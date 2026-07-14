Uma febre do futebol está varrendo a América do Norte, já que a Copa do Mundo da FIFA 2026 cumpre sua promessa de drama caótico, zebras históricas e confrontos eletrizantes no mata-mata.

À medida que o torneio passa das intensas oitavas de final para as decisivas quartas de final, a chave vai se afunilando rumo aos quatro finalistas. Com gigantes do futebol e azarões históricos lutando com unhas e dentes nos Estados Unidos, no Canadá e no México, os dois aguardados confrontos das semifinais estão logo ali.

Se você quer testemunhar a história de perto, os ingressos para as semifinais são o item mais cobiçado do momento, mas será preciso agir rápido, já que os mercados secundários estão aquecendo e os canais oficiais seguem bastante limitados.

A alta demanda por ingressos para as semifinais reflete o drama incrível que se desenrola quando quatro seleções de elite competem por uma vaga na final. Para tornar cada carrinho e cada gol ainda mais envolventes ao assistir ao vivo, considere apoiar seus palpites com créditos de bônus. Use nosso código promocional exclusivo da 1xbet durante o cadastro para resgatar seu pacote de boas-vindas.

Deixe o GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos, locais e calendário de que você precisa para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026 neste mês de julho.

Quando serão as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Data Partida Local Ingressos Quarta-feira, 15 de julho Semifinal: Inglaterra x Argentina Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Ingressos

Como comprar ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerradas.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A fase de vendas de última hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos por ordem de chegada, com confirmação imediata. Isso representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente com a FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. A plataforma agora é o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os T&Cs de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

O que esperar das semifinais da Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA voltou oficialmente à América do Norte pela primeira vez desde USA '94. Trinta anos atrás, apesar do perfil mais baixo do soccer na região, aquele torneio quebrou métricas de público para se tornar uma das edições de maior sucesso comercial da história.

Agora, as Américas recebem uma enorme extravagância recém-ampliada de 48 seleções, que já está entregando um drama sem precedentes. A chave atual vai se estreitando à medida que o torneio avança fundo nas rodadas de mata-mata de alta pressão.

Está muito longe do roteiro das semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, quando Lionel Messi e Julián Álvarez conduziram com segurança a Argentina a uma vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, e a França encerrou o conto de fadas do Marrocos com um triunfo clínico por 2 a 0. Neste ano, a estrutura aberta da chave convidou ao caos imprevisível, garantindo que os confrontos do final four possam pender para qualquer lado.

O ápice desta jornada norte-americana está se aproximando rapidamente. Os dois aguardados confrontos das semifinais acontecerão em noites consecutivas:

Semifinal 1: terça-feira, 14 de julho de 2026, no Dallas Stadium (AT&T Stadium), em Arlington, Texas.

terça-feira, 14 de julho de 2026, no (AT&T Stadium), em Arlington, Texas. Semifinal 2: quarta-feira, 15 de julho de 2026, no Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), em Atlanta, Geórgia.

Com a demanda por ingressos crescendo nas cidades-sede, os torcedores têm uma oportunidade histórica de garantir seus lugares no caminho direto para a final no MetLife Stadium, em 19 de julho.

É possível conseguir ingressos de revenda para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Se você procura uma maneira oficial e segura de revender/trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 26, o FIFA Resale/Exchange Marketplace é o canal oficial para isso. O Marketplace foi aberto em 2 de outubro e ser acessado por meio de FIFA.com/tickets.

O FIFA Resale Marketplace está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para compradores de revenda: a disponibilidade pode ser bastante limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que esperam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e deixar os dados de pagamento prontos com antecedência.

Também vale a pena conferir revendedores secundários, como o StubHub, se você estiver procurando ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Os preços nas plataformas secundárias estão sujeitos à disponibilidade e à demanda.

Quanto custam os ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 variam por categoria de assento da seguinte forma:

Categoria 1: a mais cara, localizada no anel inferior.

a mais cara, localizada no anel inferior. Categoria 2: abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.

abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2.

principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: a mais acessível, localizada no anel superior fora das outras categorias.

Os preços vão flutuar ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos, mas os lugares para as duas semifinais inicialmente variavam de US$ 420 a US$ 2.780, dependendo do estádio, como mostrado abaixo:

Estádio Ingressos AT&T Stadium (Dallas) US$ 455 - US$ 2.780 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) US$ 420 - US$ 2.565



Em sites secundários de revenda, como o StubHub, os torcedores podem garantir ingressos para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026 a partir de US$ 1.181.

Quais são os estádios das semifinais da Copa do Mundo da FIFA 2026?