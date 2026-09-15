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Quando será o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League?
Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com pontapé inicial marcado para 15h (ET).
Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Forma de Atlético de Madrid e Manchester United
O Atlético de Madrid somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad em LaLiga, embora isso tenha acontecido depois de derrotas consecutivas para Liverpool na Champions League e Athletic Bilbao na liga. O Atlético marcou nove gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas, refletindo um time capaz de produzir ofensivamente, mas com vulnerabilidades defensivas nas últimas semanas.
O Manchester United venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City no clássico da Premier League, um jogo cercado por controvérsia significativa envolvendo o VAR. A melhor atuação recente do United foi a vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, e a equipe também venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League. O time marcou 11 gols e sofreu cinco nesse período, embora a inconsistência entre as competições seja um padrão claro.
Atlético de Madrid x Manchester United: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, que o Manchester United venceu por 2 a 1. Em jogos oficiais, o Atlético de Madrid levou a melhor, vencendo os dois jogos do confronto das oitavas de final da Champions League de 2021-22, que incluiu um empate por 1 a 1 no Metropolitano e uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford. Nos últimos quatro encontros registrados, o Atlético tem três vitórias contra uma do United, com os dois lados tendo marcado cinco gols no total.
Confrontos
Classificação de Atlético de Madrid x Manchester United
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
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|0
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|+4
|3
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|4
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|0
|0
|4
|0
|+4
|3
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|0
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|+3
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V
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|+1
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V
|9
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|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
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|3
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|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
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|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
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|3
V
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
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E
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|1
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|1
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E
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|0
D
|22
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|0
D
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|0
|0
|1
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D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
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|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D