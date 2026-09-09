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O que é o Derby de Madrid?
O Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano no primeiro Derby de Madrid da temporada 2026/27 de La Liga, um dos confrontos mais intensamente disputados de todo o futebol mundial.
O Atletico chega para o confronto após uma campanha realmente forte sob o comando de Diego Simeone, alcançando tanto as semifinais da Champions League quanto a final da Copa del Rey na última temporada, enquanto o Real Madrid chega sob o comando do novo técnico Jose Mourinho, de volta à capital espanhola para uma segunda passagem, enquanto o clube busca se recuperar de um ano sem títulos.
Quando será o pontapé inicial de Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?
Como comprar ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?
Os ingressos oficiais normalmente estão disponíveis por meio do portal de ingressos do clube Atletico Madrid, embora, para um jogo dessa magnitude, o Derby de Madrid seja consistentemente um dos dois ingressos mais difíceis de conseguir na temporada pelos canais oficiais, ao lado de El Clasico. A demanda das duas torcidas, além de torcedores neutros querendo ver Mbappe e companhia de perto, faz com que as cargas de ingressos costumem se esgotar extremamente rápido assim que são liberadas.
Dada a qualidade em campo, do Real Madrid em reconstrução de Mourinho a um Atletico que foi longe na Europa na última temporada, a compra antecipada no mercado secundário é fortemente recomendada para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar de fora.
Quanto custam os ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?
Os ingressos do Atletico Madrid geralmente estão entre as opções mais acessíveis para um grande clube europeu, mas os preços para o Derby de Madrid ficam bem acima da faixa padrão devido à demanda envolvida.
Para uma partida típica de La Liga, os ingressos gerais no Riyadh Air Metropolitano podem começar em cerca de 30 euros, com assentos premium e nas laterais subindo bem além disso, dependendo da categoria. Para um jogo deste porte, no entanto, espere preços iniciais consideravelmente mais altos, com os ingressos disponíveis mais baratos oferecendo o melhor ponto de entrada para os torcedores que simplesmente querem estar dentro do estádio no pontapé inicial.
No mercado secundário, os preços para o Derby de Madrid normalmente sobem acentuadamente nos dias que antecedem o pontapé inicial à medida que a disponibilidade diminui, então reservar com antecedência pela StubHub é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de lugares. Os preços dos carnês de temporada no Atletico Madrid variam de cerca de 290 euros na faixa mais barata a bem mais de 2.000 euros para as posições mais exclusivas, dando uma ideia da escala da demanda pelos maiores jogos em casa do clube.
Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Atletico Madrid e Real Madrid
Atletico Madrid x Real Madrid: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Atletico Madrid e Real Madrid
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|17
|2
|+15
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|+7
|10
V
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E
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|3
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D
V
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|5
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|+1
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|+1
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D
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|2
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V
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|1
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|2
|6
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D
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|1
|2
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|4
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|1
|2
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|10
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V
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|2
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E
D
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|1
D
D
D
E
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|4
|0
|1
|3
|1
|9
|-8
|1
D
D
D
E