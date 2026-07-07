Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoEspanha
Los Angeles Stadium
team-logoBélgica
Book Spain vs Belgium World Cup Tickets

Traduzido por

Como conseguir ingressos para Espanha x Bélgica: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das quartas de final, promoções de última hora e muito mais

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo
Espanha
Bélgica

A Espanha enfrenta a Bélgica em uma partida das quartas de final da Copa do Mundo, em Los Angeles. Veja aqui como garantir seus ingressos.

O gol da vitória de Mikel Merino nos acréscimos garantiu a vitória da Espanha sobre a seleção de Cristiano Ronaldo, de Portugal, durante o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo em Dallas. Com isso, a La Roja não só igualou sua maior sequência invicta da história (35 jogos), como também não sofreu gols pela sexta partida consecutiva na Copa do Mundo.

A Bélgica espera acabar com esses dois recordes quando enfrentar a Espanha nas quartas de final desta sexta-feira, em Los Angeles. Embora os “Diabos Vermelhos” não tenham brilhado em algumas ocasiões (empatando em 0 a 0 e 1 a 1 com o Irã e o Egito, respectivamente, na fase de grupos), eles derrotaram os co-anfitriões do torneio, os EUA, nas oitavas de final e agora buscam dar continuidade a esse desempenho.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares para o jogo Espanha x Bélgica e quanto eles custarão.

A que horas começa o jogo Espanha x Bélgica?

Esta grande partida das quartas de final entre seleções europeias será disputada no Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

crest
Copa do Mundo - Fase Final
Los Angeles Stadium

Como comprar ingressos para Espanha x Bélgica na Copa do Mundo?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Espanha x Bélgica na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Espanha x Bélgica na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho de Espanha x Bélgica

ESP

ESP - Sequência

CPV
E0-0
KSA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
POR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
9/0
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
BÉL

BÉL - Sequência

EGY
E1-1
IRA
E0-0
NZL
V1-5
SEN
V3-2
EU
V1-4
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Espanha x Bélgica: Histórico recente de confrontos diretos

ESP

Outros

BÉL

5

Vitórias

0

Empate

0

13

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Espanha x Bélgica: Notícias das equipes

Leia mais

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de venda, preços, preços dinâmicos e muito mais
  • Como conseguir ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026: preços no MetLife Stadium, informações e muito mais
  • Guia de preços dinâmicos dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: O que significa preços dinâmicos?
  • Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo?

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google