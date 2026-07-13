Os torcedores disputavam os ingressos para a estreia da Argentina no Grupo J contra a Argélia, em Kansas City, no dia 16 de junho — partida que já entrou para a história, imortalizada por um hat-trick mágico de Messi na vitória esmagadora por 3 a 0.

Após uma vitória convincente por 2 a 0 sobre a Áustria, em 22 de junho, quando o capitão marcou mais dois gols, a Argentina segue em franca ascensão.

Com o fim de sua ilustre carreira internacional se aproximando, a corrida pelos ingressos se transformou em um verdadeiro frenesi para as decisivas fases eliminatórias.

Qual é a programação da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

A Argentina está competindo no Grupo J da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Os atuais campeões já passaram com facilidade pelas partidas de estreia, graças às atuações históricas de Lionel Messi, que marcou três gols contra a Argélia e dois contra a Áustria:

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho Argentina x Argélia (20h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, EUA 3 a 0 Segunda-feira, 22 de junho Argentina x Áustria (12h CDT) Estádio AT&T, Arlington, EUA 2 a 0 Sábado, 27 de junho Jordânia x Argentina (21h CDT) Estádio AT&T, Arlington, EUA 3 a 1 Sexta-feira, 3 de julho Argentina x Cabo Verde – Oitavas de final (18h EDT) Hard Rock Stadium, Flórida, EUA 3 a 2 Terça-feira, 7 de julho Argentina x Egito (12h EDT) Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Geórgia 3 a 2 Domingo, 12 de julho Argentina x Suíça Estádio de Kansas City (Arrowhead Stadium), em Kansas City, Missouri 3 a 1 Quarta-feira, 15 de julho Inglaterra x Argentina Estádio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo da FIFA 2026

1. Semifinais

Chegar às quatro melhores coloca a Argentina a apenas uma vitória de defender seu título, enfrentando o campeão do lado inferior direito da chave.

Adversário: Inglaterra

Data: quarta-feira, 15 de julho de 2026

Local: Atlanta Stadium (Atlanta, Geórgia)

2. Final da Copa do Mundo

Se a Argentina vencer a semifinal, ela voará para a Costa Leste para disputar o prêmio máximo do futebol contra o último sobrevivente de todo o lado oposto (esquerdo) da chave global.

Data: domingo, 19 de julho de 2026

Local: Estádio MetLife (Nova York/Nova Jersey)

Quanto custam os ingressos da Argentina para a Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos para as partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm oscilado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais estão indicadas abaixo:

Palco Preços oficiais de face Preços médios de revenda Ingressos Semifinais US$ 420 – US$ 3.295 $1.400 - $7.500 Ingressos Final $2.030 - $7.875 $5.200 - $22.000+ Ingressos

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter mais informações e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

O que esperar de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026

Da última vez que vimos Lionel Messi em ação na Copa do Mundo, durante a final do Catar 2022, ele ajudou a levar a Argentina ao seu primeiro título em 36 anos. Ele não só marcou dois gols contra a França, como também converteu uma das cobranças decisivas na disputa de pênaltis.

A brilhante carreira internacional de Messi já se estende por mais de 20 anos. No entanto, em 2005, ele teve um início auspicioso vestindo a camisa azul e branca da Argentina. Durante um amistoso contra a Hungria em Budapeste, Messi entrou em campo aos 63 minutos, mas recebeu um cartão vermelho menos de um minuto depois, após usar o cotovelo para afastar um zagueiro.

Pode ter sido um começo decepcionante, mas foi um dos poucos momentos difíceis para o astro do futebol argentino e mundial. Embora Messi tenha conquistado uma série de conquistas em nível de clubes, com o Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Inter de Miami, alguns de seus maiores feitos ocorreram no cenário internacional.

Messi marcou 116 gols em 198 partidas pela Argentina, sendo que 13 desses gols foram marcados em Copas do Mundo. Esse total o coloca em quarto lugar empatado na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, atrás de Miroslav Klose, Ronaldo (Brasil) e Gerd Müller. No entanto, como Messi parece pronto para disputar sua sexta Copa do Mundo neste verão — um recorde —, é provável que ele suba ainda mais nessa lista histórica.

A Argentina é um grande atrativo em geral. Multidões enormes se reuniram para ver Lionel Messi e companhia em ação durante a Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos.

Mais de 80 mil torcedores assistiram à semifinal entre Argentina e Canadá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e mais de 65 mil viram a Albiceleste erguer mais um grande troféu no Hard Rock Stadium, em Miami, após a vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia.