Como conseguir ingressos para assistir a Christian Pulisic na Copa do Mundo de 2026: ingressos, informações e muito mais sobre a Copa do Mundo dos EUA

A Copa do Mundo de 2026 oferece aos jogadores que vestem a camisa das estrelas e listras uma oportunidade única nesta geração de inspirar a nação americana.

Quando o maior evento esportivo do planeta foi realizado pela última vez na América do Norte, em 1994, nomes como Alexi Lalas e Eric Wynalda se tornaram conhecidos por todos. Trinta e dois anos depois, Christian Pulisic e outros esperam liderar pelo exemplo e aumentar as chances dos co-anfitriões.

Deixe que o GOAL lhe forneça as informações necessárias sobre os ingressos para a Copa do Mundo nos EUA, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Qual é a programação da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nos EUA?

Embora Christian Pulisic tenha marcado doze gols nas eliminatórias da Copa do Mundo pelos Estados Unidos, ele marcou apenas uma vez durante um torneio da Copa do Mundo.

Esse único gol, marcado contra o Irã durante a última partida da fase de grupos dos Estados Unidos no Catar 2022, foi crucial, pois garantiu a classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final.

Data Jogo (hora do início) Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Estados Unidos x Paraguai (18h PT) SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Estados Unidos x Austrália (12h PT) Lumen Field (Seattle) Ingressos Qui, 25 de junho Estados Unidos x Turquia (19h PT) SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm flutuado ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875



Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

O que esperar de Christian Pulisic na Copa do Mundo de 2026

Embora Christian Pulisic tenha vivido uma série de momentos memoráveis durante sua carreira nos clubes, conquistando títulos pelo Borussia Dortmund, Chelsea e AC Milan, ele ainda espera alcançar o auge internacionalmente.

Parece que Christian Pulisic vem apresentando atuações de alto nível em campo há anos e anos. Ele estreou pela seleção dos EUA em 2016, aos 17 anos, tornando-se assim o mais jovem jogador americano a disputar uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo.

Aos 27 anos, Pulisic, o jogador que chamam de “Capitão América”, ainda tem muito a oferecer ao futebol e ao seu país. Os EUA podem não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo de 2018, mas chegaram às oitavas de final do torneio pela terceira vez em 12 anos em 2022 e buscarão uma longa trajetória desta vez.

Na Copa do Mundo de 2022, Pulisic, junto com outros três jogadores, recebeu o terceiro maior número de prêmios de “Melhor Jogador da Partida” no torneio, com apenas Kylian Mbappé e Lionel Messi recebendo mais. Considerando que os EUA foram eliminados na primeira fase das eliminatórias, foi uma conquista impressionante para Pulisic, e ele espera estar à altura do desafio no maior palco do futebol mais uma vez.

Os EUA deram um forte sinal de intenção ao nomear o ex-técnico do Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea, Mauricio Pochettino, em setembro de 2024 e, apesar de alguns contratempos, esperam ganhar impulso neste verão.