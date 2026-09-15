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Quando será o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League?

Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com pontapé inicial marcado para 15h (ET).

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Atlético de Madrid e Manchester United

O Atlético de Madrid somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad em LaLiga, embora isso tenha acontecido depois de derrotas consecutivas para Liverpool na Champions League e Athletic Bilbao na liga. O Atlético marcou nove gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas, refletindo um time capaz de produzir ofensivamente, mas com vulnerabilidades defensivas nas últimas semanas.

O Manchester United venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City no clássico da Premier League, um jogo cercado por controvérsia significativa envolvendo o VAR. A melhor atuação recente do United foi a vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, e a equipe também venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League. O time marcou 11 gols e sofreu cinco nesse período, embora a inconsistência entre as competições seja um padrão claro.

Atlético de Madrid x Manchester United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, que o Manchester United venceu por 2 a 1. Em jogos oficiais, o Atlético de Madrid levou a melhor, vencendo os dois jogos do confronto das oitavas de final da Champions League de 2021-22, que incluiu um empate por 1 a 1 no Metropolitano e uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford. Nos últimos quatro encontros registrados, o Atlético tem três vitórias contra uma do United, com os dois lados tendo marcado cinco gols no total.