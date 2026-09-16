Como conseguir ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Borussia Dortmund e Werder Bremen se enfrentam no sábado, 10 de outubro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.
No encontro mais recente pela liga, em 16 de maio de 2026, o Dortmund garantiu uma vitória convincente por 2 a 0 fora de casa, no estádio do Werder Bremen. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund dominou o duelo com três vitórias, contra apenas uma do Bremen, além de um empate.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?
Borussia Dortmund x Werder Bremen começa no Signal Iduna Park, em Dortmund, no sábado, 10 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen no Signal Iduna Park, você tem quatro opções principais por meio de canais oficiais e secundários:
1. Loja oficial de ingressos do BVB (venda primária)
- Os ingressos são disponibilizados diretamente no portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund cerca de 4 a 6 semanas antes da partida. Os sócios oficiais do Borussia Dortmund recebem acesso prioritário para comprar ingressos 1 a 2 dias antes de eventuais ingressos remanescentes serem colocados à venda para o público em geral. Se ainda restarem ingressos após a pré-venda para sócios, eles são liberados para o público em geral. No entanto, partidas da Bundesliga de alta procura costumam se esgotar ainda na fase destinada aos sócios.
2. Mercado secundário de ingressos do BVB (revenda oficial)
- Se a pré-venda regular se esgotar, os detentores de carnês de temporada e de ingressos avulsos que não puderem comparecer podem listar seus ingressos legalmente no mercado secundário oficial do BVB, no site do clube. Esses ingressos são validados e reemitidos eletronicamente pelo clube, o que garante que sejam oficiais, seguros e vendidos pelo valor de face.
3. Pacotes VIP e hospitality
- Os pacotes oficiais de hospitality e VIP podem ser comprados diretamente no site do clube sem necessidade de associação. Esses pacotes incluem ingressos para a partida, além de acesso a lounges do estádio, serviços de comida e bebida, embora tenham preço mais alto do que os assentos regulares.
4. Plataformas secundárias de ingressos
- Se as vendas oficiais primárias estiverem esgotadas, os ingressos geralmente ficam disponíveis em marketplaces secundários de ingressos, como a StubHub, embora os preços possam variar de acordo com a procura.
Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga?
Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Borussia Dortmund como mandante no Signal Iduna Park normalmente variam de €19 a €80 para ingressos padrão avulsos de adulto na loja oficial de ingressos do BVB.
Preços oficiais dos ingressos (valor de face)
- Lugares em pé (Südtribüne / Yellow Wall): ~€19 a €25
- Ingressos para assentos: ~€35 a €80 (varia de acordo com a categoria e o setor do estádio)
- Ingressos para jovens / crianças (abaixo de 14 anos): ~€10
- Pacotes VIP e hospitality: ~€200 a €500+ dependendo do pacote de lounge selecionado
Opções de mercado secundário e revenda
- Mercado oficial de revenda do BVB: vende nas tarifas padrão de valor de face (€19 a €80), já que os ingressos são reemitidos por detentores de carnês de temporada.
- Plataformas secundárias de revenda: os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a Stubhub, flutuam de acordo com a procura, geralmente começando em torno de €75 a €170 para categorias padrão de assentos.
Borussia Dortmund x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Borussia Dortmund e Werder Bremen
O Borussia Dortmund venceu três de seus últimos cinco jogos, com uma derrota e um empate. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o TSG Hoffenheim, fora de casa, na Bundesliga, depois de também ter vencido o Hamburger SV por 2 a 0 na rodada de abertura e o HEBC Hamburg por 5 a 0 na DFB-Pokal. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para o Bayern de Munique na Supercopa. Ao longo dessas cinco partidas, o Dortmund marcou 12 gols e sofreu sete.
O Werder Bremen venceu dois de seus últimos cinco jogos, perdeu dois e empatou um. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, na 2ª rodada, após uma derrota por 4 a 1 fora de casa para o Freiburg na rodada de abertura. O Bremen também venceu o SK Hansa Lüneburg por 3 a 0 na DFB-Pokal durante essa sequência. Ao longo de seus últimos cinco jogos, a equipe mostrou capacidade para marcar, mas também sofreu gols com regularidade.
Borussia Dortmund x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 16 de maio de 2026, pela Bundesliga, quando o Borussia Dortmund venceu por 2 a 0 no estádio do Werder Bremen. Observando os últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Werder, com uma partida terminando empatada. O resultado mais elástico nessa sequência foi uma vitória do Dortmund por 3 a 0 em janeiro de 2026.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|4
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
V
E
V
|5
|3
|2
|0
|1
|9
|3
|+6
|6
V
D
V
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
D
V
V
|7
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
V
D
|8
|3
|1
|1
|1
|6
|3
|+3
|4
D
V
E
|9
|3
|1
|1
|1
|7
|8
|-1
|4
V
D
E
|10
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
E
V
D
|11
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
V
E
D
|12
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
E
D
V
|13
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|6
|8
|-2
|3
D
V
D
|15
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
D
D
E
|16
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
D
D
E
|17
|3
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
D
D
D
|18
|3
|0
|0
|3
|0
|12
|-12
|0
D
D
D