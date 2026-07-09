Como conseguir ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026: possíveis confrontos, preços nos estádios de Dallas e Atlanta, informações e muito mais

Uma febre futebolística está tomando conta da América do Norte, à medida que a Copa do Mundo da FIFA 2026 cumpre sua promessa de drama caótico, zebras históricas e confrontos eliminatórios de alta intensidade.

À medida que o torneio passa da intensa fase das oitavas de final para as decisivas quartas de final, o quadro está se reduzindo às quatro equipes finalistas. Com gigantes do futebol e azarões históricos lutando com unhas e dentes pelos Estados Unidos, Canadá e México, os dois confrontos das semifinais, tão aguardados, estão prestes a acontecer.

Se você quer testemunhar a história de perto, os ingressos para as semifinais são o bem mais cobiçado do momento, mas você precisará agir rápido, já que o mercado secundário está em alta e os canais oficiais continuam com disponibilidade muito limitada.

Deixe que a GOAL traga para você todas as informações essenciais sobre ingressos, locais e programação que você precisa para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026, em julho deste ano.

Quando serão as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Como comprar ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026

A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

O que esperar das semifinais da Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA voltou oficialmente à América do Norte pela primeira vez desde a edição de 1994 nos EUA. Trinta anos atrás, apesar da menor popularidade do futebol na região, aquele torneio bateu recordes de público e se tornou uma das edições de maior sucesso comercial da história.

Agora, as Américas estão sediando um grande espetáculo, recém-ampliado para 48 seleções, que já está proporcionando emoções sem precedentes. A chave atual está se estreitando à medida que o torneio avança para as fases eliminatórias de alto risco.

Isso está muito longe do que aconteceu nas semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde Lionel Messi e Julián Álvarez conduziram a Argentina com segurança à vitória sobre a Croácia por 3 a 0, e a França encerrou o conto de fadas do Marrocos com uma vitória certeira por 2 a 0. Este ano, a estrutura aberta do torneio gerou um caos imprevisível, garantindo que os quatro confrontos das semifinais sejam uma incógnita para todos.

O ápice desta jornada norte-americana se aproxima rapidamente. Os dois confrontos das semifinais, muito aguardados, acontecerão em noites consecutivas:

Semifinal 1: terça-feira, 14 de julho de 2026, no Dallas Stadium (AT&T Stadium), em Arlington, Texas.

terça-feira, 14 de julho de 2026, no (AT&T Stadium), em Arlington, Texas. Semifinal 2: quarta-feira, 15 de julho de 2026, no Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), em Atlanta, Geórgia.

Com a demanda por ingressos crescendo nas cidades-sede, os torcedores têm uma oportunidade histórica de garantir seus lugares no caminho direto para a final no MetLife Stadium, em 19 de julho.

É possível comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Se você está procurando uma forma oficial e segura de revender ou trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em 2 de outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Também vale a pena conferir revendedores secundários, como o StubHub, se você estiver procurando ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Os preços nessas plataformas secundárias estão sujeitos à disponibilidade e à demanda.

Quanto custam os ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 variam de acordo com a categoria de assento, conforme segue:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos, mas os assentos para as duas semifinais variavam originalmente entre US$ 420 e US$ 2.780, dependendo do local, conforme mostrado abaixo:

Local Ingressos AT&T Stadium (Dallas) US$ 455 – US$ 2.780 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) US$ 420 - US$ 2.565



Em sites de revenda, como o StubHub, os torcedores podem garantir ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026 a partir de US$ 1.181.

Quais são os locais das semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?