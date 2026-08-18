Como conseguir ingressos para Crystal Palace x Manchester City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

O Crystal Palace terá uma dura estreia em casa na temporada 2026/27 da Premier League, ao enfrentar o Manchester City, que terminou entre os três primeiros em cada uma das últimas 10 temporadas, na sexta-feira, 28 de agosto, em Selhurst Park. Você pode garantir ingressos hoje para este duelo sob os refletores.

Pierre Sage comandará o Palace em casa pela primeira vez desde que assumiu o lugar do muito bem-sucedido Oliver Glasner, e espera uma atuação positiva. Embora alguns dos confrontos diretos recentes tenham pendido de forma bastante significativa a favor do City, o Crystal Palace ainda terá boas lembranças de sua surpreendente vitória em Wembley, quando conquistou a FA Cup em maio de 2025.

O novo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, comandará uma partida na capital pela primeira vez desde sua passagem como treinador do Chelsea. Em três jogos contra o Palace durante esse período de 18 meses, ele não encontrou a fórmula para vencer, com cada um desses confrontos terminando empatado.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Crystal Palace x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Crystal Palace e Manchester City?

Crystal Palace x Manchester City começa às 20h00 BST de sexta-feira, 28 de agosto, em Selhurst Park, em Londres.

Premier League - Rodada 2 28 de ago. de 2026 - 15:00 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não forem contemplados no sorteio poderão comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria do jogo:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas por revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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