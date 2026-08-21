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Como conseguir ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Athletic Bilbao enfrenta o Atlético de Madrid em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Athletic Bilbao enfrenta o Atlético de Madrid no sábado, 5 de setembro de 2026, em San Mamés, em Bilbao.

Os dois pesos-pesados espanhóis chegam à partida em busca de pontos cruciais para consolidar sua posição perto do topo da tabela da liga. O Atlético de Madrid leva vantagem recente neste confronto, tendo vencido três dos últimos quatro encontros pela liga contra a equipe basca.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid acontece em San Mamés, em Bilbao, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais desta partida da LaLiga.

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La Liga - Rodada 4
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Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Athletic Bilbao e Atlético de Madrid no Estádio San Mamés em 5 de setembro de 2026, siga estas principais opções de compra:

1. Canal oficial do clube

  • Site oficial: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Athletic Club.
  • Janelas de venda: As vendas para o público em geral abrem após quaisquer períodos iniciais de acesso prioritário para membros do Club Athletic.
  • Bilheteria: Os ingressos, incluindo opções especializadas de assentos acessíveis, também podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do estádio San Mamés, sujeitos à disponibilidade.

2. Mercados secundários

Se os assentos padrão de admissão geral estiverem esgotados pelos canais oficiais, mercados secundários como o StubHub são o caminho a seguir. Observe que os preços de revenda variam de acordo com o setor e a demanda do mercado.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o duelo entre Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga, em San Mamés, dependem de onde você compra e do setor escolhido:

1. Ingressos oficiais do clube (valor de face)

  • Assentos padrão: Os ingressos a valor de face vendidos diretamente pelo Athletic Club geralmente começam em torno de £43 a £60 (~€50 – €70) para os setores superiores ou atrás do gol (Fondo) e vão até £103 – £137+ (~€120 – €160+) para as arquibancadas centrais laterais (Lateral/Tribuna).
  • VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais VIP Matchday Experience (San Mamés VIP Area) normalmente começam em torno de £171 – £300+ (~€200 – €350+), incluindo assentos preferenciais e catering.

2. Mercados secundários e revendedores de ingressos

Devido à alta demanda por partidas de ponta da LaLiga, os ingressos anunciados em plataformas secundárias como o StubHub variam de acordo com a demanda do mercado em tempo real:   

  • Preço inicial: Os preços dos ingressos de revenda começam em torno de £84 – £86 (~£90 – £94) para assentos no anel superior ou gerais.   
  • Preço médio: O preço médio entre as categorias padrão fica em torno de £183 – £330, dependendo da proximidade do gramado.
  • Revenda premium e VIP: Assentos centrais no anel inferior e opções de hospitalidade na revenda variam de £513 a mais de £733+.

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Athletic Bilbao e Atlético de Madrid

As últimas cinco partidas do Athletic Bilbao foram todas na pré-temporada, com uma campanha de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para a Atalanta em 14 de agosto, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Marseille em 9 de agosto. As vitórias sobre Burgos CF e Racing Santander, ambas por 3 a 0, trouxeram momentos mais positivos, enquanto o empate em 2 a 2 com o Eibar completou o programa de pré-temporada. O Bilbao marcou nove gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

As últimas cinco partidas do Atlético de Madrid renderam duas vitórias, nenhum empate e duas derrotas, com o resultado mais recente sendo um competitivo: vitória por 2 a 0 sobre o Malaga pela LaLiga em 19 de agosto. A pré-temporada incluiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Marseille e um triunfo por 4 a 1 diante do Getafe, mas as derrotas para Manchester City (3 a 1) e Manchester United (2 a 1) expuseram vulnerabilidades. Ao longo das cinco partidas, o Atlético marcou dez gols e sofreu sete.

ATH

ATH - Sequência

EIB
E2-2
SAN
V0-3
BUR
V0-3
OM
D3-1
ATA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATM

ATM - Sequência

GET
V4-1
MUN
D2-1
MCI
D3-1
OM
V1-2
MAL
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 25 de abril de 2026, quando o Atlético de Madrid venceu por 3 a 2 em casa, pela LaLiga. Antes disso, o Athletic Bilbao derrotou o Atlético por 1 a 0 em San Mamés em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela LaLiga, o Atlético de Madrid venceu três vezes e o Athletic Bilbao venceu uma, com mais uma vitória do Atlético em março de 2025 e um triunfo fora de casa do Atlético em San Mamés em agosto de 2024 também fazendo parte do retrospecto.

Confrontos

Athletic BilbaoEmpateAtlético de Madrid
1
0
4
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Athletic Bilbao x Atlético de Madrid

No início da tabela da LaLiga 2026/27, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar após a vitória na rodada de abertura, enquanto o Athletic Bilbao é o décimo.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
110020+23
V
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
V
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
E
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
E
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
E
8
ElcheElcheELC
10101101
E
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
12
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
BétisBétisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
D
19
GetafeGetafeGET
100103-30
D
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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