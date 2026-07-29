O Crystal Palace tem uma difícil estreia em casa na temporada 2026/27 da Premier League, ao enfrentar o Manchester City, que terminou entre os três primeiros em cada uma das últimas 10 temporadas, na sexta-feira, 28 de agosto, em Selhurst Park. Você já pode comprar ingressos para esse grande jogo de sexta à noite.

Pierre Sage vai comandar o Palace em casa pela primeira vez desde que assumiu o cargo de Oliver Glasner, de muito sucesso, e espera uma atuação positiva. Embora alguns dos confrontos diretos recentes tenham pendido de forma bastante significativa a favor do City, o Palace ainda terá ótimas lembranças de sua surpreendente vitória em Wembley, quando conquistou a FA Cup em maio de 2025.

O novo técnico do Man City, Enzo Maresca, comandará uma partida na capital pela primeira vez desde sua passagem como treinador do Chelsea. Em três jogos contra o Palace durante esse período de 18 meses, ele não conseguiu encontrar a fórmula da vitória, com cada um desses confrontos terminando empatado.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Crystal Palace x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Crystal Palace e Manchester City?

Crystal Palace x Manchester City começa às 20h00 BST de sexta-feira, 28 de agosto, em Selhurst Park, em Londres.

Premier League - Rodada 2 28 de ago. de 2026 - 15:00 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão utilizar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se inscrevem durante uma janela específica semanas antes da partida para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram comprar no sorteio podem adquirir ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas, como Categoria A, B ou C. Grandes confrontos contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou de sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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