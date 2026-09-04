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Como conseguir ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid: preços de LaLiga, informações sobre o Derby de Madri, vendas de última hora e mais

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Se você quer comprar ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

O que é o dérbi de Madri?

O Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano no primeiro dérbi de Madri da temporada 2026/27 de La Liga, um dos confrontos mais acirrados de todo o futebol mundial.

O Atletico chega para o confronto após uma campanha realmente forte sob o comando de Diego Simeone, alcançando tanto as semifinais da Champions League quanto a final da Copa del Rey na temporada passada, enquanto o Real Madrid chega sob o comando do novo técnico Jose Mourinho, de volta à capital espanhola para uma segunda passagem, com o clube buscando se recuperar de um ano sem títulos.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora seus ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

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La Liga - Rodada 7
Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos oficiais normalmente ficam disponíveis por meio do portal de ingressos do clube Atletico Madrid, embora, para um jogo desta magnitude, o dérbi de Madri seja consistentemente um dos dois ingressos mais difíceis de encontrar pelos canais oficiais ao longo da temporada, ao lado de El Clasico. A demanda das duas torcidas, além dos torcedores neutros que querem ver Mbappe e companhia de perto, faz com que as cargas de ingressos costumem se esgotar muito rapidamente assim que são liberadas.

Dada a qualidade em campo, desde o Real Madrid em reconstrução de Mourinho até uma equipe do Atletico que foi longe na Europa na temporada passada, a reserva antecipada no mercado secundário é fortemente recomendada para torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso.

Quanto custam os ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos do Atletico Madrid geralmente estão entre as opções mais acessíveis para um grande clube europeu, mas os preços para o dérbi de Madri ficam bem acima da faixa padrão, dada a demanda envolvida.

Para um jogo típico de La Liga, a entrada geral no Riyadh Air Metropolitano pode começar em cerca de 30 euros, com assentos premium e nas laterais do estádio subindo bem além disso, dependendo da categoria. Para uma partida deste porte, porém, espere preços iniciais consideravelmente mais altos, com os ingressos mais baratos disponíveis oferecendo o melhor ponto de entrada para torcedores que simplesmente querem estar dentro do estádio no pontapé inicial.

No mercado secundário, os preços para o dérbi de Madri normalmente sobem bastante nos dias que antecedem o pontapé inicial à medida que a disponibilidade diminui, então reservar com antecedência pela StubHub é a melhor maneira de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos. Os preços dos carnês de temporada do Atletico Madrid variam de cerca de 290 euros na faixa mais barata até bem mais de 2.000 euros para as posições mais exclusivas, dando uma ideia da escala da demanda pelos maiores jogos em casa do clube.

Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Atletico Madrid e Real Madrid

ATM

ATM - Sequência

MCI
D3-1
OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
E2-2
SEV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RMA

RMA - Sequência

COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
Gol marcado (sofrido)
14/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Atletico Madrid x Real Madrid: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Atlético de MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
Supercopa da Espanha
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Atletico Madrid e Real Madrid

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
V
V
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
321073+47
V
E
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
E
V
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
V
V
E
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
D
V
V
7
BétisBétisBET
320145-16
D
V
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
V
E
E
9
LevanteLevanteLEV
31115504
V
E
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
E
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
E
V
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
D
D
V
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
V
D
D
14
GetafeGetafeGET
310214-33
D
V
D
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
E
E
16
Celta de VigoCelta de VigoCEL
402214-32
E
D
D
E
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
D
D
E
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
D
E
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
E
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
D
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


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