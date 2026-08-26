Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoCelta de Vigo
Abanca Balaidos
team-logoMalaga
Book Celta Vigo vs Malaga Tickets
GOAL-e

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Celta de Vigo x Málaga: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Celta de Vigo
Malaga
La Liga

O Celta de Vigo enfrenta o Málaga em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Celta de Vigo enfrenta o Málaga no domingo, 13 de setembro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.

O Málaga busca se recuperar fora de casa após registrar apenas uma vitória em suas cinco partidas anteriores, incluindo uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid em competição oficial. O retrospecto do confronto favorece amplamente o Celta de Vigo, que soma três vitórias e um empate em seus últimos cinco encontros na primeira divisão com o Málaga.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Celta de Vigo x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Celta de Vigo x Málaga por LaLiga?

Celta de Vigo x Málaga acontece no Abanca Balaidos, em Vigo. Confirme o horário de início para a sua região usando os detalhes da partida acima.

crest
La Liga - Rodada 5
Abanca Balaidos

Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Málaga por LaLiga?

Site oficial

  • Compre diretamente online pelo Portal Oficial de Venda de Ingressos do RC Celta.

Bilheteria do estádio (Taquilla)

  • Compre ingressos pessoalmente diretamente na bilheteria do Abanca-Balaídos, em Vigo, no dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida, sujeito à disponibilidade.

Setor da torcida visitante

  • Se for torcer pelo Málaga CF, compre ingressos diretamente pelos canais oficiais de distribuição do clube, já que a entrada nos setores visitantes é restrita exclusivamente aos torcedores visitantes.

Plataformas secundárias

  • Se os ingressos oficiais se esgotarem, os torcedores podem usar mercados secundários de ingressos, como o StubHub, para localizar ingressos de revenda de última hora.

Quanto custam os ingressos para Celta de Vigo x Málaga por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Celta de Vigo x Málaga no Estadio Abanca-Balaídos variam dependendo de onde você compra e de qual área do estádio escolhe:

  • Ingressos oficiais pelo valor de face (portal de vendas do clube): Os ingressos de entrada geral devem começar entre €35 e €70 para setores padrão atrás dos gols (Gol ou Marcador). As laterais (Rio e Tribuna) normalmente variam entre €60 e €130, dependendo da proximidade do gramado.  
  • Mercado secundário e plataformas de revenda: Nos marketplaces de ingressos (como o StubHub), os ingressos atualmente começam em cerca de €60 a €65 para assentos básicos, com preços secundários em média na faixa de €120 a €220 para visões centrais privilegiadas.  
  • Pacotes VIP e hospitalidade: As opções premium de hospitalidade variam entre €160 e €300+ por ingresso, incluindo assentos centrais na arquibancada principal, acesso ao lounge e comida e bebida no dia do jogo.  

Celta de Vigo x Málaga por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Celta de Vigo e Málaga

O Celta de Vigo venceu duas e empatou três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, sem derrotas nessa sequência. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Valencia, fora de casa, em LaLiga, em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Napoli e venceu o Sassuolo por 4 a 1 na pré-temporada. O Celta marcou cinco gols e sofreu três nessas cinco partidas. Os empates consecutivos em seus dois jogos mais recentes são os únicos tropeços em uma sequência que, fora isso, é invicta.

As últimas cinco partidas do Málaga renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Seu resultado competitivo mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid em 19 de agosto. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Fulham em um amistoso e perdeu por 2 a 1 para o AD Ceuta FC. Sua única vitória na sequência veio contra o Al-Arabi, por 4 a 2, em 6 de agosto. O Málaga marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

CEL

CEL - Sequência

SPG
V1-0
VIS
E2-2
SAS
V1-4
NAP
E1-1
VAL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAL

MAL - Sequência

ALA
V4-2
CAC
D2-1
FUL
E2-2
ATM
D2-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Celta de Vigo x Málaga: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 18 de março de 2018, quando as equipes empataram por 0 a 0 no Abanca Balaidos, em LaLiga. Nos últimos cinco confrontos registrados, todos disputados em LaLiga, o Celta de Vigo venceu três vezes e o Málaga venceu uma, com uma partida terminando empatada. As vitórias do Celta incluem um triunfo em casa por 3 a 1 em janeiro de 2017 e uma vitória por 1 a 0 no Balaidos em maio de 2016.

Confrontos

Celta de VigoEmpateMalaga
2
1
2
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
0
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
2
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
0
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
3
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Celta de Vigo x Málaga: classificação

Na atual tabela de LaLiga, o Celta de Vigo ocupa a 11ª colocação, enquanto o Málaga aparece em 19º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google