários em Split: normalmente entre € 90 e € 160, oferecendo visão mais clara ao longo das laterais

Assentos premium em Split: a partir de € 250 para torcedores que queiram a melhor visão disponível

Como em qualquer partida que envolve a atual campeã mundial, os preços podem mudar rapidamente, então garantir um lugar o quanto antes é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Espanha x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Espanha e Croácia

A Espanha chega para esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, todos pela Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu a Argentina por 1 a 0 na final e antes derrotou a Áustria por 3 a 0, Portugal por 1 a 0, Bélgica por 2 a 1 e França por 2 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, a Espanha marcou sete gols e não sofreu nenhum, mantendo a defesa sem ser vazada em todos os jogos.

Os últimos cinco resultados da Croácia são mais variados. A seleção venceu três e perdeu dois, sendo o jogo mais recente uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes, no torneio, venceu Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0, mas também perdeu por 4 a 2 para a Inglaterra na fase de grupos. A Croácia marcou sete gols e sofreu nove ao longo dessas cinco partidas.

Espanha x Croácia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções foi na Euro 2024, quando a Espanha venceu por 3 a 0. Antes disso, as duas equipes empataram em 0 a 0 em um jogo da Liga das Nações em junho de 2023. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha tem o retrospecto mais forte, com sua vitória mais contundente sendo um triunfo por 6 a 0 em casa pela Liga das Nações, em setembro de 2018. Os cinco encontros produziram 19 gols no total.

Espanha x Croácia: classificação

No Grupo 3 da Liga das Nações da UEFA, a Croácia atualmente ocupa o primeiro lugar, enquanto a Espanha está na quarta posição antes desta partida.