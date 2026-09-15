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Como conseguir ingressos para Aston Villa x Brentford: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Aston Villa enfrenta o Brentford na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

Aston Villa e Brentford se enfrentam no sábado, 10 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

O Brentford chega para este confronto após ter vencido o duelo anterior da liga por 1 a 0 contra o Aston Villa no Villa Park, em fevereiro de 2026. As estatísticas históricas do confronto direto mostram um duelo equilibrado entre os dois clubes, com 8 empates em 18 encontros no total.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Aston Villa x Brentford pela Premier League?

Aston Villa x Brentford acontece no Villa Park, em Birmingham.

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Premier League - Rodada 6
Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Brentford pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida Aston Villa x Brentford pela Premier League no Villa Park, siga estas principais opções de compra:

  • Site oficial do clube (Aston Villa FC): Compre diretamente no portal oficial de ingressos do Aston Villa. Os ingressos são liberados em janelas escalonadas: a prioridade vai primeiro para os Claret Members oficiais, seguida pelos portadores de Season Ticket, que podem comprar ingressos extras para convidados, e, por fim, uma janela de venda geral para o inventário restante. Todos os ingressos para a torcida mandante são emitidos digitalmente por meio do aplicativo oficial do Aston Villa para carteiras Apple ou Google.   
  • Ingressos para torcida visitante (Brentford FC): Se você vai torcer pelo Brentford, os ingressos da carga destinada aos visitantes devem ser comprados diretamente no site oficial de ingressos do Brentford por membros oficiais registrados.
  • Hospitalidade e assentos premium: A hospitalidade de dia de jogo, os pacotes VIP e as opções General Admission Plus (GA+) podem ser reservados diretamente pela divisão oficial de hospitalidade do Aston Villa. Esses ingressos geralmente não exigem histórico prévio de associação.
  • Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais de admissão geral estiverem esgotados, os ingressos costumam estar disponíveis em plataformas agregadoras do mercado secundário, como a StubHub. Tenha em mente que os preços nas plataformas secundárias podem oscilar com base na demanda do mercado.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Brentford pela Premier League?

Para a partida Aston Villa x Brentford pela Premier League no Villa Park. Os ingressos oficiais de admissão geral comprados diretamente com o clube têm preços de face aproximadamente nas seguintes faixas:

Preços padrão para adultos

  • Zona 1 (vistas centrais laterais): £62,00 – £86,50  
  • Zona 2: £56,00 – £81,00  
  • Zona 3: £51,50 – £75,00  
  • Zona 4 (anéis superiores / cantos): £49,50 – £61,00  

Descontos e tarifas júnior

  • Idosos (acima de 66 anos) e jovens adultos (abaixo de 21): £33,00 – £65,00  
  • Júniores (abaixo de 18 / abaixo de 14): £14,50 – £61,50  

Opções de hospitalidade

  • Hospitalidade de dia de jogo e pacotes VIP: as opções de General Admission Plus (GA+) e pacotes premium de lounge começam em £130 e vão até £350+ por pessoa.  

Aston Villa x Brentford pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Aston Villa e Brentford

O Aston Villa perdeu todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, registrando zero vitórias, zero empates e cinco derrotas. Sua última atuação foi uma derrota em casa por 1 a 0 para o Arsenal na Premier League em 31 de agosto, e a equipe foi batida por 4 a 0 pelo Brighton em seu compromisso anterior pela liga. O Villa também sofreu derrotas para Borussia Moenchengladbach e Bayern de Munique na pré-temporada, além de ter caído para o Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA. Ao longo desses cinco jogos, o Villa marcou três gols e sofreu dez.

O Brentford vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Leeds United em 30 de agosto, mas antes disso a equipe bateu o Tottenham Hotspur por 3 a 0 na Premier League e goleou o Eintracht Frankfurt por 7 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Os Bees também venceram o Birmingham City por 6 a 1 fora de casa na Carabao Cup. Ao longo de seus últimos cinco jogos, o Brentford marcou 15 gols e sofreu dois.

AVL

AVL - Sequência

BHA
D4-0
ARS
D0-1
HUL
E0-0
CLB
V2-3
NFO
D1-2
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BRE

BRE - Sequência

TOT
V3-0
BIR
V1-6
LEE
E1-1
SUN
E1-1
BOU
E2-2
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Aston Villa x Brentford: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes terminou com vitória do Brentford por 1 a 0 no Villa Park, pela Premier League, em 1º de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brentford venceu três, o Aston Villa venceu um, e uma partida terminou empatada, um 1 a 1 pela Carabao Cup em setembro de 2025. A única vitória do Villa nessa sequência veio em um triunfo fora de casa por 1 a 0 sobre o Brentford em março de 2025.

Confrontos

Aston VillaEmpateBrentford
2
0
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Carabao Cup
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
5Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Aston Villa x Brentford: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
E
E
V
4
HullHullHUL
422052+38
E
E
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
E
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
E
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
E
E
E
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
E
V
E
E
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
E
E
E
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
E
E
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
E
V
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
E
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
E
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
E
E
E
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
E
E
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
E
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
E
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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