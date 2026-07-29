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Como conseguir ingressos para Bournemouth x Everton: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Você pode estar a caminho do Vitality Stadium para ver o Bournemouth enfrentar o Everton

O Bournemouth pode ter um novo líder no comando técnico, na figura do ex-treinador do RB Leipzig, Marco Rose, mas buscará manter sua impressionante forma em casa da última campanha em seu primeiro jogo da Premier League no Vitality Stadium nesta temporada, contra o Everton, no sábado, 29 de agosto.

De forma impressionante, o Bournemouth está atualmente em uma sequência de nove jogos sem perder em casa, um retrospecto que remonta a 3 de janeiro, e até teve bom desempenho naquela derrota, perdendo por 3 a 2 para o Arsenal, eventual campeão.

Na verdade, os Cherries perderam apenas duas vezes na liga durante toda a temporada no Vitality. O que preocupa um pouco, porém, é que o único outro time a vencê-los foi o Everton. Eles conseguem se vingar dessa derrota?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Bournemouth x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o confronto entre Bournemouth e Everton pela Premier League?

Bournemouth x Everton está marcado para começar às 15h00 BST de sábado, 29 de agosto, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

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Premier League - Rodada 2
Vitality Stadium

Como comprar ingressos para Bournemouth x Everton pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bournemouth x Everton pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os assentos dos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League oficialmente estendeu o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de obter no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade, e praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

BOU

BOU - Sequência

FUL
V0-1
MCI
E1-1
NFO
E1-1
FCP
V4-1
FCA
V2-5
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
EVE

EVE - Sequência

TOT
D1-0
DUF
V0-4
BOL
E0-0
STK
D1-0
HSV
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

BournemouthEmpateEverton
4
0
1
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FJ
Amistosos de clubes
Everton badge
Everton
EVE
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
FJ
Copa da Inglaterra
Everton badge
Everton
EVE
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
8Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bournemouth x Everton

Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Formação
Everton crest
Everton
EVE
Everton crest
Everton
EVE

Técnico

  • M. Rose

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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