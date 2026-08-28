Como conseguir ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Augsburg enfrenta o Bayer Leverkusen no sábado, 12 de setembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.
O Augsburg buscará repetir seus sucessos recentes contra o Leverkusen, depois de ter conquistado vitórias nos dois confrontos diretos entre as equipes na Bundesliga durante a campanha de 2025–26. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen tentará impor sua qualidade fora de casa e somar três pontos cruciais como visitante logo no início da classificação da liga.
Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?
Augsburg x Bayer Leverkusen acontece na WWK Arena, em Augsburg, com o horário do pontapé inicial a ser confirmado mais perto da data da partida.
Como comprar ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?
Os ingressos para FC Augsburg e Bayer 04 Leverkusen podem ser comprados diretamente pelos portais oficiais de venda dos clubes e por parceiros autorizados:
- Loja oficial de ingressos do FC Augsburg: Disponível no site oficial do FC Augsburg (fcaugsburg.de), em seu portal de ingressos, que funciona como o vendedor principal e mais confiável para partidas realizadas na WWK Arena.
- Portal de ingressos para visitantes do Bayer 04 Leverkusen: Acessível pelo site oficial do Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), especificamente para membros verificados do clube de Leverkusen e torcedores do setor visitante.
- Bilheteria da WWK Arena: Guichês de ingressos no estádio, em Augsburg, sujeitos à disponibilidade no dia do jogo caso a partida não esteja completamente esgotada.
- Plataformas secundárias de revenda: Mercados secundários de ingressos, como o StubHub, que reúnem entradas de vendedores terceiros caso a carga oficial esteja esgotada.
Quanto custam os ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para a partida de Bundesliga entre FC Augsburg e Bayer Leverkusen variam de acordo com a categoria e o canal de compra:
Preços oficiais dos clubes (valor de face)
- Área em pé (Ultras / torcedores locais): Aproximadamente £12 – £15 (€15 – €17)
- Arquibancada sul / atrás do gol: Aproximadamente £21 – £38 (€25 – €45)
- Categoria 2 e 3 (arquibancadas laterais / curvas): Aproximadamente £27 – £44 (€32 – €52)
- Categoria 1 (Gegengerade / setor central lateral): Aproximadamente £38 – £58 (€45 – €69)
Preços no mercado secundário de revenda
- Preço inicial: Disponíveis a partir de £30 em mercados secundários de revenda, como o StubHub.
- Preço médio de revenda: Varia entre £45 e £110 dependendo da proximidade do assento, da localização do setor e da demanda de última hora.
Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Augsburg e Bayer Leverkusen
O Augsburg chega para este confronto com um retrospecto de três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus, fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto, depois de uma pesada derrota por 4 a 0 para o Leeds United em um amistoso de pré-temporada. Antes disso, no verão, o Augsburg venceu o Sassuolo por 3 a 2 e goleou o SC Schwaz, de divisão inferior, por 15 a 0, embora também tenha sofrido uma derrota por 5 a 2 para o Bournemouth. Ao longo desses cinco jogos, o Augsburg marcou 20 gols e sofreu 11.
Os últimos cinco jogos do Leverkusen resultaram em quatro vitórias e uma derrota. O mais recente foi um convincente triunfo por 4 a 0 sobre o Wehen Wiesbaden, fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu o Newcastle United por 2 a 1 e o Sevilla por 2 a 1 na pré-temporada, enquanto sua única derrota veio contra o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 em 12 de agosto. O Leverkusen marcou nove gols ao longo desses cinco jogos e sofreu quatro, incluindo duas partidas sem sofrer gols.
Augsburg x Bayer Leverkusen: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 18 de abril de 2026, quando o Augsburg venceu por 2 a 1 no estádio do Leverkusen, em uma partida da Bundesliga. Antes disso, o Augsburg também venceu o confronto do primeiro turno em dezembro de 2025, ao bater o Leverkusen por 2 a 0 na WWK Arena. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o Augsburg venceu dois, o Leverkusen venceu dois, e uma partida terminou com uma vitória do Leverkusen em casa por 2 a 0 em abril de 2025. O retrospecto desses cinco jogos é equilibrado, com os dois lados mostrando que podem vencer no estádio do outro.
Confrontos
Augsburg x Bayer Leverkusen: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0