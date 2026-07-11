Como conseguir ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026: Noruega x Inglaterra, Argentina x Suíça - quem se juntará à França e à Espanha nas semifinais?

O drama da Copa do Mundo da FIFA 2026 entrou em ritmo acelerado.

A série de confrontos emocionantes e de tirar o fôlego pela América do Norte continua hoje.

Com os três países co-anfitriões eliminados e o Brasil, pentacampeão mundial, sendo eliminado de forma chocante nas oitavas de final, o cenário das quartas de final mudou drasticamente.

Com a França derrotando o Marrocos e a Espanha eliminando a Bélgica, restam agora apenas duas partidas das quartas de final: Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, como reservar ingressos para as quartas de final, quanto custam e muito mais.

Quem se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Quinta-feira, 9 de julho França x Marrocos (16h, horário da costa leste dos EUA) Gillette Stadium (Boston) França venceu por 2 a 0 Sexta-feira, 10 de julho Espanha x Bélgica (12h, horário do Pacífico) Estádio SoFi (Los Angeles) A Espanha venceu por 2 a 1 Sábado, 11 de julho Noruega x Inglaterra (17h, horário da costa leste) Estádio Hard Rock (Miami) Ingressos Sábado, 11 de julho Argentina x Suíça (20h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos

Como comprar ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os preços variam ao longo das diferentes fases de lançamento e venda de ingressos, mas os lugares para as quartas de final restantes variavam originalmente entre US$ 275 e US$ 1.690, dependendo do local, conforme mostrado abaixo:

Local Preço de face Preço médio de revenda Ingressos Hard Rock Stadium (Miami) US$ 295 – US$ 1.690 US$ 1.955 – US$ 8.500+ Ingressos Arrowhead Stadium (Kansas City) US$ 275 – US$ 1.125 $3.900 - $10.000 Ingressos

O que esperar das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Houve algumas partidas memoráveis nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar. Seleções favoritas, como Brasil e Portugal, foram eliminadas de forma surpreendente pela Croácia e pelo Marrocos, respectivamente.

A França avançou após uma disputa titânica contra a Inglaterra, e na infame “Batalha de Lusail”, onde foram mostrados 18 cartões amarelos e um cartão vermelho — um recorde na Copa do Mundo —, a Argentina precisou da prorrogação para eliminar uma seleção holandesa obstinada e determinada.

O torneio de 2026 já proporcionou uma quantidade incrível de drama, virando completamente a chave de cabeça para baixo. França e Espanha já garantiram vagas nas semifinais, mas quem se juntará a elas?

O Brasil, um dos grandes favoritos, foi eliminado em uma surpreendente derrota por 2 a 1 nas oitavas de final para a Noruega de Erling Haaland, o que definiu um confronto titânico nas quartas de final entre os noruegueses e a Inglaterra (que passou por pouco pelos co-anfitriões do México por 3 a 2 em um clássico no Azteca). Também na metade inferior do tabuleiro, a Argentina conseguiu uma das maiores viradas já vistas em uma Copa do Mundo ao derrotar o Egito por 3 a 2. Agora, ela enfrentará a Suíça, que venceu a Colômbia em uma dramática disputa de pênaltis.

Trinta anos depois que a Copa do Mundo de 1994 nos EUA quebrou recordes, a edição ampliada de 2026 está se mostrando a maior, mais animada e mais imprevisível Copa do Mundo da história do futebol.

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante as quartas de final da França contra o Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Kylian Mbappé (França) 8 x Espanha - Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Suíça - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 x Inglaterra - Ingressos Harry Kane (Inglaterra) 6 x Noruega - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 5 x Espanha - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Ingressos Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs França - Ingressos

Quais são os locais das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?