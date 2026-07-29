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Coventry Building Society Arena
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Como conseguir ingressos para Coventry City x Hull City: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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O Coventry está de volta à elite do futebol inglês, e você pode garantir ingressos para o primeiro jogo em casa do time na Premier League

O Coventry teve de viajar a Londres para enfrentar o campeão da Premier League, o Arsenal, na abertura de sua temporada. Felizmente para os Sky Blues, o primeiro jogo em casa da nova campanha é bem mais palatável, já que a equipe enfrenta outro time promovido, o Hull City, na Coventry Building Society Arena, no sábado, 29 de agosto.

Os campeões da Championship de Frank Lampard terminaram a temporada em alta, vencendo seus últimos três adversários e marcando 12 gols contra eles, enquanto confirmavam o título com 11 pontos de vantagem. O desempenho em casa, porém, foi altamente impressionante durante toda a campanha, já que a equipe sofreu apenas duas derrotas diante dos torcedores do Cov, e ambas foram contra times do top 4.

Será que o Coventry vai mandar em casa desta vez? Você pode descobrir isso pessoalmente garantindo ingressos para a partida. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Coventry City x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Coventry City e Hull City pela Premier League?

Coventry City x Hull City está marcado para começar às 15h (BST) de sábado, 29 de agosto, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.

crest
Premier League - Rodada 2
Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Hull City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
  • Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Hull City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços por faixa para adulto, júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), estudante e idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, categoria A, B ou C). Confrontos de maior apelo contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

COV

COV - Sequência

BLB
E1-1
POR
V5-1
WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HUL

HUL - Sequência

MIL
V0-2
MID
V1-0
KSP
V0-3
RIZ
V1-2
KAS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

CoventryEmpateHull
1
3
1
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
0
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
1
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
3
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Coventry x Hull

Coventry crest
Coventry
COV
Formação
Hull crest
Hull
HUL
Hull crest
Hull
HUL

Técnico

  • F. Lampard

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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