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Book Crystal Palace vs Manchester City Tickets

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Como conseguir ingressos para Crystal Palace x Manchester City: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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Manchester City

Você pode reservar ingressos para a primeira partida da liga em casa do Crystal Palace na nova temporada

O Crystal Palace tem uma difícil estreia em casa na temporada 2026/27 da Premier League, ao enfrentar o Manchester City, que terminou entre os três primeiros em cada uma das últimas 10 temporadas, na sexta-feira, 28 de agosto, em Selhurst Park. Você já pode comprar ingressos para esse grande jogo de sexta à noite.

Pierre Sage vai comandar o Palace em casa pela primeira vez desde que assumiu o cargo de Oliver Glasner, de muito sucesso, e espera uma atuação positiva. Embora alguns dos confrontos diretos recentes tenham pendido de forma bastante significativa a favor do City, o Palace ainda terá ótimas lembranças de sua surpreendente vitória em Wembley, quando conquistou a FA Cup em maio de 2025.

O novo técnico do Man City, Enzo Maresca, comandará uma partida na capital pela primeira vez desde sua passagem como treinador do Chelsea. Em três jogos contra o Palace durante esse período de 18 meses, ele não conseguiu encontrar a fórmula da vitória, com cada um desses confrontos terminando empatado.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Crystal Palace x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Crystal Palace e Manchester City?

Crystal Palace x Manchester City começa às 20h00 BST de sexta-feira, 28 de agosto, em Selhurst Park, em Londres.

crest
Premier League - Rodada 2
Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão utilizar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se inscrevem durante uma janela específica semanas antes da partida para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram comprar no sorteio podem adquirir ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas, como Categoria A, B ou C. Grandes confrontos contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou de sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

CRY

CRY - Sequência

SWI
V5-1
BRO
D3-0
FAM
V0-0
RCL
D3-0
ULA
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MCI

MCI - Sequência

CRY
V3-0
CHE
V0-1
BOU
E1-1
AVL
D1-2
INT
D1-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Crystal PalaceEmpateManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Copa da Inglaterra
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
5Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Crystal Palace x Manchester City

Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Técnico

  • P. Sage

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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