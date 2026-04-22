Como conseguir ingressos para assistir a Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo: ingressos, informações e muito mais sobre a seleção de Portugal na Copa do Mundo

Os torcedores estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o resto da Seleção das Quinas na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Será que Portugal vai derrotar facilmente seus adversários do grupo em Houston e Miami? Você pode estar nos Estados Unidos para descobrir.

Deixe o GOAL te orientar sobre todas as informações de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da fase de grupos de Portugal na Copa do Mundo de 2026?

Apesar de ter marcado gols contra 48 países diferentes durante sua épica carreira internacional, Cristiano Ronaldo ainda não balançou as redes contra nenhum dos adversários de Portugal na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026: República Democrática do Congo, Uzbequistão ou Colômbia.

Data Jogo (hora do início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Portugal x RD Congo (12h CDT) NRG Stadium (Houston) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão (12h CDT) Estádio NRG (Houston) Ingressos Sábado, 27 de junho Portugal x Colômbia (19h30 ET) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm flutuado ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Como conseguir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal?

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos de Portugal, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026?

Cristiano Ronaldo, que surpreendentemente estreou pela seleção portuguesa em 2003, mais uma vez deu um excelente exemplo para seus companheiros de equipe durante a bem-sucedida campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia da equipe, balançando as redes em cinco ocasiões.

A lenda portuguesa ocupa com folga o topo da lista de maiores artilheiros de todos os tempos, tendo marcado 143 gols em 226 partidas pela seleção. Com seu rival mais próximo, Lionel Messi, 27 gols atrás dele, é improvável que o recorde de Ronaldo seja superado tão cedo, se é que algum dia será.

Três dos oito gols que Ronaldo marcou em Copas do Mundo anteriores foram em uma partida de fase de grupos memorável contra a rival ibérica, a Espanha, em 2018. CR7 completou seu hat-trick com uma cobrança de falta de tirar o fôlego aos 88 minutos, empatando o placar em 3 a 3.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de Cristiano Ronaldo ao cenário internacional. Antes de se classificarem para a Coreia/Japão 2002, eles haviam participado de apenas duas Copas do Mundo em 70 anos.

Portugal é agora um dos principais protagonistas no cenário global, tendo participado de todas as Copas do Mundo desde então e alcançado um memorável 4º lugar em 2006. Além disso, a Seleção das Quinas venceu o Campeonato Europeu de 2016 e também foi coroada campeã da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.