Depois de recentes compromissos consecutivos fora de casa contra duas das equipes apontadas como favoritas ao título da Premier League, Arsenal e Manchester City, o Coventry City de Frank Lampard ficará aliviado por estar de volta aos seus domínios no domingo, 13 de setembro, quando enfrentará o Brighton.

Depois de vencer 6 dos últimos 8 jogos em casa na temporada passada, marcando pelo menos 2 gols em cada uma dessas vitórias, a fiel torcida dos Sky Blues se acostumou a confrontos empolgantes na Coventry Building Society Arena e estará ansiosa para comprar ingressos para os jogos em casa novamente. Não perca tempo e garanta hoje mesmo o seu lugar.

O Brighton não será um adversário fácil, é claro. O time de Fabian Hürzeler saiu vencedor em duas das três partidas fora de casa contra equipes recém-promovidas na temporada passada e estará confiante em suas chances de voltar para casa com 3 pontos aqui.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Coventry City e Brighton & Hove Albion?

Coventry City e Brighton & Hove Albion se enfrentam na Coventry Building Society Arena (Coventry) no domingo, 13 de setembro, com pontapé inicial previsto para as 14h BST.

Premier League - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion pela Premier League

Há múltiplas opções de venda de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, desde entradas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada & debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube as partidas que não serão usadas.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado são virtualmente inexistentes para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias & categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de filiação.

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