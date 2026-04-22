Como conseguir ingressos para assistir a Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026: ingressos, informações e muito mais sobre a Copa do Mundo da Argentina

Lionel Messi ainda pode estar jogando regularmente pelo Inter Miami na MLS, mas os torcedores de futebol de todo o mundo torcem para que a lenda do esporte vista a famosa camisa azul e branca da Argentina na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Com o fim da ilustre carreira internacional de Messi se aproximando, os torcedores têm comprado ansiosamente ingressos para os jogos da Argentina na Copa do Mundo, sendo que o primeiro deles será em Kansas City, contra a Argélia, no dia 16 de junho.

Deixe o GOAL mostrar a você as informações essenciais sobre os ingressos da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Qual é a programação da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Embora nenhum dos 116 gols internacionais de Lionel Messi tenha sido marcado contra dois dos adversários da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Áustria e Jordânia, ele já marcou duas vezes contra a Argélia, que será o primeiro adversário dos atuais campeões neste verão.

Em 2007, a Argentina venceu a Argélia por 4 a 3 em um amistoso no Camp Nou, em Barcelona. Além de empatar o placar em 2 a 2 de pênalti, Messi também marcou o gol da vitória.

Data Jogo (hora do início) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Argentina x Argélia (20h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos Segunda-feira, 22 de junho Argentina x Áustria (12h CDT) Estádio AT&T (Arlington) Ingressos Sábado, 27 de junho Argentina x Jordânia (21h CDT) Estádio AT&T (Arlington) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm flutuado ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875



Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Como conseguir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina?

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Argentina, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026

A última vez que vimos Lionel Messi em ação na Copa do Mundo, durante a final do Catar 2022, ele ajudou a levar a Argentina ao seu primeiro título em 36 anos. Ele não só marcou dois gols contra a França, como também converteu uma das cobranças de pênalti decisivas na disputa por pênaltis.

A brilhante carreira internacional de Messi já dura mais de 20 anos. No entanto, em 2005, ele teve um início promissor com a camisa azul e branca da Argentina. Durante um amistoso contra a Hungria em Budapeste, Messi entrou em campo aos 63 minutos, mas recebeu um cartão vermelho menos de um minuto depois, após usar o cotovelo para afastar um zagueiro.

Pode ter sido um começo decepcionante, mas esse foi um dos poucos momentos difíceis para o astro do futebol argentino e mundial. Embora Messi tenha conquistado inúmeros títulos a nível de clubes, com o Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Inter Miami, algumas de suas maiores conquistas ocorreram no cenário internacional.

Messi marcou 116 gols em 198 partidas pela Argentina, sendo 13 deles em Copas do Mundo. Esse total o coloca em quarto lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, atrás de Miroslav Klose, Ronaldo (Brasil) e Gerd Müller. No entanto, como Messi parece pronto para disputar sua sexta Copa do Mundo neste verão, um recorde, é provável que ele suba ainda mais nessa lista histórica.

A Argentina é um grande atrativo em geral. Multidões enormes se reuniram para ver Lionel Messi e companhia em ação durante a Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos.

Mais de 80.000 torcedores assistiram à semifinal entre Argentina e Canadá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e mais de 65.000 viram a Albiceleste erguer mais um troféu importante no Hard Rock Stadium, em Miami, após a vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia.