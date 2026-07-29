O Coventry teve de viajar a Londres para enfrentar o campeão da Premier League, o Arsenal, na abertura de sua temporada. Felizmente para os Sky Blues, o primeiro jogo em casa da nova campanha é bem mais palatável, já que a equipe enfrenta outro time promovido, o Hull City, na Coventry Building Society Arena, no sábado, 29 de agosto.

Os campeões da Championship de Frank Lampard terminaram a temporada em alta, vencendo seus últimos três adversários e marcando 12 gols contra eles, enquanto confirmavam o título com 11 pontos de vantagem. O desempenho em casa, porém, foi altamente impressionante durante toda a campanha, já que a equipe sofreu apenas duas derrotas diante dos torcedores do Cov, e ambas foram contra times do top 4.

Será que o Coventry vai mandar em casa desta vez? Você pode descobrir isso pessoalmente garantindo ingressos para a partida. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Coventry City x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Coventry City e Hull City pela Premier League?

Coventry City x Hull City está marcado para começar às 15h (BST) de sábado, 29 de agosto, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Hull City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Hull City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços por faixa para adulto, júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), estudante e idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, categoria A, B ou C). Confrontos de maior apelo contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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