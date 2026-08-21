Athletic Bilbao enfrenta o Atlético de Madrid no sábado, 5 de setembro de 2026, em San Mamés, em Bilbao.

Os dois pesos-pesados espanhóis chegam à partida em busca de pontos cruciais para consolidar sua posição perto do topo da tabela da liga. O Atlético de Madrid leva vantagem recente neste confronto, tendo vencido três dos últimos quatro encontros pela liga contra a equipe basca.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid acontece em San Mamés, em Bilbao, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais desta partida da LaLiga.

La Liga - Rodada 4 5 de set. de 2026 - 10:15 San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Athletic Bilbao e Atlético de Madrid no Estádio San Mamés em 5 de setembro de 2026, siga estas principais opções de compra:

1. Canal oficial do clube

Site oficial: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Athletic Club.

Janelas de venda: As vendas para o público em geral abrem após quaisquer períodos iniciais de acesso prioritário para membros do Club Athletic .

Bilheteria: Os ingressos, incluindo opções especializadas de assentos acessíveis, também podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do estádio San Mamés, sujeitos à disponibilidade.

2. Mercados secundários

Se os assentos padrão de admissão geral estiverem esgotados pelos canais oficiais, mercados secundários como o StubHub são o caminho a seguir. Observe que os preços de revenda variam de acordo com o setor e a demanda do mercado.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o duelo entre Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga, em San Mamés, dependem de onde você compra e do setor escolhido:

1. Ingressos oficiais do clube (valor de face)

Assentos padrão: Os ingressos a valor de face vendidos diretamente pelo Athletic Club geralmente começam em torno de £43 a £60 (~€50 – €70) para os setores superiores ou atrás do gol ( Fondo ) e vão até £103 – £137+ (~€120 – €160+) para as arquibancadas centrais laterais ( Lateral/Tribuna ).

VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais VIP Matchday Experience ( San Mamés VIP Area ) normalmente começam em torno de £171 – £300+ (~€200 – €350+), incluindo assentos preferenciais e catering.

2. Mercados secundários e revendedores de ingressos

Devido à alta demanda por partidas de ponta da LaLiga, os ingressos anunciados em plataformas secundárias como o StubHub variam de acordo com a demanda do mercado em tempo real:

Preço inicial: Os preços dos ingressos de revenda começam em torno de £84 – £86 (~£90 – £94) para assentos no anel superior ou gerais.

Preço médio: O preço médio entre as categorias padrão fica em torno de £183 – £330 , dependendo da proximidade do gramado.

Revenda premium e VIP: Assentos centrais no anel inferior e opções de hospitalidade na revenda variam de £513 a mais de £733+ .

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Athletic Bilbao e Atlético de Madrid

As últimas cinco partidas do Athletic Bilbao foram todas na pré-temporada, com uma campanha de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para a Atalanta em 14 de agosto, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Marseille em 9 de agosto. As vitórias sobre Burgos CF e Racing Santander, ambas por 3 a 0, trouxeram momentos mais positivos, enquanto o empate em 2 a 2 com o Eibar completou o programa de pré-temporada. O Bilbao marcou nove gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

As últimas cinco partidas do Atlético de Madrid renderam duas vitórias, nenhum empate e duas derrotas, com o resultado mais recente sendo um competitivo: vitória por 2 a 0 sobre o Malaga pela LaLiga em 19 de agosto. A pré-temporada incluiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Marseille e um triunfo por 4 a 1 diante do Getafe, mas as derrotas para Manchester City (3 a 1) e Manchester United (2 a 1) expuseram vulnerabilidades. Ao longo das cinco partidas, o Atlético marcou dez gols e sofreu sete.

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 25 de abril de 2026, quando o Atlético de Madrid venceu por 3 a 2 em casa, pela LaLiga. Antes disso, o Athletic Bilbao derrotou o Atlético por 1 a 0 em San Mamés em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela LaLiga, o Atlético de Madrid venceu três vezes e o Athletic Bilbao venceu uma, com mais uma vitória do Atlético em março de 2025 e um triunfo fora de casa do Atlético em San Mamés em agosto de 2024 também fazendo parte do retrospecto.

Classificação de Athletic Bilbao x Atlético de Madrid

No início da tabela da LaLiga 2026/27, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar após a vitória na rodada de abertura, enquanto o Athletic Bilbao é o décimo.