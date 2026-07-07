O gol da vitória de Mikel Merino nos acréscimos garantiu a vitória da Espanha sobre a seleção de Cristiano Ronaldo, de Portugal, durante o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo em Dallas. Com isso, a La Roja não só igualou sua maior sequência invicta da história (35 jogos), como também não sofreu gols pela sexta partida consecutiva na Copa do Mundo.

A Bélgica espera acabar com esses dois recordes quando enfrentar a Espanha nas quartas de final desta sexta-feira, em Los Angeles. Embora os “Diabos Vermelhos” não tenham brilhado em algumas ocasiões (empatando em 0 a 0 e 1 a 1 com o Irã e o Egito, respectivamente, na fase de grupos), eles derrotaram os co-anfitriões do torneio, os EUA, nas oitavas de final e agora buscam dar continuidade a esse desempenho.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares para o jogo Espanha x Bélgica e quanto eles custarão.

A que horas começa o jogo Espanha x Bélgica?

Esta grande partida das quartas de final entre seleções europeias será disputada no Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

Copa do Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

Como comprar ingressos para Espanha x Bélgica na Copa do Mundo?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Espanha x Bélgica na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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