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Atlético de Madrid enfrenta o Manchester United na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

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Quando será o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League?

Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com pontapé inicial marcado para 15h (ET).

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Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Atlético de Madrid e Manchester United

O Atlético de Madrid somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad em LaLiga, embora isso tenha acontecido depois de derrotas consecutivas para Liverpool na Champions League e Athletic Bilbao na liga. O Atlético marcou nove gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas, refletindo um time capaz de produzir ofensivamente, mas com vulnerabilidades defensivas nas últimas semanas.

O Manchester United venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City no clássico da Premier League, um jogo cercado por controvérsia significativa envolvendo o VAR. A melhor atuação recente do United foi a vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, e a equipe também venceu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League. O time marcou 11 gols e sofreu cinco nesse período, embora a inconsistência entre as competições seja um padrão claro.

ATM

ATM - Sequência

VIL
E2-2
SEV
V1-3
ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MUN

MUN - Sequência

HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
E2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Atlético de Madrid x Manchester United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, que o Manchester United venceu por 2 a 1. Em jogos oficiais, o Atlético de Madrid levou a melhor, vencendo os dois jogos do confronto das oitavas de final da Champions League de 2021-22, que incluiu um empate por 1 a 1 no Metropolitano e uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford. Nos últimos quatro encontros registrados, o Atlético tem três vitórias contra uma do United, com os dois lados tendo marcado cinco gols no total.

Confrontos

Atlético de MadridEmpateManchester United
2
1
1
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Liga dos Campeões
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

Classificação de Atlético de Madrid x Manchester United

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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