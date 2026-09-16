Como conseguir ingressos para Dinamarca x Portugal: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

Dinamarca enfrenta Portugal em um emocionante jogo da Liga das Nações da UEFA no icônico Parken Stadium, em Copenhague, em 1º de outubro de 2026. Este confronto de alta intensidade do Grupo D coloca frente a frente duas das seleções mais empolgantes da Europa em disputa por pontos cruciais no grupo.

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Quando será o pontapé inicial de Dinamarca x Portugal pela Liga das Nações A da UEFA?

Dinamarca x Portugal acontece no Parken Stadium, em Copenhague, com o horário de início ainda a ser confirmado pela sua emissora regional.

Liga das Nações A - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Parken

Onde comprar ingressos para Dinamarca x Portugal?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Associação Dinamarquesa de Futebol (DBU), que atua como distribuidor principal de todos os jogos internacionais em casa. O portal oficial da DBU deve ser sua primeira opção para comprar lugares pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral ao público.

Se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Dinamarca x Portugal?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da DBU normalmente começam em cerca de € 40 para assentos da categoria padrão, com os custos aumentando de acordo com o setor e a proximidade do gramado no Parken Stadium.

Em mercados secundários, como a StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 58 por assento, com os valores finais variando de acordo com a demanda dos torcedores em tempo real e a disponibilidade de lugares.

Dinamarca x Portugal pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Dinamarca e Portugal

A Dinamarca somou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, marcando oito gols e sofrendo oito. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com a RD Congo, em amistoso. Antes disso, perdeu por 2 a 2 para a Tchéquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, resultado que encerrou suas esperanças de chegar ao torneio, depois de vencer a Macedônia do Norte por 4 a 0 na rodada anterior. Sua sequência também inclui uma derrota por 4 a 2 para a Escócia e um empate por 2 a 2 com Belarus.

Os últimos cinco jogos de Portugal foram todos competitivos, abrangendo a Copa do Mundo de 2026. A seleção somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nesse período. Seu jogo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final. Antes disso, venceu a Croácia por 2 a 1, empatou por 0 a 0 com a Colômbia, goleou o Uzbequistão por 5 a 0 e empatou por 1 a 1 com a RD Congo na fase de grupos.

Dinamarca x Portugal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu pela Liga das Nações A da UEFA em 23 de março de 2025, quando Portugal venceu a Dinamarca por 5 a 2 em Lisboa. Antes disso, a Dinamarca venceu por 1 a 0 em casa no jogo de ida, três dias antes. Nos últimos cinco encontros registrados, Portugal venceu três vezes e a Dinamarca duas, sem empates. Portugal marcou 10 gols nessas cinco partidas, enquanto a Dinamarca fez cinco.