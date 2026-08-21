Os torcedores do Crystal Palace que ainda não viram em ação nenhum dos novos reforços de verão, como Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili e Zavier Gozo, terão a oportunidade perfeita quando o Palace enfrentar o Ipswich Town em Selhurst Park, pela Premier League, no sábado, 12 de setembro.

O Palace guarda boas lembranças dos encontros recentes com o Ipswich, já que venceu o time de Suffolk em cada um dos últimos seis confrontos entre eles, uma sequência que remonta a 1993.

O Ipswich teve um início sólido na atual campanha, com vitórias em casa na liga contra o Sunderland e na Carabao Cup contra o Leicester City, mas sabe que se trata de uma maratona, não de uma corrida de velocidade, e precisa manter o foco nesta temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Crystal Palace e Ipswich Town pela Premier League?

Crystal Palace x Ipswich Town acontece em Selhurst Park (Londres) no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambistas e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, o torcedor também pode comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, confirmado pelo menos também para 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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