Uma grande ocasião espera por todos na segunda-feira, 31 de agosto, quando o Aston Villa estenderá o tapete vermelho para o atual campeão da Premier League, o Arsenal. Nada se compara a um jogo no meio de semana sob os refletores no Villa Park, e você pode estar lá garantindo seu lugar hoje.

Embora alguns torcedores possam ter desejado um primeiro compromisso em casa mais fácil, eles não devem esquecer que, sob o magnífico reinado de mais de 3 anos de Unai Emery, o Villa venceu o Arsenal, que brigava pelo título, em duas ocasiões no Villa Park e ficou famoso por derrotar o time londrino nos dois jogos da temporada 2023/24.

A vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal no Villa Park na temporada passada foi um dos triunfos mais memoráveis da campanha, com o gol de Emiliano Buendia aos 95 minutos levando os torcedores do Holte End à loucura.

Será que teremos mais um clássico no Villa Park? Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Aston Villa e Arsenal?

Aston Villa x Arsenal está marcado para as 20h BST de segunda-feira, 31 de agosto, no Villa Park, em Birmingham.

Premier League - Rodada 2 31 de ago. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambistas e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se inscrevem durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Para quem busca ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias, como A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para torcedores visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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