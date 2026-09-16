Como conseguir ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Borussia Dortmund e Werder Bremen se enfrentam no sábado, 10 de outubro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

No encontro mais recente pela liga, em 16 de maio de 2026, o Dortmund garantiu uma vitória convincente por 2 a 0 fora de casa, no estádio do Werder Bremen. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund dominou o duelo com três vitórias, contra apenas uma do Bremen, além de um empate.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?

Borussia Dortmund x Werder Bremen começa no Signal Iduna Park, em Dortmund, no sábado, 10 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 5 9 de out. de 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen no Signal Iduna Park, você tem quatro opções principais por meio de canais oficiais e secundários:

1. Loja oficial de ingressos do BVB (venda primária)

Os ingressos são disponibilizados diretamente no portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund cerca de 4 a 6 semanas antes da partida. Os sócios oficiais do Borussia Dortmund recebem acesso prioritário para comprar ingressos 1 a 2 dias antes de eventuais ingressos remanescentes serem colocados à venda para o público em geral. Se ainda restarem ingressos após a pré-venda para sócios, eles são liberados para o público em geral. No entanto, partidas da Bundesliga de alta procura costumam se esgotar ainda na fase destinada aos sócios.

2. Mercado secundário de ingressos do BVB (revenda oficial)

Se a pré-venda regular se esgotar, os detentores de carnês de temporada e de ingressos avulsos que não puderem comparecer podem listar seus ingressos legalmente no mercado secundário oficial do BVB, no site do clube. Esses ingressos são validados e reemitidos eletronicamente pelo clube, o que garante que sejam oficiais, seguros e vendidos pelo valor de face.

3. Pacotes VIP e hospitality

Os pacotes oficiais de hospitality e VIP podem ser comprados diretamente no site do clube sem necessidade de associação. Esses pacotes incluem ingressos para a partida, além de acesso a lounges do estádio, serviços de comida e bebida, embora tenham preço mais alto do que os assentos regulares.

4. Plataformas secundárias de ingressos

Se as vendas oficiais primárias estiverem esgotadas, os ingressos geralmente ficam disponíveis em marketplaces secundários de ingressos, como a StubHub, embora os preços possam variar de acordo com a procura.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Borussia Dortmund como mandante no Signal Iduna Park normalmente variam de €19 a €80 para ingressos padrão avulsos de adulto na loja oficial de ingressos do BVB.

Preços oficiais dos ingressos (valor de face)

Lugares em pé (Südtribüne / Yellow Wall): ~€19 a €25

Ingressos para assentos: ~€35 a €80 (varia de acordo com a categoria e o setor do estádio)

Ingressos para jovens / crianças (abaixo de 14 anos): ~€10

Pacotes VIP e hospitality: ~€200 a €500+ dependendo do pacote de lounge selecionado

Opções de mercado secundário e revenda

Mercado oficial de revenda do BVB: vende nas tarifas padrão de valor de face ( €19 a €80 ), já que os ingressos são reemitidos por detentores de carnês de temporada.

Plataformas secundárias de revenda: os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a Stubhub, flutuam de acordo com a procura, geralmente começando em torno de €75 a €170 para categorias padrão de assentos.

Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Borussia Dortmund e Werder Bremen

O Borussia Dortmund venceu três de seus últimos cinco jogos, com uma derrota e um empate. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o TSG Hoffenheim, fora de casa, na Bundesliga, depois de também ter vencido o Hamburger SV por 2 a 0 na rodada de abertura e o HEBC Hamburg por 5 a 0 na DFB-Pokal. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para o Bayern de Munique na Supercopa. Ao longo dessas cinco partidas, o Dortmund marcou 12 gols e sofreu sete.

O Werder Bremen venceu dois de seus últimos cinco jogos, perdeu dois e empatou um. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, na 2ª rodada, após uma derrota por 4 a 1 fora de casa para o Freiburg na rodada de abertura. O Bremen também venceu o SK Hansa Lüneburg por 3 a 0 na DFB-Pokal durante essa sequência. Ao longo de seus últimos cinco jogos, a equipe mostrou capacidade para marcar, mas também sofreu gols com regularidade.

Borussia Dortmund x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 16 de maio de 2026, pela Bundesliga, quando o Borussia Dortmund venceu por 2 a 0 no estádio do Werder Bremen. Observando os últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Werder, com uma partida terminando empatada. O resultado mais elástico nessa sequência foi uma vitória do Dortmund por 3 a 0 em janeiro de 2026.