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Como conseguir ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Augsburg enfrenta o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O Augsburg enfrenta o Bayer Leverkusen no sábado, 12 de setembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

O Augsburg buscará repetir seus sucessos recentes contra o Leverkusen, depois de ter conquistado vitórias nos dois confrontos diretos entre as equipes na Bundesliga durante a campanha de 2025–26. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen tentará impor sua qualidade fora de casa e somar três pontos cruciais como visitante logo no início da classificação da liga.  

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Augsburg x Bayer Leverkusen acontece na WWK Arena, em Augsburg, com o horário do pontapé inicial a ser confirmado mais perto da data da partida.

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Bundesliga - Rodada 3
WWK Arena

Como comprar ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Os ingressos para FC Augsburg e Bayer 04 Leverkusen podem ser comprados diretamente pelos portais oficiais de venda dos clubes e por parceiros autorizados:

  • Loja oficial de ingressos do FC Augsburg: Disponível no site oficial do FC Augsburg (fcaugsburg.de), em seu portal de ingressos, que funciona como o vendedor principal e mais confiável para partidas realizadas na WWK Arena.
  • Portal de ingressos para visitantes do Bayer 04 Leverkusen: Acessível pelo site oficial do Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), especificamente para membros verificados do clube de Leverkusen e torcedores do setor visitante.
  • Bilheteria da WWK Arena: Guichês de ingressos no estádio, em Augsburg, sujeitos à disponibilidade no dia do jogo caso a partida não esteja completamente esgotada.
  • Plataformas secundárias de revenda: Mercados secundários de ingressos, como o StubHub, que reúnem entradas de vendedores terceiros caso a carga oficial esteja esgotada.

Quanto custam os ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida de Bundesliga entre FC Augsburg e Bayer Leverkusen variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

Preços oficiais dos clubes (valor de face)

  • Área em pé (Ultras / torcedores locais): Aproximadamente £12 – £15 (€15 – €17)
  • Arquibancada sul / atrás do gol: Aproximadamente £21 – £38 (€25 – €45)
  • Categoria 2 e 3 (arquibancadas laterais / curvas): Aproximadamente £27 – £44 (€32 – €52)
  • Categoria 1 (Gegengerade / setor central lateral): Aproximadamente £38 – £58 (€45 – €69)

Preços no mercado secundário de revenda

  • Preço inicial: Disponíveis a partir de £30 em mercados secundários de revenda, como o StubHub.
  • Preço médio de revenda: Varia entre £45 e £110 dependendo da proximidade do assento, da localização do setor e da demanda de última hora.

Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Augsburg e Bayer Leverkusen

O Augsburg chega para este confronto com um retrospecto de três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus, fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto, depois de uma pesada derrota por 4 a 0 para o Leeds United em um amistoso de pré-temporada. Antes disso, no verão, o Augsburg venceu o Sassuolo por 3 a 2 e goleou o SC Schwaz, de divisão inferior, por 15 a 0, embora também tenha sofrido uma derrota por 5 a 2 para o Bournemouth. Ao longo desses cinco jogos, o Augsburg marcou 20 gols e sofreu 11.

Os últimos cinco jogos do Leverkusen resultaram em quatro vitórias e uma derrota. O mais recente foi um convincente triunfo por 4 a 0 sobre o Wehen Wiesbaden, fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu o Newcastle United por 2 a 1 e o Sevilla por 2 a 1 na pré-temporada, enquanto sua única derrota veio contra o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 em 12 de agosto. O Leverkusen marcou nove gols ao longo desses cinco jogos e sofreu quatro, incluindo duas partidas sem sofrer gols.

FCA

FCA - Sequência

BOU
D2-5
SCH
V0-15
SAS
V3-2
LEE
D4-0
COT
V0-2
Gol marcado (sofrido)
22/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
B04

B04 - Sequência

ESN
V3-0
SEV
V2-1
NFO
D2-1
NEW
V1-2
SVW
V0-4
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Augsburg x Bayer Leverkusen: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 18 de abril de 2026, quando o Augsburg venceu por 2 a 1 no estádio do Leverkusen, em uma partida da Bundesliga. Antes disso, o Augsburg também venceu o confronto do primeiro turno em dezembro de 2025, ao bater o Leverkusen por 2 a 0 na WWK Arena. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o Augsburg venceu dois, o Leverkusen venceu dois, e uma partida terminou com uma vitória do Leverkusen em casa por 2 a 0 em abril de 2025. O retrospecto desses cinco jogos é equilibrado, com os dois lados mostrando que podem vencer no estádio do outro.

Confrontos

AugsburgEmpateBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Augsburg x Bayer Leverkusen: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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