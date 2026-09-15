Como conseguir ingressos para Chelsea x AFC Bournemouth: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Chelsea enfrenta o AFC Bournemouth no sábado, 10 de outubro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

O Chelsea tem uma forte vantagem geral no confronto direto, com 12 vitórias contra 4 do Bournemouth em encontros anteriores. No entanto, o duelo tem se mostrado competitivo recentemente, como mostrou o emocionante empate por 2 a 2 na última vez em que as duas equipes se enfrentaram em Stamford Bridge, em dezembro de 2025.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Chelsea x AFC Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Chelsea x AFC Bournemouth pela Premier League?

Chelsea e AFC Bournemouth se enfrentam em Stamford Bridge, com início marcado para o horário mostrado abaixo.

Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Como comprar ingressos para Chelsea x AFC Bournemouth pela Premier League?

Para comprar ingressos para Chelsea x AFC Bournemouth em Stamford Bridge, siga estas opções:

Plataforma oficial de ingressos do Chelsea FC: Crie uma conta oficial no site oficial do Chelsea FC ou no aplicativo móvel. Os ingressos de entrada geral são disponibilizados inicialmente aos membros oficiais do Chelsea por meio de um sistema de pontos de fidelidade e sorteio, antes de uma possível venda geral.

Troca oficial de ingressos: Os membros do Chelsea podem acessar o portal oficial Ticket Exchange do clube para comprar ingressos colocados à venda por detentores de carnê de temporada que não possam comparecer à partida.

Hospitalidade oficial de dia de jogo: Se você não tiver uma associação paga do clube, pacotes oficiais VIP ou de hospitalidade, incluindo assentos com acesso a lounge, comida e bebidas, podem ser comprados diretamente com o Chelsea FC sem exigência de associação.

Torcedores visitantes: Os torcedores do AFC Bournemouth devem comprar os ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do AFC Bournemouth. Os ingressos são distribuídos com base nos pontos de fidelidade acumulados por torcedores visitantes cadastrados.

Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais primários se esgotarem, sites de comparação de ingressos e plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, listam ingressos de revendedores, embora os preços geralmente sejam mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x AFC Bournemouth pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Chelsea x AFC Bournemouth variam dependendo do canal de compra, do setor e do status de associação:

Entrada geral oficial (setor da torcida mandante do Chelsea): Os ingressos padrão para adultos comprados diretamente com o Chelsea FC variam de £30 a £82 , dependendo da categoria e da área do assento, como Matthew Harding Stand, Shed End, West Stand ou East Stand. As tarifas com desconto para juniores e idosos normalmente variam de £15 a £40 .

Torcedores visitantes (setor do Bournemouth): Os ingressos do setor visitante em Stamford Bridge seguem o teto para visitantes adotado em toda a Premier League, fixado em £30 para adultos.

Hospitalidade oficial de dia de jogo: Os pacotes VIP e de hospitalidade de dia de jogo comprados pelo Chelsea FC geralmente começam em £250 a £500+ por pessoa, dependendo das opções de refeição e da categoria do lounge.

Chelsea x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Chelsea e AFC Bournemouth

O Chelsea chega embalado por quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com a única mancha sendo um empate por 3 a 3 contra o Johor Darul Ta'zim na pré-temporada. No futebol competitivo, a equipe de Alonso tem impressionado: uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Fulham, um triunfo por 2 a 0 sobre o Luton Town na Carabao Cup e, depois, um eletrizante 4 a 3 contra o Brighton em sua partida mais recente pela Premier League. Ao longo desses cinco jogos, o Chelsea marcou 14 gols, mas também sofreu dez, o que aponta para um time ofensivo, mas vulnerável defensivamente.

A sequência recente do Bournemouth é mais irregular. A equipe de Rose conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, ao bater o Genoa por 10 a 1 em um amistoso de pré-temporada. Seus dois jogos pela Premier League renderam um empate contra o Everton e uma derrota por 2 a 1 para o Manchester City. Também empatou duas vezes e perdeu duas nas outras partidas competitivas, marcando seis gols e sofrendo oito ao longo dos cinco jogos.

Chelsea x AFC Bournemouth: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 2 a 2 em Stamford Bridge, em 30 de dezembro de 2025, pela Premier League. O resultado deu sequência a um padrão recente de empates: os dois clubes também ficaram no 0 a 0 no Vitality Stadium em 6 de dezembro de 2025 e empataram por 2 a 2 em Stamford Bridge em janeiro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Chelsea tem uma vitória, o Bournemouth não tem nenhuma, e três partidas terminaram empatadas.