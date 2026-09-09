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O que é o Derby de Madrid?

O Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano no primeiro Derby de Madrid da temporada 2026/27 de La Liga, um dos confrontos mais intensamente disputados de todo o futebol mundial.

O Atletico chega para o confronto após uma campanha realmente forte sob o comando de Diego Simeone, alcançando tanto as semifinais da Champions League quanto a final da Copa del Rey na última temporada, enquanto o Real Madrid chega sob o comando do novo técnico Jose Mourinho, de volta à capital espanhola para uma segunda passagem, enquanto o clube busca se recuperar de um ano sem títulos.

Quando será o pontapé inicial de Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

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La Liga - Rodada 7
Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos oficiais normalmente estão disponíveis por meio do portal de ingressos do clube Atletico Madrid, embora, para um jogo dessa magnitude, o Derby de Madrid seja consistentemente um dos dois ingressos mais difíceis de conseguir na temporada pelos canais oficiais, ao lado de El Clasico. A demanda das duas torcidas, além de torcedores neutros querendo ver Mbappe e companhia de perto, faz com que as cargas de ingressos costumem se esgotar extremamente rápido assim que são liberadas.

Dada a qualidade em campo, do Real Madrid em reconstrução de Mourinho a um Atletico que foi longe na Europa na última temporada, a compra antecipada no mercado secundário é fortemente recomendada para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar de fora.

Quanto custam os ingressos para Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos do Atletico Madrid geralmente estão entre as opções mais acessíveis para um grande clube europeu, mas os preços para o Derby de Madrid ficam bem acima da faixa padrão devido à demanda envolvida.

Para uma partida típica de La Liga, os ingressos gerais no Riyadh Air Metropolitano podem começar em cerca de 30 euros, com assentos premium e nas laterais subindo bem além disso, dependendo da categoria. Para um jogo deste porte, no entanto, espere preços iniciais consideravelmente mais altos, com os ingressos disponíveis mais baratos oferecendo o melhor ponto de entrada para os torcedores que simplesmente querem estar dentro do estádio no pontapé inicial.

No mercado secundário, os preços para o Derby de Madrid normalmente sobem acentuadamente nos dias que antecedem o pontapé inicial à medida que a disponibilidade diminui, então reservar com antecedência pela StubHub é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de lugares. Os preços dos carnês de temporada no Atletico Madrid variam de cerca de 290 euros na faixa mais barata a bem mais de 2.000 euros para as posições mais exclusivas, dando uma ideia da escala da demanda pelos maiores jogos em casa do clube.

Atletico Madrid x Real Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Atletico Madrid e Real Madrid

ATM

ATM - Sequência

OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
E2-2
SEV
V1-3
ATH
D3-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Atletico Madrid x Real Madrid: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Atlético de MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
Supercopa da Espanha
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Atletico Madrid e Real Madrid

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
V
V
V
V
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
V
V
E
V
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
D
V
V
V
4
BétisBétisBET
43015509
V
D
V
V
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
V
V
E
E
6
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
421176+17
D
V
E
V
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
E
D
V
V
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
D
V
V
E
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
V
E
V
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
V
V
D
D
11
LevanteLevanteLEV
41215505
E
V
E
D
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
E
D
D
V
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
D
V
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
V
D
E
D
15
GetafeGetafeGET
411225-34
E
D
V
D
16
Celta de VigoCelta de VigoCEL
503225-33
E
E
D
D
E
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
D
D
E
E
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
E
D
E
D
19
ElcheElcheELC
4013512-71
D
D
D
E
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


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