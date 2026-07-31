O Brentford abre sua temporada com um clássico londrino no Gtech Community Stadium, ao receber o Tottenham Hotspur, que gastou pesado, no sábado, 22 de agosto.

As Bees, que vêm de sua melhor campanha conjunta na Premier League após terminarem em nono lugar, não deverão se intimidar com o desafio de estreia, já que venceram Aston Villa, Manchester United e Liverpool em casa na última temporada.

Depois de escapar do temido rebaixamento por muito pouco, o Tottenham estará desesperado por uma temporada mais positiva sob o comando de Roberto De Zerbi. O clube abriu os cofres para contratar jogadores como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke durante o verão e espera começar com tudo.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Brentford e Tottenham Hotspur?

Brentford x Tottenham Hotspur acontece no Gtech Community Stadium, em Londres, com início marcado para 17h30 BST.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não usados ao clube.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os sócios que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é sócio são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiverem em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e no anel inferior têm preço premium, enquanto os lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas destinadas à torcida visitante são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos de associação.

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