A Áustria abre sua campanha da UEFA Nations League 2026/27 em casa contra Israel, na Raiffeisen Arena, em Linz, na quinta-feira, 24 de setembro, dando início a uma agenda do Grupo B3 da Liga B que também inclui República da Irlanda e Kosovo. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta em novembro, dando aos torcedores duas oportunidades de acompanhar esse confronto ao longo da campanha.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Áustria x Israel, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o pontapé inicial de Áustria x Israel pela UEFA Nations League B?

Áustria x Israel começa na Raiffeisen Arena, em Linz, com o horário exato local de início confirmado nos detalhes da partida acima.

Liga das Nações B - Rodada 1 24 de set. de 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Onde comprar ingressos para Áustria x Israel?

Os ingressos para o jogo em Linz são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Austríaca de Futebol (OFB), com prioridade normalmente dada aos membros antes de qualquer lote remanescente ser colocado à venda para o público geral. Os canais oficiais da Federação Israelense de Futebol (IFA) são o ponto de partida equivalente para o jogo em Debrecen, onde as partidas de Israel como mandante estão sendo disputadas atualmente.

StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura na Raiffeisen Arena, em Linz, além de anúncios para o duelo de volta em Debrecen.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que se encerram as janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Local neutro – os jogos de Israel como mandante são disputados fora de casa, então o duelo de volta acontece em Debrecen, na Hungria, e não em Israel

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Mercado secundário – a StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dada a natureza competitiva do grupo, recomenda-se reservar com antecedência para os dois jogos deste confronto.

Quanto custam os ingressos para Áustria x Israel?

Os preços oficiais para o jogo em Linz são definidos pelos canais de venda da OFB, com toda a gama, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. Os preços oficiais da IFA se aplicam da mesma forma para o jogo em Debrecen.

StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Linz): a partir de cerca de € 38, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols na Raiffeisen Arena, um dos pontos de preço mais acessíveis do grupo

Assentos de faixa intermediária (Linz): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço visivelmente mais alto

Jogo de volta em Debrecen: anúncios a partir de cerca de € 50, com preços geralmente mais acessíveis do que uma noite de destaque em um estádio maior

Como em qualquer partida internacional de um grupo competitivo, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Áustria x Israel pela UEFA Nations League B: tudo o que você precisa saber

Forma de Áustria x Israel

A Áustria chega para esta partida com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a Espanha na Copa do Mundo, em 2 de julho, e a seleção também perdeu por 2 a 0 para a Argentina mais cedo no torneio. Um empate por 3 a 3 com a Argélia e uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia proporcionaram momentos contrastantes na fase de grupos, enquanto um triunfo por 1 a 0 sobre a Tunísia em amistoso, em junho, completou a sequência de cinco partidas. A Áustria marcou 10 gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

Os últimos cinco resultados de Israel mostram duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Albânia em um amistoso de junho, e a seleção também venceu a Moldávia por 4 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025. Um empate por 2 a 2 com a Geórgia e um 0 a 0 com a Lituânia aparecem na sequência, ao lado de uma derrota por 3 a 0 para a Itália. Israel marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Áustria x Israel: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em novembro de 2021, quando a Áustria venceu Israel por 4 a 2 em casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, Israel havia vencido por 5 a 2 no confronto anterior, em setembro de 2021, também nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nos cinco confrontos diretos registrados, que também incluem dois encontros pelas Eliminatórias da Eurocopa em 2019 e um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2001, a Áustria venceu duas vezes, Israel venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada. Os cinco encontros produziram 22 gols no total.

Classificação de Áustria x Israel

No Grupo 3 da Liga B da UEFA Nations League, a Áustria ocupa atualmente o primeiro lugar, enquanto Israel está em terceiro.