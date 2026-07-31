O Brighton & Hove Albion, que registrou de forma impressionante campanhas entre os oito primeiros colocados em três das últimas quatro temporadas, busca começar bem a campanha 2026/27 da Premier League quando estender o tapete vermelho, ou vinho, no Amex para a chegada do Aston Villa no domingo, 23 de agosto.

O grupo de Fabian Hürzeler estará ansioso para se vingar da derrota para o Villa na temporada passada. As equipes protagonizaram um eletrizante 4 a 3 na costa sul, com os visitantes reagindo depois de os Seagulls abrirem 2 a 0 logo no início. A derrota em dezembro também encerrou a longa invencibilidade do Brighton em casa.

Será que teremos outro jogo de tirar o fôlego no Amex? Você pode estar nas arquibancadas para descobrir. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brighton x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Brighton & Hove Albion e Aston Villa?

Brighton x Aston Villa começa às 14h00 BST de domingo, 23 de agosto de 2026, no American Express Community Stadium, em Brighton.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Aston Villa pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela específica, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral não associado são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Aston Villa pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Idoso, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de derby entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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