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Como conseguir ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Não perca a chance de ver o Chelsea e suas contratações milionárias em ação em casa pela primeira vez nesta temporada

Os torcedores do Chelsea estão esfregando as mãos de empolgação com a perspectiva de ver uma série de novos rostos em ação na Premier League pela primeira vez em casa, além de um novo comandante à beira do campo. A primeira oportunidade será no domingo, 30 de agosto, quando o Chelsea recebe o Brighton no Stamford Bridge. Você pode se juntar à multidão animada garantindo ingressos para a partida hoje mesmo.

O Chelsea de Xabi Alonso entrará em campo com algumas novas contratações de peso. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda assinaram por mais de £ 50 milhões, mas a grande manchete, é claro, foi a contratação de Morgan Rogers, comprado por uma quantia impressionante de £ 117 milhões junto ao Aston Villa.

O Chelsea vai precisar estar em sua melhor forma, já que o Brighton chegará à cidade em alta depois de vencer os dois jogos contra o Chelsea na temporada passada, triunfando por 3 a 0 em casa e por 3 a 1 no The Bridge.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Chelsea e Brighton & Hove Albion?

Chelsea x Brighton & Hove Albion está marcado para começar às 14h BST de domingo, 30 de agosto, no Stamford Bridge, em Londres.

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Premier League - Rodada 2
Stamford Bridge

Como comprar ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para Adulto, Junior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Elas praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

CHE

CHE - Sequência

TOT
D1-2
JUV
D0-1
MIL
V3-0
JDT
E3-3
RSO
V3-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BHA

BHA - Sequência

MUN
D0-3
STR
V4-3
STR
V4-3
ROM
V3-0
BOL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
12/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

ChelseaEmpateBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Copa da Inglaterra
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
6Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Chelsea x Brighton

Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formação
Brighton crest
Brighton
BHA
Brighton crest
Brighton
BHA

Técnico

  • X. Alonso

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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