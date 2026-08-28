Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoDeportivo de A Coruna
Abanca-Riazor
team-logoBétis
Book Deportivo de A Coruna vs Real Betis Tickets
GOAL-e

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Deportivo de A Coruna
Bétis
La Liga

O Deportivo de La Coruña enfrenta o Real Betis em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Deportivo de A Coruna e Real Betis se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

Os jogos entre Deportivo e Real Betis carregam uma rica história de encontros anteriores em LaLiga, com os confrontos diretos mais recentes mostrando duelos equilibrados entre os dois lados. A última partida oficial entre as duas equipes no Riazor terminou com vitória por 1 a 0 do Real Betis, em 12 de fevereiro de 2018.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Real Betis acontece no Abanca-Riazor, em La Coruna. Confira a programação local para ver o horário de início confirmado na sua região.

crest
La Liga - Rodada 7
Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Deportivo de La Coruña e Real Betis em 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, estas são as principais opções:

  • Portal oficial de ingressos do RC Deportivo: A fonte primária mais segura para comprar ingressos para jogos em casa diretamente com o clube mandante. Os ingressos são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes da partida.
  • Bilheteria do estádio Abanca-Riazor: No dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida, os ingressos podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio em La Coruña, sujeitos à disponibilidade.
  • Cota oficial de ingressos para visitantes do Real Betis: Se você torce para a equipe visitante, os ingressos oficiais para o setor visitante normalmente são distribuídos pelo Real Betis para sócios registrados do clube e detentores de carnê de temporada.
  • Mercados secundários: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, anunciam ingressos de revenda para presença geral e pacotes VIP de hospitalidade, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Deportivo de La Coruña e Real Betis em 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, variam dependendo de você comprar ingressos primários pelo valor de face ou opções do mercado secundário:

  • Faixa padrão de bilheteria / primária: Os ingressos padrão para o público em geral vendidos diretamente pelo Deportivo normalmente variam entre €20 e €50, dependendo do setor, como arquibancadas superiores atrás do gol ou a Tribuna central lateral.
  • Preço inicial no mercado secundário: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os anúncios de ingressos de revenda começam em torno de €45 a €50 para assentos de entrada.
  • Preço médio de revenda: Setores intermediários e áreas populares de assentos geralmente têm média em torno de €140 a €250 em marketplaces agregadores de ingressos.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Assentos premium com acesso a lounge ou posicionamento central no anel inferior podem variar de €300 a mais de €700, dependendo do

Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo de A Coruna e Real Betis

O Deportivo de A Coruna tem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Suas duas partidas de LaLiga nesta temporada terminaram ambas em 1 a 1, a mais recente um empate com o Malaga em 24 de agosto, após uma igualdade anterior com o Elche. Sua única vitória na sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Genoa, vencido por 1 a 0, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Real Madrid foi seu único revés. O Deportivo marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

O Real Betis venceu três e perdeu um de seus últimos cinco jogos, com um empate também na conta. Seu resultado mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Valencia em LaLiga, em 25 de agosto, após um triunfo em casa por 1 a 0 sobre a Real Sociedad quatro dias antes. As duas partidas competitivas nesta temporada terminaram em vitória. Antes do início da temporada, o Betis empatou em 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter em amistosos, embora também tenha vencido o Arsenal por 3 a 1 na pré-temporada. O Betis marcou cinco gols e sofreu cinco nos cinco jogos.

COR

COR - Sequência

FIO
E1-1
GEN
V0-1
RMA
D0-1
ELC
E1-1
MAL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BET

BET - Sequência

ARS
V1-3
BOU
E2-2
INT
D1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Deportivo de A Coruna x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga, em 12 de fevereiro de 2018, quando o Real Betis visitou o Abanca-Riazor e venceu por 1 a 0. Antes disso, o Betis venceu por 2 a 1 em casa em setembro de 2017, e os times empataram em 1 a 1 em um duelo de LaLiga no estádio do Deportivo em março de 2017. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Real Betis soma duas vitórias contra uma do Deportivo, com um empate e uma vitória adicional do Deportivo em casa, por 1 a 0, em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2019.

Confrontos

Deportivo de A CorunaEmpateBétis
2
1
2
Amistosos de clubes
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
Copa do Rei
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
3
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Deportivo de A Coruna e Real Betis

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
4
BétisBétisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
6
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
E
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
302123-12
E
D
E
13
ElcheElcheELC
302116-52
E
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
201112-11
D
E
16
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
17
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
18
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google