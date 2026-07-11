Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP
Book World Cup 2026 quarterfinal tickets

Traduzido por

Como conseguir ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026: Noruega x Inglaterra, Argentina x Suíça - quem se juntará à França e à Espanha nas semifinais?

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo
Noruega
Inglaterra
França
Espanha
Argentina
Suíça

Tudo o que você precisa saber sobre como conseguir ingressos para os épicos confrontos das quartas de final da Copa do Mundo

O drama da Copa do Mundo da FIFA 2026 entrou em ritmo acelerado. 

A série de confrontos emocionantes e de tirar o fôlego pela América do Norte continua hoje.

Com os três países co-anfitriões eliminados e o Brasil, pentacampeão mundial, sendo eliminado de forma chocante nas oitavas de final, o cenário das quartas de final mudou drasticamente.

Com a França derrotando o Marrocos e a Espanha eliminando a Bélgica, restam agora apenas duas partidas das quartas de final: Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, como reservar ingressos para as quartas de final, quanto custam e muito mais.

Ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 –Reserve agora

Quem se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

DataPartida (horário local do início)LocalResultado final / Ingressos
Quinta-feira, 9 de julhoFrança x Marrocos (16h, horário da costa leste dos EUA)Gillette Stadium (Boston)França venceu por 2 a 0
Sexta-feira, 10 de julhoEspanha x Bélgica (12h, horário do Pacífico)Estádio SoFi (Los Angeles)A Espanha venceu por 2 a 1
Sábado, 11 de julhoNoruega x Inglaterra (17h, horário da costa leste)Estádio Hard Rock (Miami)Ingressos
Sábado, 11 de julhoArgentina x Suíça (20h CDT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Ingressos

Como comprar ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 –Reserve agora

Quanto custam os ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os preços variam ao longo das diferentes fases de lançamento e venda de ingressos, mas os lugares para as quartas de final restantes variavam originalmente entre US$ 275 e US$ 1.690, dependendo do local, conforme mostrado abaixo:

LocalPreço de facePreço médio de revendaIngressos
Hard Rock Stadium (Miami)US$ 295 – US$ 1.690US$ 1.955 – US$ 8.500+Ingressos
Arrowhead Stadium (Kansas City)US$ 275 – US$ 1.125$3.900 - $10.000Ingressos

O que esperar das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Houve algumas partidas memoráveis nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar. Seleções favoritas, como Brasil e Portugal, foram eliminadas de forma surpreendente pela Croácia e pelo Marrocos, respectivamente.

A França avançou após uma disputa titânica contra a Inglaterra, e na infame “Batalha de Lusail”, onde foram mostrados 18 cartões amarelos e um cartão vermelho — um recorde na Copa do Mundo —, a Argentina precisou da prorrogação para eliminar uma seleção holandesa obstinada e determinada.

O torneio de 2026 já proporcionou uma quantidade incrível de drama, virando completamente a chave de cabeça para baixo. França e Espanha já garantiram vagas nas semifinais, mas quem se juntará a elas?

O Brasil, um dos grandes favoritos, foi eliminado em uma surpreendente derrota por 2 a 1 nas oitavas de final para a Noruega de Erling Haaland, o que definiu um confronto titânico nas quartas de final entre os noruegueses e a Inglaterra (que passou por pouco pelos co-anfitriões do México por 3 a 2 em um clássico no Azteca).  Também na metade inferior do tabuleiro, a Argentina conseguiu uma das maiores viradas já vistas em uma Copa do Mundo ao derrotar o Egito por 3 a 2. Agora, ela enfrentará a Suíça, que venceu a Colômbia em uma dramática disputa de pênaltis.

Trinta anos depois que a Copa do Mundo de 1994 nos EUA quebrou recordes, a edição ampliada de 2026 está se mostrando a maior, mais animada e mais imprevisível Copa do Mundo da história do futebol.

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante as quartas de final da França contra o Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. 

Jogador (Seleção)Número de golsPróximo jogo – Ingressos
Kylian Mbappé (França)8x Espanha - Ingressos
Lionel Messi (Argentina)8x Suíça - Ingressos
Erling Haaland (Noruega)7x Inglaterra - Ingressos
Harry Kane (Inglaterra)6x Noruega - Ingressos
Ousmane Dembélé (França)5x Espanha - Ingressos
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs Noruega - Ingressos
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (Espanha)4vs França - Ingressos

Quais são os locais das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Estádio (Cidade)Capacidade
Gillette Stadium (Boston)63.815 
Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
Estádio SoFi (Los Angeles)69.650
Estádio Hard Rock, Miami64.091

Ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.Reserve agora

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google