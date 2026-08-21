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Como conseguir ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Como comprar ingressos para o jogo da Premier League entre Coventry City e Brighton & Hove Albion, incluindo informações sobre a partida

Depois de recentes compromissos consecutivos fora de casa contra duas das equipes apontadas como favoritas ao título da Premier League, Arsenal e Manchester City, o Coventry City de Frank Lampard ficará aliviado por estar de volta aos seus domínios no domingo, 13 de setembro, quando enfrentará o Brighton.

Depois de vencer 6 dos últimos 8 jogos em casa na temporada passada, marcando pelo menos 2 gols em cada uma dessas vitórias, a fiel torcida dos Sky Blues se acostumou a confrontos empolgantes na Coventry Building Society Arena e estará ansiosa para comprar ingressos para os jogos em casa novamente. Não perca tempo e garanta hoje mesmo o seu lugar.

O Brighton não será um adversário fácil, é claro. O time de Fabian Hürzeler saiu vencedor em duas das três partidas fora de casa contra equipes recém-promovidas na temporada passada e estará confiante em suas chances de voltar para casa com 3 pontos aqui.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Coventry City e Brighton & Hove Albion?

Coventry City e Brighton & Hove Albion se enfrentam na Coventry Building Society Arena (Coventry) no domingo, 13 de setembro, com pontapé inicial previsto para as 14h BST.

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Premier League - Rodada 4
Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion pela Premier League

Há múltiplas opções de venda de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, desde entradas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada & debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube as partidas que não serão usadas.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado são virtualmente inexistentes para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias & categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de filiação.

Forma

COV

COV - Sequência

NOR
E0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
D3-0
PLY
V2-4
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BHA

BHA - Sequência

STR
V4-3
ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
E0-0
AVL
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

CoventryEmpateBrighton
3
0
2
Copa da Inglaterra
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Championship
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Copa da Inglaterra
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes & elencos

Prováveis escalações de Coventry x Brighton

Coventry crest
Coventry
COV
Formação
Brighton crest
Brighton
BHA
Brighton crest
Brighton
BHA

Técnico

  • F. Lampard

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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