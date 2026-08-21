Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoIpswich
Book Crystal Palace vs Ipswich Town Tickets

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

SHOPPING
Tickets
Premier League
Crystal Palace
Ipswich

Como comprar ingressos para o jogo da Premier League entre Crystal Palace e Ipswich Town, incluindo informações da partida

Os torcedores do Crystal Palace que ainda não viram em ação nenhum dos novos reforços de verão, como Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili e Zavier Gozo, terão a oportunidade perfeita quando o Palace enfrentar o Ipswich Town em Selhurst Park, pela Premier League, no sábado, 12 de setembro.

O Palace guarda boas lembranças dos encontros recentes com o Ipswich, já que venceu o time de Suffolk em cada um dos últimos seis confrontos entre eles, uma sequência que remonta a 1993.

O Ipswich teve um início sólido na atual campanha, com vitórias em casa na liga contra o Sunderland e na Carabao Cup contra o Leicester City, mas sabe que se trata de uma maratona, não de uma corrida de velocidade, e precisa manter o foco nesta temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Crystal Palace e Ipswich Town pela Premier League?

Crystal Palace x Ipswich Town acontece em Selhurst Park (Londres) no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

crest
Premier League - Rodada 4
Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambistas e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, o torcedor também pode comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, confirmado pelo menos também para 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

CRY

CRY - Sequência

RCL
D3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
D3-0
EVE
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
IPS

IPS - Sequência

LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Crystal PalaceEmpateIpswich
5
0
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Amistosos de clubes
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Amistosos de clubes
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Carabao Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Crystal Palace x Ipswich

Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formação
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Técnico

  • P. Sage

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google