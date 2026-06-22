Como conseguir ingressos para assistir a Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo: ingressos, informações e muito mais sobre a Copa do Mundo de Portugal

Os torcedores estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o restante da Seleção das Quinas na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Será que Portugal vai derrotar facilmente seus adversários da chave em Houston e Miami? Você pode estar nos Estados Unidos para descobrir.

Qual é a programação da fase de grupos de Portugal na Copa do Mundo de 2026?

Apesar de ter marcado gols contra a impressionante marca de 48 países diferentes ao longo de sua épica carreira internacional, Cristiano Ronaldo ainda não balançou as redes contra nenhum dos adversários de Portugal na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026: República Democrática do Congo, Uzbequistão ou Colômbia.

Data Partida (horário do pontapé inicial) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Portugal x República Democrática do Congo (12h CDT) NRG Stadium (Houston) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão (12h CDT) Estádio NRG (Houston) Ingressos Sábado, 27 de junho Portugal x Colômbia (19h30, horário da costa leste) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 de Portugal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm oscilado ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas iniciais estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter mais informações e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

O que esperar de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026?

Cristiano Ronaldo, que surpreendentemente estreou pela seleção portuguesa em 2003, mais uma vez deu um excelente exemplo para seus companheiros de equipe durante a bem-sucedida campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia da equipe, balançando as redes em cinco ocasiões.

A lenda portuguesa ocupa com folga o topo da lista de maiores artilheiros da história do futebol internacional, com 143 gols em 226 partidas pela seleção. Com seu rival mais próximo, Lionel Messi, 27 gols atrás dele, é improvável que o recorde de Ronaldo seja superado tão cedo — se é que algum dia será.

Três dos oito gols anteriores de Ronaldo em Copas do Mundo foram marcados em uma partida excepcional da fase de grupos contra a rival ibérica, a Espanha, em 2018. CR7 completou seu hat-trick com uma cobrança de falta de tirar o fôlego aos 88 minutos, empatando o placar em 3 a 3.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de Cristiano Ronaldo ao cenário internacional. Antes de se classificar para a Coreia/Japão 2002, a seleção havia participado de apenas duas Copas do Mundo em 70 anos.

Portugal é hoje um dos principais protagonistas no cenário mundial, tendo participado de todas as Copas do Mundo desde então e alcançado um memorável 4º lugar em 2006. Além disso, a Seleção das Quinas conquistou o Campeonato Europeu de 2016 e também foi coroada campeã da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.