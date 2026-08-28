Como conseguir ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Deportivo de A Coruna e Real Betis se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

Os jogos entre Deportivo e Real Betis carregam uma rica história de encontros anteriores em LaLiga, com os confrontos diretos mais recentes mostrando duelos equilibrados entre os dois lados. A última partida oficial entre as duas equipes no Riazor terminou com vitória por 1 a 0 do Real Betis, em 12 de fevereiro de 2018.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Real Betis acontece no Abanca-Riazor, em La Coruna. Confira a programação local para ver o horário de início confirmado na sua região.

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Deportivo de La Coruña e Real Betis em 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, estas são as principais opções:

Portal oficial de ingressos do RC Deportivo: A fonte primária mais segura para comprar ingressos para jogos em casa diretamente com o clube mandante. Os ingressos são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes da partida.

Bilheteria do estádio Abanca-Riazor: No dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida, os ingressos podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio em La Coruña, sujeitos à disponibilidade.

Cota oficial de ingressos para visitantes do Real Betis: Se você torce para a equipe visitante, os ingressos oficiais para o setor visitante normalmente são distribuídos pelo Real Betis para sócios registrados do clube e detentores de carnê de temporada.

Mercados secundários: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, anunciam ingressos de revenda para presença geral e pacotes VIP de hospitalidade, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Deportivo de La Coruña e Real Betis em 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, variam dependendo de você comprar ingressos primários pelo valor de face ou opções do mercado secundário:

Faixa padrão de bilheteria / primária: Os ingressos padrão para o público em geral vendidos diretamente pelo Deportivo normalmente variam entre €20 e €50 , dependendo do setor, como arquibancadas superiores atrás do gol ou a Tribuna central lateral.

Preço inicial no mercado secundário: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os anúncios de ingressos de revenda começam em torno de €45 a €50 para assentos de entrada.

Preço médio de revenda: Setores intermediários e áreas populares de assentos geralmente têm média em torno de €140 a €250 em marketplaces agregadores de ingressos.

Pacotes VIP e de hospitalidade: Assentos premium com acesso a lounge ou posicionamento central no anel inferior podem variar de €300 a mais de €700 , dependendo do

Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo de A Coruna e Real Betis

O Deportivo de A Coruna tem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Suas duas partidas de LaLiga nesta temporada terminaram ambas em 1 a 1, a mais recente um empate com o Malaga em 24 de agosto, após uma igualdade anterior com o Elche. Sua única vitória na sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Genoa, vencido por 1 a 0, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Real Madrid foi seu único revés. O Deportivo marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

O Real Betis venceu três e perdeu um de seus últimos cinco jogos, com um empate também na conta. Seu resultado mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Valencia em LaLiga, em 25 de agosto, após um triunfo em casa por 1 a 0 sobre a Real Sociedad quatro dias antes. As duas partidas competitivas nesta temporada terminaram em vitória. Antes do início da temporada, o Betis empatou em 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter em amistosos, embora também tenha vencido o Arsenal por 3 a 1 na pré-temporada. O Betis marcou cinco gols e sofreu cinco nos cinco jogos.

Deportivo de A Coruna x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga, em 12 de fevereiro de 2018, quando o Real Betis visitou o Abanca-Riazor e venceu por 1 a 0. Antes disso, o Betis venceu por 2 a 1 em casa em setembro de 2017, e os times empataram em 1 a 1 em um duelo de LaLiga no estádio do Deportivo em março de 2017. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Real Betis soma duas vitórias contra uma do Deportivo, com um empate e uma vitória adicional do Deportivo em casa, por 1 a 0, em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2019.