Como conseguir ingressos para assistir a Kylian Mbappé na Copa do Mundo de 2026: ingressos para a Copa do Mundo da França, disputa pela Chuteira de Ouro e muito mais

Kylian Mbappé adora a Copa do Mundo, e os fãs de futebol adoram vê-lo em ação no maior palco do esporte. Essa relação se fortaleceu ainda mais na América do Norte, quando ele marcou mais sete gols em cinco partidas como titular na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Essas atuações elevaram a contagem de Mbappé na Copa do Mundo para 19 gols, já que ele havia marcado 12 em seus dois torneios mundiais anteriores (2018 e 2022). Isso significou que ele ultrapassou o lendário Just Fontaine, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos da França no maior evento do planeta.

Além disso, ele elevou seu total em partidas pela seleção para 63 gols, o que o fez ultrapassar o anterior artilheiro geral dos Bleus, Olivier Giroud (57 gols).

As expectativas são altas de que Mbappé possa ampliar ainda mais seu recorde de gols durante as fases eliminatórias da Copa do Mundo. O próximo compromisso da França é a partida das quartas de final contra o Marrocos, em Boston, nesta quinta-feira (9 de julho).

Deixe que o GOAL traga para você todas as informações essenciais sobre os ingressos da França para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde comprá-los e quanto custarão.

Resultados e próximos jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium (East Rutherford) França venceu por 3 a 1 Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field (Filadélfia) A França venceu por 3 a 1 Sexta-feira, 26 de junho França x Noruega (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) A França venceu por 4 a 1 Terça-feira, 30 de junho França x Suécia (17h, horário da costa leste) Estádio MetLife, East Rutherford A França venceu por 3 a 0 Sábado, 4 de julho França x Paraguai (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field, Filadélfia A França venceu por 1 a 0 Quinta-feira, 9 de julho França x Marrocos (16h, horário da costa leste) Gillette Stadium, Foxborough Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da França

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

A trajetória da França até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a França terminou em primeiro lugar no Grupo I, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória sobre o Paraguai nas oitavas de final, a França agora enfrenta o Marrocos nas quartas de final, o que representa uma revanche do confronto nas quartas de final do Catar 2022, quando os Bleus venceram por 2 a 0. Se derrotar o Marrocos pela segunda Copa do Mundo consecutiva, a França enfrentará a Espanha ou a Bélgica nas semifinais e a Argentina, Inglaterra, Noruega ou Suíça na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 9 de julho (16h, horário da costa leste dos EUA) Quartas de final Gillette Stadium (Foxborough) França x Marrocos Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais Estádio AT&T (Arlington) Jogo 101: contra Espanha/Portugal/EUA/Bélgica Ingressos 19 de julho (15h ET) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 101 Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Lionel Messi assumiu a liderança isolada na classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026, com seu oitavo gol no torneio contra o Egito durante as oitavas de final.

No entanto, os astros franceses continuam na briga pelo título de artilheiro na América do Norte, especialmente Kylian Mbappé, que está a apenas um gol de Messi. Ousmane Dembélé, que marcou um memorável hat-trick no primeiro tempo contra a Noruega, durante a fase de grupos, está atualmente com 4 gols no torneio.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Suíça - Ingressos Kylian Mbappé (França) 7 x Marrocos - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 x Inglaterra - Ingressos Harry Kane (Inglaterra) 6 x Noruega - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 4 x Marrocos - Ingressos Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs Bélgica - Ingressos

O que esperar de Kylian Mbappé na Copa do Mundo de 2026

Com apenas 19 anos, Kylian Mbappé ganhou as manchetes em todo o mundo ao marcar dois gols na partida das oitavas de final entre França e Argentina na Copa do Mundo de 2018. Esses foram apenas dois dos quatro gols que o talentoso jovem marcaria em sua primeira participação na Copa do Mundo.

Quatro anos depois, o então atacante do Paris Saint-Germain triplicaria sua contagem de gols na Copa do Mundo, marcando oito vezes no Catar 2022. Embora a França tenha levado para casa a medalha de prata, Mbappé se destacou na final contra a Argentina, marcando um hat-trick heróico.

Com 19 gols marcados em Copas do Mundo, Mbappé, que atualmente joga pelo Real Madrid, ocupa agora o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Ele está a apenas um gol de Lionel Messi.

Além da vontade de ver Kylian Mbappé em campo, o desejo geral de viajar e assistir à França em ação tem crescido nos últimos tempos, e muitos torcedores de futebol estarão ansiosos para ver como a seleção se sairá na América do Norte neste verão. A bicampeã mundial é uma das seis únicas seleções a terem sido coroadas campeãs em mais de uma ocasião.