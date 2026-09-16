Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoWerder Bremen
Book Borussia Dortmund vs Werder Bremen Tickets
GOAL-e

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Bundesliga

Borussia Dortmund enfrenta o Werder Bremen na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Borussia Dortmund e Werder Bremen se enfrentam no sábado, 10 de outubro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

No encontro mais recente pela liga, em 16 de maio de 2026, o Dortmund garantiu uma vitória convincente por 2 a 0 fora de casa, no estádio do Werder Bremen. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund dominou o duelo com três vitórias, contra apenas uma do Bremen, além de um empate.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?

Borussia Dortmund x Werder Bremen começa no Signal Iduna Park, em Dortmund, no sábado, 10 de outubro de 2026.

crest
Bundesliga - Rodada 5
Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen no Signal Iduna Park, você tem quatro opções principais por meio de canais oficiais e secundários:

1. Loja oficial de ingressos do BVB (venda primária)

  • Os ingressos são disponibilizados diretamente no portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund cerca de 4 a 6 semanas antes da partida. Os sócios oficiais do Borussia Dortmund recebem acesso prioritário para comprar ingressos 1 a 2 dias antes de eventuais ingressos remanescentes serem colocados à venda para o público em geral. Se ainda restarem ingressos após a pré-venda para sócios, eles são liberados para o público em geral. No entanto, partidas da Bundesliga de alta procura costumam se esgotar ainda na fase destinada aos sócios.

2. Mercado secundário de ingressos do BVB (revenda oficial)

  • Se a pré-venda regular se esgotar, os detentores de carnês de temporada e de ingressos avulsos que não puderem comparecer podem listar seus ingressos legalmente no mercado secundário oficial do BVB, no site do clube. Esses ingressos são validados e reemitidos eletronicamente pelo clube, o que garante que sejam oficiais, seguros e vendidos pelo valor de face.

3. Pacotes VIP e hospitality

  • Os pacotes oficiais de hospitality e VIP podem ser comprados diretamente no site do clube sem necessidade de associação. Esses pacotes incluem ingressos para a partida, além de acesso a lounges do estádio, serviços de comida e bebida, embora tenham preço mais alto do que os assentos regulares.

4. Plataformas secundárias de ingressos

  • Se as vendas oficiais primárias estiverem esgotadas, os ingressos geralmente ficam disponíveis em marketplaces secundários de ingressos, como a StubHub, embora os preços possam variar de acordo com a procura.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Borussia Dortmund como mandante no Signal Iduna Park normalmente variam de €19 a €80 para ingressos padrão avulsos de adulto na loja oficial de ingressos do BVB.  

Preços oficiais dos ingressos (valor de face)

  • Lugares em pé (Südtribüne / Yellow Wall): ~€19 a €25
  • Ingressos para assentos: ~€35 a €80 (varia de acordo com a categoria e o setor do estádio)
  • Ingressos para jovens / crianças (abaixo de 14 anos): ~€10  
  • Pacotes VIP e hospitality: ~€200 a €500+ dependendo do pacote de lounge selecionado

Opções de mercado secundário e revenda

  • Mercado oficial de revenda do BVB: vende nas tarifas padrão de valor de face (€19 a €80), já que os ingressos são reemitidos por detentores de carnês de temporada.  
  • Plataformas secundárias de revenda: os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a Stubhub, flutuam de acordo com a procura, geralmente começando em torno de €75 a €170 para categorias padrão de assentos.  

Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Borussia Dortmund e Werder Bremen

O Borussia Dortmund venceu três de seus últimos cinco jogos, com uma derrota e um empate. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o TSG Hoffenheim, fora de casa, na Bundesliga, depois de também ter vencido o Hamburger SV por 2 a 0 na rodada de abertura e o HEBC Hamburg por 5 a 0 na DFB-Pokal. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para o Bayern de Munique na Supercopa. Ao longo dessas cinco partidas, o Dortmund marcou 12 gols e sofreu sete.

O Werder Bremen venceu dois de seus últimos cinco jogos, perdeu dois e empatou um. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, na 2ª rodada, após uma derrota por 4 a 1 fora de casa para o Freiburg na rodada de abertura. O Bremen também venceu o SK Hansa Lüneburg por 3 a 0 na DFB-Pokal durante essa sequência. Ao longo de seus últimos cinco jogos, a equipe mostrou capacidade para marcar, mas também sofreu gols com regularidade.

BVB

BVB - Sequência

HSV
V2-0
HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
Gol marcado (sofrido)
16/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SVW

SVW - Sequência

AJA
D0-1
LSK
V0-3
SCF
D4-1
RBL
V3-1
KOE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Borussia Dortmund x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 16 de maio de 2026, pela Bundesliga, quando o Borussia Dortmund venceu por 2 a 0 no estádio do Werder Bremen. Observando os últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Werder, com uma partida terminando empatada. O resultado mais elástico nessa sequência foi uma vitória do Dortmund por 3 a 0 em janeiro de 2026.

Confrontos

Borussia DortmundEmpateWerder Bremen
3
2
0
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
E
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
321072+57
V
E
V
5
LeipzigLeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
E
V
D
8
MainzMainzM05
311163+34
D
V
E
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
V
D
E
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
E
V
D
11
SchalkeSchalkeS04
311134-14
V
E
D
12
ColôniaColôniaKOE
311157-24
E
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
StuttgartStuttgartSTU
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
E
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
E
17
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HamburgoHamburgoHSV
3003012-120
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google