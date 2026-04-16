Como conseguir ingressos para Atlético de Madrid x Arsenal: preços da semifinal da Liga dos Campeões, informações sobre a partida de 29 de abril, horário do jogo e muito mais

O Atlético de Madrid recebe o Arsenal no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na quarta-feira, 29 de abril, em uma partida que promete ser um grande jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da UEFA.

O Atlético de Madrid ocupa atualmente a 4ª posição na La Liga, enquanto o Arsenal está em 1º lugar na Premier League, com os Gunners chegando à Espanha como potenciais criadores de história em busca do seu primeiro título da Liga dos Campeões.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Atlético de Madrid x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Atlético de Madrid x Arsenal pela Liga dos Campeões?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para o jogo Atlético de Madrid x Arsenal pela Liga dos Campeões?

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA.

Em vez disso, eles são vendidos individualmente por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Os ingressos para uma semifinal da Liga dos Campeões estão entre os mais difíceis de conseguir no futebol mundial.

Os ingressos reservados oficialmente pelo clube são destinados principalmente aos titulares de ingressos para a temporada e aos sócios.

Canais oficiais : sites oficiais do Atlético de Madrid e do Arsenal (esgotado/quantidade limitada).

: sites oficiais do Atlético de Madrid e do Arsenal (esgotado/quantidade limitada). Mercados secundários : plataformas como a StubHub são as principais fontes para disponibilidade de última hora.

: plataformas como a StubHub são as principais fontes para disponibilidade de última hora. Assentos premium: Os ingressos para a arquibancada central lateral e as experiências VIP estão custando entre € 400 e € 1.200, dependendo do nível de acesso ao lounge e da localização no estádio.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Arsenal na Liga dos Campeões?

Devido à magnitude da semifinal, os preços estão significativamente inflacionados. Os ingressos de revenda estão atualmente a partir de aproximadamente € 275 para a arquibancada norte.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

Se você está procurando opções de última hora, há ingressos disponíveis atualmente em sites de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Atlético de Madrid x Arsenal?

O Arsenal chega a esta partida com enorme confiança, após ter eliminado recentemente o Sporting CP nas quartas de final e alcançado duas semifinais consecutivas pela primeira vez em sua história.

No entanto, o time terá que tomar cuidado com o Atlético, que continua sendo uma das equipes mais difíceis de ser vencida em casa na Europa, após uma vitória por 3 a 2 no placar agregado sobre o Barcelona para chegar a esta fase.

Na fase de grupos da Liga dos Campeões, em 21 de outubro, os Gunners deram um show ao golear o Atlético por 4 a 0 no Emirates, impulsionados por dois gols de Viktor Gyökeres.

O Atlético estará desesperado para vingar essa humilhação, contando com seu craque, Antoine Griezmann, para dar o toque de precisão que faltou em Londres.

O Arsenal, por sua vez, contará com a liderança e a visão criativa de Martin Ødegaard para superar o que se espera ser uma batalha hostil e sufocante no meio-campo.

Leia mais