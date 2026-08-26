Celta de Vigo enfrenta o Málaga no domingo, 13 de setembro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.
O Málaga busca se recuperar fora de casa após registrar apenas uma vitória em suas cinco partidas anteriores, incluindo uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid em competição oficial. O retrospecto do confronto favorece amplamente o Celta de Vigo, que soma três vitórias e um empate em seus últimos cinco encontros na primeira divisão com o Málaga.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Celta de Vigo x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Celta de Vigo x Málaga por LaLiga?
Celta de Vigo x Málaga acontece no Abanca Balaidos, em Vigo. Confirme o horário de início para a sua região usando os detalhes da partida acima.
Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Málaga por LaLiga?
Site oficial
- Compre diretamente online pelo Portal Oficial de Venda de Ingressos do RC Celta.
Bilheteria do estádio (Taquilla)
- Compre ingressos pessoalmente diretamente na bilheteria do Abanca-Balaídos, em Vigo, no dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida, sujeito à disponibilidade.
Setor da torcida visitante
- Se for torcer pelo Málaga CF, compre ingressos diretamente pelos canais oficiais de distribuição do clube, já que a entrada nos setores visitantes é restrita exclusivamente aos torcedores visitantes.
Plataformas secundárias
- Se os ingressos oficiais se esgotarem, os torcedores podem usar mercados secundários de ingressos, como o StubHub, para localizar ingressos de revenda de última hora.
Quanto custam os ingressos para Celta de Vigo x Málaga por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Celta de Vigo x Málaga no Estadio Abanca-Balaídos variam dependendo de onde você compra e de qual área do estádio escolhe:
- Ingressos oficiais pelo valor de face (portal de vendas do clube): Os ingressos de entrada geral devem começar entre €35 e €70 para setores padrão atrás dos gols (Gol ou Marcador). As laterais (Rio e Tribuna) normalmente variam entre €60 e €130, dependendo da proximidade do gramado.
- Mercado secundário e plataformas de revenda: Nos marketplaces de ingressos (como o StubHub), os ingressos atualmente começam em cerca de €60 a €65 para assentos básicos, com preços secundários em média na faixa de €120 a €220 para visões centrais privilegiadas.
- Pacotes VIP e hospitalidade: As opções premium de hospitalidade variam entre €160 e €300+ por ingresso, incluindo assentos centrais na arquibancada principal, acesso ao lounge e comida e bebida no dia do jogo.
Celta de Vigo x Málaga por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Celta de Vigo e Málaga
O Celta de Vigo venceu duas e empatou três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, sem derrotas nessa sequência. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Valencia, fora de casa, em LaLiga, em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Napoli e venceu o Sassuolo por 4 a 1 na pré-temporada. O Celta marcou cinco gols e sofreu três nessas cinco partidas. Os empates consecutivos em seus dois jogos mais recentes são os únicos tropeços em uma sequência que, fora isso, é invicta.
As últimas cinco partidas do Málaga renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Seu resultado competitivo mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid em 19 de agosto. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Fulham em um amistoso e perdeu por 2 a 1 para o AD Ceuta FC. Sua única vitória na sequência veio contra o Al-Arabi, por 4 a 2, em 6 de agosto. O Málaga marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.
Celta de Vigo x Málaga: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 18 de março de 2018, quando as equipes empataram por 0 a 0 no Abanca Balaidos, em LaLiga. Nos últimos cinco confrontos registrados, todos disputados em LaLiga, o Celta de Vigo venceu três vezes e o Málaga venceu uma, com uma partida terminando empatada. As vitórias do Celta incluem um triunfo em casa por 3 a 1 em janeiro de 2017 e uma vitória por 1 a 0 no Balaidos em maio de 2016.
Confrontos
Celta de Vigo x Málaga: classificação
Na atual tabela de LaLiga, o Celta de Vigo ocupa a 11ª colocação, enquanto o Málaga aparece em 19º.
|#
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|GC
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|P
|Sequência
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|2
|0
|0
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|+3
|6
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|2
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|0
|0
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E
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|1
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D
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|0
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|0
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