Como conseguir ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026: possíveis confrontos, preços nos estádios de Dallas e Atlanta, informações e muito mais

Uma febre futebolística está tomando conta da América do Norte, à medida que a Copa do Mundo da FIFA 2026 cumpre sua promessa de drama caótico, zebras históricas e confrontos eliminatórios de alta intensidade.
À medida que o torneio passa da intensa fase das oitavas de final para as decisivas quartas de final, o quadro está se reduzindo às quatro equipes finalistas. Com gigantes do futebol e azarões históricos lutando com unhas e dentes pelos Estados Unidos, Canadá e México, os dois confrontos das semifinais, tão aguardados, estão prestes a acontecer.
Se você quer testemunhar a história de perto, os ingressos para as semifinais são o bem mais cobiçado do momento, mas você precisará agir rápido, já que o mercado secundário está em alta e os canais oficiais continuam com disponibilidade muito limitada.
Deixe que a GOAL traga para você todas as informações essenciais sobre ingressos, locais e programação que você precisa para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026, em julho deste ano.
Quando serão as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|Terça-feira, 14 de julho
|Semifinal: França/Marrocos x Espanha/Bélgica
|AT&T Stadium (Dallas)
|Ingressos
|Quarta-feira, 15 de julho
|Semifinal: Noruega / Inglaterra x Argentina / Suíça
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|Ingressos
Como comprar ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026
A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber em resumo:
- A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
O que esperar das semifinais da Copa do Mundo de 2026?
A Copa do Mundo da FIFA voltou oficialmente à América do Norte pela primeira vez desde a edição de 1994 nos EUA. Trinta anos atrás, apesar da menor popularidade do futebol na região, aquele torneio bateu recordes de público e se tornou uma das edições de maior sucesso comercial da história.
Agora, as Américas estão sediando um grande espetáculo, recém-ampliado para 48 seleções, que já está proporcionando emoções sem precedentes. A chave atual está se estreitando à medida que o torneio avança para as fases eliminatórias de alto risco.
Isso está muito longe do que aconteceu nas semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde Lionel Messi e Julián Álvarez conduziram a Argentina com segurança à vitória sobre a Croácia por 3 a 0, e a França encerrou o conto de fadas do Marrocos com uma vitória certeira por 2 a 0. Este ano, a estrutura aberta do torneio gerou um caos imprevisível, garantindo que os quatro confrontos das semifinais sejam uma incógnita para todos.
O ápice desta jornada norte-americana se aproxima rapidamente. Os dois confrontos das semifinais, muito aguardados, acontecerão em noites consecutivas:
- Semifinal 1: terça-feira, 14 de julho de 2026, no Dallas Stadium (AT&T Stadium), em Arlington, Texas.
- Semifinal 2: quarta-feira, 15 de julho de 2026, no Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), em Atlanta, Geórgia.
Com a demanda por ingressos crescendo nas cidades-sede, os torcedores têm uma oportunidade histórica de garantir seus lugares no caminho direto para a final no MetLife Stadium, em 19 de julho.
É possível comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo da FIFA 2026?
Se você está procurando uma forma oficial e segura de revender ou trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em 2 de outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.
O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.
Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.
Também vale a pena conferir revendedores secundários, como o StubHub, se você estiver procurando ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Os preços nessas plataformas secundárias estão sujeitos à disponibilidade e à demanda.
Quanto custam os ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 variam de acordo com a categoria de assento, conforme segue:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos, mas os assentos para as duas semifinais variavam originalmente entre US$ 420 e US$ 2.780, dependendo do local, conforme mostrado abaixo:
|Local
|Ingressos
|AT&T Stadium (Dallas)
|US$ 455 – US$ 2.780
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|US$ 420 - US$ 2.565
Em sites de revenda, como o StubHub, os torcedores podem garantir ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026 a partir de US$ 1.181.
Quais são os locais das semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382