Aston Villa e Brentford se enfrentam no sábado, 10 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

O Brentford chega para este confronto após ter vencido o duelo anterior da liga por 1 a 0 contra o Aston Villa no Villa Park, em fevereiro de 2026. As estatísticas históricas do confronto direto mostram um duelo equilibrado entre os dois clubes, com 8 empates em 18 encontros no total.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Aston Villa x Brentford pela Premier League?

Aston Villa x Brentford acontece no Villa Park, em Birmingham.

Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 10:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Brentford pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida Aston Villa x Brentford pela Premier League no Villa Park, siga estas principais opções de compra:

Site oficial do clube (Aston Villa FC) : Compre diretamente no portal oficial de ingressos do Aston Villa. Os ingressos são liberados em janelas escalonadas: a prioridade vai primeiro para os Claret Members oficiais, seguida pelos portadores de Season Ticket, que podem comprar ingressos extras para convidados, e, por fim, uma janela de venda geral para o inventário restante. Todos os ingressos para a torcida mandante são emitidos digitalmente por meio do aplicativo oficial do Aston Villa para carteiras Apple ou Google.

Ingressos para torcida visitante (Brentford FC) : Se você vai torcer pelo Brentford, os ingressos da carga destinada aos visitantes devem ser comprados diretamente no site oficial de ingressos do Brentford por membros oficiais registrados.

Hospitalidade e assentos premium : A hospitalidade de dia de jogo, os pacotes VIP e as opções General Admission Plus (GA+) podem ser reservados diretamente pela divisão oficial de hospitalidade do Aston Villa. Esses ingressos geralmente não exigem histórico prévio de associação.

Mercados secundários de ingressos : Se os ingressos oficiais de admissão geral estiverem esgotados, os ingressos costumam estar disponíveis em plataformas agregadoras do mercado secundário, como a StubHub. Tenha em mente que os preços nas plataformas secundárias podem oscilar com base na demanda do mercado.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Brentford pela Premier League?

Para a partida Aston Villa x Brentford pela Premier League no Villa Park. Os ingressos oficiais de admissão geral comprados diretamente com o clube têm preços de face aproximadamente nas seguintes faixas:

Preços padrão para adultos

Zona 1 (vistas centrais laterais): £62,00 – £86,50

Zona 2: £56,00 – £81,00

Zona 3: £51,50 – £75,00

Zona 4 (anéis superiores / cantos): £49,50 – £61,00

Descontos e tarifas júnior

Idosos (acima de 66 anos) e jovens adultos (abaixo de 21): £33,00 – £65,00

Júniores (abaixo de 18 / abaixo de 14): £14,50 – £61,50

Opções de hospitalidade

Hospitalidade de dia de jogo e pacotes VIP: as opções de General Admission Plus (GA+) e pacotes premium de lounge começam em £130 e vão até £350+ por pessoa.

Aston Villa x Brentford pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Aston Villa e Brentford

O Aston Villa perdeu todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, registrando zero vitórias, zero empates e cinco derrotas. Sua última atuação foi uma derrota em casa por 1 a 0 para o Arsenal na Premier League em 31 de agosto, e a equipe foi batida por 4 a 0 pelo Brighton em seu compromisso anterior pela liga. O Villa também sofreu derrotas para Borussia Moenchengladbach e Bayern de Munique na pré-temporada, além de ter caído para o Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA. Ao longo desses cinco jogos, o Villa marcou três gols e sofreu dez.

O Brentford vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Leeds United em 30 de agosto, mas antes disso a equipe bateu o Tottenham Hotspur por 3 a 0 na Premier League e goleou o Eintracht Frankfurt por 7 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Os Bees também venceram o Birmingham City por 6 a 1 fora de casa na Carabao Cup. Ao longo de seus últimos cinco jogos, o Brentford marcou 15 gols e sofreu dois.

Aston Villa x Brentford: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes terminou com vitória do Brentford por 1 a 0 no Villa Park, pela Premier League, em 1º de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brentford venceu três, o Aston Villa venceu um, e uma partida terminou empatada, um 1 a 1 pela Carabao Cup em setembro de 2025. A única vitória do Villa nessa sequência veio em um triunfo fora de casa por 1 a 0 sobre o Brentford em março de 2025.