Como conseguir ingressos para Bournemouth x Brentford: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Os torcedores que garantirem lugar para o confronto entre Bournemouth e Brentford pela Premier League no Vitality Stadium, no sábado, 12 de setembro, terão a esperança de assistir a um duelo eletrizante e cheio de ação. Você também pode estar lá reservando ingressos hoje.

O Bournemouth pode ter um novo homem no comando na figura de Marco Rose, mas estará disposto a manter o embalo em casa da última temporada. Depois de uma dramática derrota por 3 a 2 para o Arsenal em sua casa, na costa sul, em 3 de janeiro, os Cherries permaneceram invictos pelo restante da campanha no Vitality Stadium.

Não será fácil para o Bournemouth conter o Brentford, porém. A equipe tem mostrado força no ataque recentemente. Marcou 11 gols em seus dois últimos amistosos de pré-temporada e balançou as redes três vezes contra o Tottenham na Premier League e seis fora de casa diante do Birmingham na Copa da Liga Inglesa.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bournemouth x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Bournemouth e Brentford pela Premier League?

Bournemouth x Brentford acontece no Vitality Stadium (Bournemouth) no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para Bournemouth x Brentford pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, são praticamente inexistentes para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bournemouth x Brentford pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Os lugares centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League oficialmente estendeu o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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