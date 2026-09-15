Aston Villa e Brentford se enfrentam no sábado, 10 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.
O Brentford chega para este confronto após ter vencido o duelo anterior da liga por 1 a 0 contra o Aston Villa no Villa Park, em fevereiro de 2026. As estatísticas históricas do confronto direto mostram um duelo equilibrado entre os dois clubes, com 8 empates em 18 encontros no total.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Aston Villa x Brentford pela Premier League?
Aston Villa x Brentford acontece no Villa Park, em Birmingham.
Como comprar ingressos para Aston Villa x Brentford pela Premier League?
Para comprar ingressos para a partida Aston Villa x Brentford pela Premier League no Villa Park, siga estas principais opções de compra:
- Site oficial do clube (Aston Villa FC): Compre diretamente no portal oficial de ingressos do Aston Villa. Os ingressos são liberados em janelas escalonadas: a prioridade vai primeiro para os Claret Members oficiais, seguida pelos portadores de Season Ticket, que podem comprar ingressos extras para convidados, e, por fim, uma janela de venda geral para o inventário restante. Todos os ingressos para a torcida mandante são emitidos digitalmente por meio do aplicativo oficial do Aston Villa para carteiras Apple ou Google.
- Ingressos para torcida visitante (Brentford FC): Se você vai torcer pelo Brentford, os ingressos da carga destinada aos visitantes devem ser comprados diretamente no site oficial de ingressos do Brentford por membros oficiais registrados.
- Hospitalidade e assentos premium: A hospitalidade de dia de jogo, os pacotes VIP e as opções General Admission Plus (GA+) podem ser reservados diretamente pela divisão oficial de hospitalidade do Aston Villa. Esses ingressos geralmente não exigem histórico prévio de associação.
- Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais de admissão geral estiverem esgotados, os ingressos costumam estar disponíveis em plataformas agregadoras do mercado secundário, como a StubHub. Tenha em mente que os preços nas plataformas secundárias podem oscilar com base na demanda do mercado.
Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Brentford pela Premier League?
Para a partida Aston Villa x Brentford pela Premier League no Villa Park. Os ingressos oficiais de admissão geral comprados diretamente com o clube têm preços de face aproximadamente nas seguintes faixas:
Preços padrão para adultos
- Zona 1 (vistas centrais laterais): £62,00 – £86,50
- Zona 2: £56,00 – £81,00
- Zona 3: £51,50 – £75,00
- Zona 4 (anéis superiores / cantos): £49,50 – £61,00
Descontos e tarifas júnior
- Idosos (acima de 66 anos) e jovens adultos (abaixo de 21): £33,00 – £65,00
- Júniores (abaixo de 18 / abaixo de 14): £14,50 – £61,50
Opções de hospitalidade
- Hospitalidade de dia de jogo e pacotes VIP: as opções de General Admission Plus (GA+) e pacotes premium de lounge começam em £130 e vão até £350+ por pessoa.
Aston Villa x Brentford pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Forma de Aston Villa e Brentford
O Aston Villa perdeu todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, registrando zero vitórias, zero empates e cinco derrotas. Sua última atuação foi uma derrota em casa por 1 a 0 para o Arsenal na Premier League em 31 de agosto, e a equipe foi batida por 4 a 0 pelo Brighton em seu compromisso anterior pela liga. O Villa também sofreu derrotas para Borussia Moenchengladbach e Bayern de Munique na pré-temporada, além de ter caído para o Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA. Ao longo desses cinco jogos, o Villa marcou três gols e sofreu dez.
O Brentford vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Leeds United em 30 de agosto, mas antes disso a equipe bateu o Tottenham Hotspur por 3 a 0 na Premier League e goleou o Eintracht Frankfurt por 7 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Os Bees também venceram o Birmingham City por 6 a 1 fora de casa na Carabao Cup. Ao longo de seus últimos cinco jogos, o Brentford marcou 15 gols e sofreu dois.
Aston Villa x Brentford: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes terminou com vitória do Brentford por 1 a 0 no Villa Park, pela Premier League, em 1º de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brentford venceu três, o Aston Villa venceu um, e uma partida terminou empatada, um 1 a 1 pela Carabao Cup em setembro de 2025. A única vitória do Villa nessa sequência veio em um triunfo fora de casa por 1 a 0 sobre o Brentford em março de 2025.
Confrontos
Aston Villa x Brentford: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
V
E
E
V
|4
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
E
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|13
|5
|+8
|7
V
E
D
V
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
E
D
V
V
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
E
E
E
V
|8
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
E
V
E
E
|9
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
E
E
E
V
|10
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
D
D
V
|11
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
E
E
D
|12
|4
|1
|2
|1
|7
|8
|-1
|5
D
E
V
E
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
D
E
V
D
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
D
E
V
D
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
E
E
E
D
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
D
V
D
D
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
E
E
D
D
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
D
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
D
E
D
D
|20
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|-10
|0
D
D
D
D