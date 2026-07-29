O Bournemouth pode ter um novo líder no comando técnico, na figura do ex-treinador do RB Leipzig, Marco Rose, mas buscará manter sua impressionante forma em casa da última campanha em seu primeiro jogo da Premier League no Vitality Stadium nesta temporada, contra o Everton, no sábado, 29 de agosto.

De forma impressionante, o Bournemouth está atualmente em uma sequência de nove jogos sem perder em casa, um retrospecto que remonta a 3 de janeiro, e até teve bom desempenho naquela derrota, perdendo por 3 a 2 para o Arsenal, eventual campeão.

Na verdade, os Cherries perderam apenas duas vezes na liga durante toda a temporada no Vitality. O que preocupa um pouco, porém, é que o único outro time a vencê-los foi o Everton. Eles conseguem se vingar dessa derrota?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Bournemouth x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o confronto entre Bournemouth e Everton pela Premier League?

Bournemouth x Everton está marcado para começar às 15h00 BST de sábado, 29 de agosto, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para Bournemouth x Everton pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bournemouth x Everton pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os assentos dos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League oficialmente estendeu o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de obter no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade, e praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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