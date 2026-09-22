Como conseguir ingressos para Bélgica x Itália: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

Dois gigantes do futebol europeu se enfrentam quando a Bélgica recebe a Itália em um confronto de alto nível da Liga das Nações da UEFA, no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas. Os jogos entre essas potências do futebol internacional costumam entregar qualidade técnica de elite, intriga tática e momentos dramáticos no cenário internacional.

Com alta demanda esperada de ambas as torcidas, garantir um lugar no estádio exige ação rápida. GOAL traz todos os detalhes cruciais da partida, calendário do confronto, informações sobre preços e links diretos para garantir seus ingressos agora mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Bélgica x Itália pela Liga das Nações A da UEFA?

Bélgica x Itália acontece no Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Onde comprar ingressos para Bélgica x Itália?

Os ingressos oficiais da partida são distribuídos pelo portal da Royal Belgian Football Association e pelos canais oficiais de bilheteria da UEFA. As janelas de venda geral normalmente são abertas algumas semanas antes do pontapé inicial, mas as cotas principais se esgotam rapidamente devido à alta demanda em toda a Europa.

Se os ingressos listados no site oficial estiverem esgotados, as plataformas secundárias StubHub seu caminho para garantir lugares antes do pontapé inicial.

Quanto custam os ingressos para Bélgica x Itália?

Os preços dos ingressos primários nas plataformas oficiais começam em cerca de € 35 para assentos de entrada geral no anel superior atrás dos gols, enquanto os setores centrais à beira do campo têm valores mais altos, dependendo da localização e da categoria no estádio.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, as plataformas secundárias de revenda StubHub uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de cerca de € 42.

Bélgica x Itália pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Bélgica x Itália

A Bélgica chega em forma razoável, com três vitórias em cinco partidas recentes. Sua campanha na Copa do Mundo teve vitórias sobre Estados Unidos, Senegal e Nova Zelândia, antes de uma derrota nas quartas de final para a Espanha, além de um empate por 0 a 0 com o Irã na fase de grupos. Ao longo desses cinco jogos, a equipe marcou sete gols e sofreu três, sendo a derrota para a Espanha sua única derrota por margem de um gol.

A sequência recente da Itália conta uma história diferente. Mancini herda uma equipe que venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, além de um empate nesse período. As duas vitórias em amistosos sobre Grécia e Luxemburgo em junho trouxeram algum incentivo tardio, mas as derrotas para Noruega e Bósnia e Herzegovina mais cedo no ciclo classificatório reforçam por que a reconstrução é necessária. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nesse recorte.

Bélgica x Itália: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou a favor da Itália, com uma vitória fora de casa por 1 a 0 para a Azzurri na Liga das Nações, em novembro de 2024. Esse resultado veio depois de um empate por 2 a 2 no confronto anterior, em Bolonha, no mês anterior, uma partida que destacou o equilíbrio entre essas equipes nos últimos anos. Nos últimos cinco confrontos diretos, que abrangem jogos da Liga das Nações e da Eurocopa, a Itália tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma da Bélgica, além de um empate. A Itália sofreu apenas quatro gols nesses cinco jogos.







