Croácia e Inglaterra se enfrentam duas vezes na UEFA Nations League 2026/27 como parte de uma difícil programação do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Espanha e Tchéquia. O primeiro encontro, em Rijeka, em 3 de outubro, será disputado totalmente com portões fechados, após uma sanção da UEFA imposta à Croácia depois de problemas com a torcida nas quartas de final da temporada passada contra a França, então não há ingressos disponíveis ao público para essa partida.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir seus ingressos para Croácia x Inglaterra para a partida em Wembley agora mesmo, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o pontapé inicial de Croácia x Inglaterra pela Liga A da UEFA Nations League?

Croácia x Inglaterra começa às 18h no horário local no sábado, 3 de outubro de 2026, no Stadion Rujevica, em Rijeka. As informações oficiais de transmissão para esta partida não estão disponíveis no momento.

Liga das Nações A - Rodada 3 3 de out. de 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Onde comprar ingressos para Croácia x Inglaterra?

Não há ingressos disponíveis ao público para a partida de 3 de outubro em Rijeka, já que ela será disputada sem a presença de torcedores como parte da sanção da UEFA à Croácia. Quem espera ver essas duas seleções em ação nesta campanha deve mirar, em vez disso, a partida de 12 de novembro no estádio de Wembley.

Os ingressos para o jogo em Wembley são disponibilizados primeiro por meio do portal oficial de bilheteria da England Football, com prioridade normalmente dada aos membros do England Supporters Travel Club e aos detentores de season tickets afiliados à FA antes que qualquer lote restante vá para a venda geral.

Alguns pontos que vale saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Partida de 3 de outubro (Rijeka) – disputada com portões fechados, sem ingressos ao público, oficiais ou de revenda

Venda geral oficial (Wembley) – abre depois que as janelas prioritárias para membros se encerram, normalmente mais perto do dia do jogo

Transferências garantidas – toda compra na Ticombo vem de uma variedade de vendedores verificados

Mercado secundário – a Ticombo é o caminho a seguir se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas

Dado o perfil desta partida, a recomendação é reservar cedo para o jogo em Wembley assim que a venda geral for aberta.

Quanto custam os ingressos para Croácia x Inglaterra?

Não há preços oficiais nem de mercado secundário para a partida de 3 de outubro em Rijeka, já que ela estará totalmente fechada ao público.

Os preços oficiais para o jogo em Wembley são definidos por meio do portal de bilheteria da England Football, com toda a faixa de opções, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durarem os ingressos. Os preços oficiais de partidas anteriores da Inglaterra pela Nations League em Wembley começaram em cerca de £40.

Ticombo é o caminho a seguir se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas, com preços no mercado secundário para uma partida desse perfil normalmente começando entre cerca de £45 e £60 para lugares no anel superior assim que os anúncios ficarem disponíveis.

Como em qualquer partida internacional de alta demanda, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo tende a ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Croácia x Inglaterra pela Liga A da UEFA Nations League: Tudo o que você precisa saber

Forma de Croácia e Inglaterra

A Croácia venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, marcando sete gols e sofrendo nove nesse período. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes, nessa sequência, venceu Gana por 2 a 1 e o Panamá por 1 a 0, mas também sofreu uma derrota por 4 a 2 para a Inglaterra na fase de grupos.

Os últimos cinco jogos da Inglaterra renderam quatro vitórias e uma derrota, com 14 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França nas quartas de final da Copa do Mundo. A única derrota nessa sequência veio contra a Argentina, que eliminou a Inglaterra na semifinal. A Inglaterra também venceu Noruega, México e RD Congo nesse período.

Croácia x Inglaterra: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, quando a Inglaterra venceu por 4 a 2. Antes disso, a Inglaterra bateu a Croácia por 1 a 0 na Euro 2020. Considerando os últimos cinco confrontos diretos, a Inglaterra tem o retrospecto mais forte, com sua única derrota no recorte tendo acontecido na semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando a Croácia venceu por 2 a 1. Os cinco encontros também incluíram uma vitória da Inglaterra por 2 a 1 e um empate por 0 a 0, ambos na UEFA Nations League 2018-19.