Como conseguir ingressos para Chelsea x Leeds: preços da semifinal da FA Cup, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Chelsea recebe o Leeds United no Estádio de Wembley, em Londres, no domingo, 26 de abril, em um confronto histórico pelas semifinais da FA Cup.

O Chelsea ocupa atualmente a 6ª posição na Premier League, enquanto o Leeds United está em 15º, com os Whites buscando coroar uma incrível campanha na copa.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Chelsea e Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa a partida entre Chelsea e Leeds pela FA Cup?

Como comprar ingressos para Chelsea x Leeds na FA Cup?

Para comprar ingressos para a semifinal da FA Cup entre Chelsea e Leeds United no Estádio de Wembley, você deve seguir os critérios de venda específicos estabelecidos por cada clube. Os ingressos são vendidos exclusivamente pelo site oficial de vendas de ingressos de cada time.

Ambos os clubes receberam uma cota generosa de 33.350 ingressos.

Para os torcedores do Leeds United, a janela de vendas acaba de abrir, em 15 de abril, para que todos os titulares de ingressos para a temporada 2025/26 e membros do programa de hospitalidade sazonal garantam seus lugares na arquibancada West End.

Os torcedores do Chelsea também estão na fase de reserva prioritária, com os ingressos sendo disponibilizados com base na pontuação acumulada de fidelidade através do portal do Chelsea FC.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Leeds pela FA Cup?

Os ingressos para a semifinal em Wembley têm preços em várias categorias, variando de £ 30 para os assentos mais baratos para adultos a £ 150 para assentos premium.

Outros detalhes de preços incluem:

Taxas de reserva: Espere pagar uma pequena taxa administrativa por ingresso (o Leeds United cobra £3,00. As taxas do Chelsea variam de acordo com o método de entrega).

Espere pagar uma pequena taxa administrativa por ingresso (o Leeds United cobra £3,00. As taxas do Chelsea variam de acordo com o método de entrega). Descontos : Geralmente aplicáveis a idosos (acima de 65 anos), jovens adultos (19-22 anos) e menores de 18 anos.

: Geralmente aplicáveis a idosos (acima de 65 anos), jovens adultos (19-22 anos) e menores de 18 anos. Hospitalidade : Para quem procura pacotes VIP (incluindo refeições e assentos no Nível 2), os preços geralmente começam em torno de £250-£300 e podem chegar a £650 + IVA para suítes com serviço completo.

: Para quem procura pacotes VIP (incluindo refeições e assentos no Nível 2), os preços geralmente começam em torno de £250-£300 e podem chegar a £650 + IVA para suítes com serviço completo. Setores de pé: Disponíveis nas categorias 2, 3 e 4. Observe que os torcedores devem ter 12 anos ou mais para entrar nessas seções, e crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um adulto.

O que esperar de Chelsea x Leeds?

O Chelsea entra em campo sob grande pressão para salvar a temporada com um título.

Apesar de estar entre os seis primeiros, as recentes derrotas pesadas, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City em 12 de abril, deixaram os Blues desesperados por um resultado positivo.

Embora o desempenho do Leeds no campeonato tenha sido uma busca pela estabilidade, suas atuações nas competições de copa têm sido inspiradoras. O time já demonstrou que é capaz de enfrentar o Chelsea nesta temporada, tendo conquistado uma vitória impressionante por 3 a 1 sobre o Chelsea em Elland Road, no dia 3 de dezembro.

Sua resiliência ficou em evidência na última partida do campeonato, um empate por 0 a 0 contra o Brentford em 22 de março, provando que é capaz de frustrar ataques de alto nível.

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