Como conseguir ingressos para assistir a Kylian Mbappé na Copa do Mundo de 2026: ingressos, informações e muito mais sobre a Copa do Mundo da França

Kylian Mbappé adora a Copa do Mundo, e os fãs de futebol adoram vê-lo em ação no maior palco do esporte. O sensacional atacante está pronto para encantar o público norte-americano, e você pode reservar ingressos para vê-lo jogar com a França ainda hoje.

Tendo marcado 12 gols nas duas últimas edições da Copa do Mundo (2018 e 2022), as expectativas são altas de que Mbappé possa aumentar ainda mais sua contagem de gols neste verão. O primeiro adversário de Mbappé e seus companheiros da seleção francesa será o Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, seguido por confrontos da fase de grupos contra o Iraque e a Noruega.

Deixe que o GOAL traga a você todas as informações essenciais sobre os ingressos da França para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde comprá-los e quanto custarão.

Qual é a programação da França na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Apesar de ter marcado 56 gols contra 28 adversários internacionais, Kylian Mbappé abrirá novos caminhos se marcar durante a fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, já que ainda não marcou contra nenhum dos adversários da França no Grupo I: Senegal, Iraque e Noruega.

Data Jogo (hora do início) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho França x Noruega (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm flutuado ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875



Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Como conseguir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na França?

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da França, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar de Kylian Mbappé na Copa do Mundo de 2026

Com apenas 19 anos, Kylian Mbappé ganhou as manchetes em todo o mundo ao marcar dois gols durante o confronto das oitavas de final entre França e Argentina na Copa do Mundo de 2018. Esses foram apenas dois dos quatro gols que o jovem talentoso marcaria em sua primeira participação na Copa do Mundo.

Quatro anos depois, o então atacante do Paris Saint-Germain triplicaria sua contagem de gols na Copa do Mundo, marcando oito vezes no Catar 2022. Embora a França tenha levado para casa a medalha de vice-campeã, Mbappé esteve à altura do momento na final contra a Argentina, marcando um hat-trick heróico.

Com 12 gols marcados em Copas do Mundo, Kylian Mbappé, que agora joga pelo Real Madrid, está empatado com o lendário Pelé na sexta posição entre os maiores artilheiros da história da competição. Ele também está a apenas um gol de outro famoso artilheiro francês, Just Fontaine, que marcou todos os seus 13 gols em Copas do Mundo durante a edição de 1958.

Além da vontade de ver Kylian Mbappé jogar, o desejo geral de viajar e ver a França em ação tem crescido nos últimos tempos, e muitos torcedores de futebol estarão ansiosos para ver como a seleção se sairá na América do Norte neste verão. Os bicampeões mundiais são uma das seis únicas seleções a terem sido coroadas campeãs em mais de uma ocasião.