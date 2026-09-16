Augsburg enfrenta o Bayern de Munique no sábado, 10 de outubro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.
Historicamente, o FC Bayern de Munique dominou o clássico bávaro, com 27 vitórias em 35 partidas competitivas contra o FC Augsburg. Apesar da vantagem geral de longa data do Bayern, o Augsburg já provou ao longo dos anos que é capaz de conseguir zebras memoráveis em casa. No encontro mais recente entre as equipes, em 24 de janeiro de 2026, o Augsburg conquistou uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique na Allianz Arena.
Deixe a GOAL te passar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Augsburg x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Augsburg x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Augsburg x Bayern de Munique será disputado na WWK Arena, em Augsburg, no sábado, 10 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Augsburg x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para o jogo entre Augsburg e Bayern de Munique na WWK Arena, você tem algumas opções, dependendo da disponibilidade e da sua preferência:
1. Loja oficial de ingressos online do FC Augsburg
- Os sócios oficiais do clube geralmente têm acesso prioritário antes de os ingressos restantes serem liberados para o público em geral. Como o Bayern de Munique é um confronto de alta demanda, os ingressos do mercado primário costumam se esgotar rapidamente durante a pré-venda para sócios.
2. Troca oficial de ingressos do FC Augsburg
- Se os ingressos regulares estiverem esgotados, procure o mercado oficial de revenda de ingressos do clube (Ticketbörse) no portal do FC Augsburg. Donos de carnê de temporada ou torcedores que não puderem comparecer revendem seus ingressos pelo valor de face verificado.
3. Setor visitante via FC Bayern de Munique
- Se você prefere ficar com os torcedores do Bayern de Munique, os ingressos são disponibilizados pelo portal oficial de ingressos do FC Bayern. Membros do FC Bayern podem solicitar ingressos para jogos fora de casa com antecedência por meio de um sistema de sorteio ou compra direta no site da central de ingressos do Bayern.
Quanto custam os ingressos para Augsburg x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para FC Augsburg x FC Bayern de Munique na WWK Arena variam significativamente dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face diretamente com o FC Augsburg ou adquirir ingressos de revenda no mercado secundário.
Preços dos ingressos no mercado primário (venda oficial do FC Augsburg)
Os ingressos oficiais avulsos pelo valor de face para jogos de primeira linha (Pote A) na WWK Arena seguem a estrutura oficial de preços do FC Augsburg:
- Lugar em pé (blocos K, L, M, N, O):€ 18 (Meia: € 16)
- Categoria 3 (blocos A, Y, Z):€ 49 (Meia: € 46 | Crianças menores de 14 anos: € 25)
- Categoria 2 (blocos B, C, P, Q):€ 58 (Meia: € 54 | Crianças/adolescentes: € 29)
- Categoria 1b (blocos D, H, R, V):€ 66 (Meia: € 62)
- Categoria 1a (blocos S, T, U):€ 75 (Meia: € 71)
- Bloco família (blocos I, J):€ 58 (Meia: € 54 | Crianças menores de 14 anos: € 29)
Augsburg x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Augsburg e Bayern de Munique
O Augsburg venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, perdendo apenas uma vez, em um amistoso de pré-temporada contra o Leeds United. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga, e o time também venceu o Schalke por 3 a 0 na rodada de abertura. Ao longo dos últimos cinco jogos, o Augsburg marcou 20 gols e sofreu apenas seis, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus pela DFB-Pokal.
O Bayern de Munique venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e não perdeu nenhum em partidas competitivas. O compromisso mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Schalke, fora de casa, pela Bundesliga, encerrando uma sequência de 47 jogos marcando na liga. Antes disso, o Bayern venceu o VfB Stuttgart por 5 a 1 na rodada de abertura da Bundesliga e derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Supercopa. O time também venceu o Osnabrück por 4 a 1 fora de casa pela DFB-Pokal.
Augsburg x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em 24 de janeiro de 2026, quando o Bayern de Munique venceu por 2 a 1 em casa pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos na liga, o Bayern venceu quatro vezes e o Augsburg uma, com a única vitória dos Fuggerstädter acontecendo justamente naquela mesma partida de janeiro de 2026. O Bayern marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.
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|3
|+6
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|3
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|0
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|2
|+5
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V
E
V
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D
D
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|1
|0
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|-2
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D
V
D
|15
|3
|0
|1
|2
|0
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|-4
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D
D
E
|16
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
D
D
E
|17
|3
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
D
D
D
|18
|3
|0
|0
|3
|0
|12
|-12
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