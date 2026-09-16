Espanha enfrenta a Tchéquia em um atraente duelo da Liga das Nações da UEFA no Estadio Carlos Tartiere, em Oviedo, em 3 de outubro de 2026. Esta partida do grupo coloca duas potências europeias frente a frente diante de um público apaixonado em Astúrias, enquanto ambas as seleções buscam somar pontos cruciais no torneio.

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Quando acontece o pontapé inicial de Espanha x Tchéquia pela Liga das Nações A da UEFA?

Espanha x Tchéquia acontece no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, com as informações oficiais de transmissão e horário de início ainda não confirmadas.

Liga das Nações A - Rodada 3 3 de out. de 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Onde comprar ingressos para Espanha x Tchéquia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), responsável pela distribuição primária dos jogos em casa. O site oficial da RFEF é sua primeira parada para garantir entradas pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como StubHub são sua melhor opção.

Quanto custam os ingressos para Espanha x Tchéquia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da RFEF normalmente começam em € 35 para entradas da categoria geral atrás do gol, com os valores aumentando de acordo com o setor e o nível do assento dentro do Estadio Carlos Tartiere.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos atualmente começam em € 48 por assento, com os valores finais variando de acordo com a escolha do lugar, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Espanha x Tchéquia pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Espanha x Tchéquia

A Espanha venceu cada um de seus últimos cinco jogos, marcando nove gols e sofrendo dois nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo. Essa sequência também incluiu vitórias sobre França, Bélgica, Portugal e Áustria, com a Espanha sem sofrer gols em dois desses cinco jogos.

Os últimos cinco resultados da Tchéquia renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas, com seis gols marcados e sete sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o México na fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção também venceu Guatemala por 3 a 1 e Kosovo por 2 a 1 em amistosos, mas sofreu uma derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul e empatou em 1 a 1 com a África do Sul.

Espanha x Tchéquia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu pela Liga das Nações da UEFA, em junho de 2022, quando a Espanha venceu por 2 a 0 em casa. Antes disso, as duas equipes empataram por 2 a 2 no confronto de volta em Praga, no início daquele mesmo mês. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha leva vantagem, com três vitórias contra nenhuma da Tchéquia e dois empates, incluindo um triunfo por 1 a 0 na Euro 2016 e uma vitória por 2 a 1 em uma eliminatória para o Campeonato Europeu de 2011.



