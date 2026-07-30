O Brentford abre sua temporada com um clássico londrino no Gtech Community Stadium, ao dar as boas-vindas ao Tottenham Hotspur, que investiu pesado, no sábado, 22 de agosto.

Os Bees, que vêm de sua melhor campanha conjunta na Premier League após terminarem em 9º lugar, não deverão se intimidar com o desafio de estreia, já que derrotaram Aston Villa, Manchester United e Liverpool em casa na última temporada.

Depois de escapar do temido rebaixamento por muito pouco, o Tottenham estará desesperado por uma temporada mais positiva sob o comando de Roberto De Zerbi. O clube abriu os cofres por nomes como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke durante o verão e espera começar em alta.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Brentford e Tottenham Hotspur?

Brentford x Tottenham Hotspur acontece no Gtech Community Stadium, em Londres, com início previsto para as 17h30 BST.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização de partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

Retrospecto recente do confronto direto

Notícias das equipes e elencos