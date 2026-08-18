Uma enorme ocasião aguarda a segunda-feira, 31 de agosto, quando o Aston Villa estenderá o tapete vermelho para o atual campeão da Premier League, o Arsenal. Nada se compara a um jogo no meio de semana sob os refletores no Villa Park, e você pode estar lá garantindo hoje mesmo o seu lugar.

Embora alguns torcedores possam ter desejado um primeiro compromisso em casa mais fácil, eles não devem se esquecer de que, nos magníficos mais de três anos de reinado de Unai Emery, o Villa venceu o Arsenal, que brigava pelo título, em duas ocasiões no Villa Park e, de forma marcante, conseguiu duas vitórias sobre o clube londrino na temporada 2023/24.

A vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal no Villa Park na última temporada foi um dos triunfos mais memoráveis da campanha, com o gol de Emiliano Buendia aos 95 minutos levando os torcedores do Holte End ao delírio.

Estamos prestes a ver mais um clássico no Villa Park? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Aston Villa e Arsenal?

Aston Villa x Arsenal está marcado para começar às 20h BST de segunda-feira, 31 de agosto, no Villa Park, em Birmingham.

Premier League - Rodada 2 31 de ago. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas que não serão usadas ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): as tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): se uma partida esgotar, os membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da troca oficial de ingressos do clube.

Venda geral: vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: a maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais em conta.

Necessidade de associação oficial: para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

Retrospecto recente do confronto direto

Notícias das equipes e elencos