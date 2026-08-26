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Como conseguir ingressos para Deportivo de A Coruna x Sevilla: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Deportivo de La Coruña enfrenta o Sevilla na LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Deportivo de A Coruna e Sevilla se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

O Sevilla entra em campo tentando dar sequência ao domínio no início da temporada como líder da liga, enquanto o Deportivo, no meio da tabela, busca aproveitar o mando de campo. Este confronto marca mais um capítulo da longa rivalidade entre os dois times na elite do futebol espanhol, com ambos mirando pontos importantes logo no início da campanha.  

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo de A Coruna x Sevilla, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Deportivo de A Coruna e Sevilla pela LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Sevilla acontece no Abanca-Riazor, em La Coruna. Confira a programação local para o horário de início confirmado na sua região.

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La Liga - Rodada 6
Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Sevilla pela LaLiga?

Para comprar ingressos para Deportivo de La Coruña x Sevilla, consulte as principais plataformas oficiais ou marketplaces secundários verificados:

Plataformas oficiais dos clubes (fonte primária)

  • Portal oficial de ingressos do RC Deportivo: Se a partida for disputada no Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do site do RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Os ingressos para jogos em casa geralmente são colocados à venda para o público geral de alguns dias a algumas semanas antes do pontapé inicial, depois que os sócios têm prioridade.
  • Bilheterias do estádio (taquillas): Você também pode comprar presencialmente os lugares de admissão geral restantes nas bilheterias do estádio do mandante nos dias que antecedem a partida.

Plataformas de terceiros e agregadores (mercado secundário)

Se os ingressos oficiais de admissão geral estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções de revenda.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Sevilla pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Deportivo de La Coruña x Sevilla variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face diretamente com os clubes ou por meio de marketplaces de revenda de terceiros.

Preços padrão de face (bilheteria oficial)

Os ingressos oficiais de admissão geral para a partida normalmente começam em faixas padrão mais baixas quando comprados diretamente no portal oficial de ingressos do clube mandante ou na bilheteria do estádio:

  • Categoria / assentos padrão: Cerca de € 30 a € 70 para lugares gerais atrás dos gols ou nos anéis superiores.
  • Tribuna principal / assentos premium: Geralmente de € 70 a € 130+ dependendo da proximidade com o gramado e da localização central.

Preços em marketplaces secundários e revenda

Se a partida tiver alta demanda ou se a venda geral se esgotar, os preços em plataformas de revenda como a StubHub refletem a demanda dinâmica do mercado:

  • Revenda inicial / econômica: Em torno de € 50 a € 120.
  • Preço médio de revenda: Varia entre € 120 e € 270+ dependendo da localização do assento, da margem do vendedor e da demanda.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: Normalmente variam de € 200 a € 450+ por ingresso.

Deportivo de A Coruna x Sevilla pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Deportivo de A Coruna e Sevilla

Os últimos cinco jogos do Deportivo de A Coruna renderam uma vitória, três empates e uma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Malaga na LaLiga em 24 de agosto, depois de um empate por 1 a 1 com o Elche na semana anterior. A única vitória nesses cinco jogos veio em um amistoso contra o Genoa, vencido por 1 a 0. A derrota por 1 a 0 para o Real Madrid na pré-temporada foi o único revés. O Deportivo marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, com os dois compromissos competitivos terminando empatados.

Os últimos cinco jogos do Sevilla tiveram quatro vitórias e uma derrota. O time de Luis Garcia venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 fora de casa na LaLiga em 22 de agosto, seu resultado mais recente, e antes havia derrotado o Rayo Vallecano por 2 a 1 fora de casa em 15 de agosto. A única derrota veio em um amistoso contra o Bayer Leverkusen, por 2 a 1, em 8 de agosto. O Sevilla também venceu fora de casa o FC Utrecht e o NEC Nijmegen durante a pré-temporada. O clube venceu os dois jogos de LaLiga disputados até agora nesta campanha.

COR

COR - Sequência

FIO
E1-1
GEN
V0-1
RMA
D0-1
ELC
E1-1
MAL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SEV

SEV - Sequência

NEC
V1-2
UTR
V0-1
B04
D2-1
RAY
V2-1
ATH
V1-3
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Deportivo de A Coruna x Sevilla: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na LaLiga em 17 de abril de 2018, quando o Deportivo recebeu o Sevilla e a partida terminou 0 a 0 no Abanca-Riazor. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Sevilla soma três vitórias contra nenhuma do Deportivo, além de dois empates. As vitórias do Sevilla incluem um triunfo por 4 a 2 e outro por 2 a 0, ambos em seu próprio estádio, enquanto o melhor resultado do Deportivo na série foi uma derrota por 2 a 3 em casa, em novembro de 2016.

Confrontos

Deportivo de A CorunaEmpateSevilla
0
2
3
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
5Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Deportivo de A Coruna x Sevilla: classificação

Na atual tabela da LaLiga, o Sevilla ocupa a liderança, na primeira colocação, enquanto o Deportivo de A Coruna está em décimo.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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