Como conseguir ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026: França x Marrocos, Espanha x Bélgica, Noruega x Inglaterra, possíveis confrontos e muito mais

O drama da Copa do Mundo da FIFA 2026 entrou em ritmo acelerado.

À medida que as oitavas de final passam da metade, o quadro do torneio foi completamente virado de cabeça para baixo, dando origem a uma série de confrontos sensacionais e de tirar o fôlego por toda a América do Norte, de 9 a 11 dejulho.

Com os três países co-anfitriões eliminados e o Brasil, pentacampeão mundial, sendo eliminado de forma chocante, o cenário dessas quartas de final mudou drasticamente — já temos confirmados França x Marrocos, Noruega x Inglaterra e Espanha x Bélgica.

Exatamente três quartos das vagas já estão definidas, prometendo histórias de grandes confrontos, enquanto as vagas restantes serão disputadas acirradamente.

Quem se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Data Partida Local Ingressos Quinta-feira, 9 de julho França x Marrocos Gillette Stadium (Boston) Ingressos Sexta-feira, 10 de julho Espanha x Bélgica Estádio SoFi (Los Angeles) Ingressos Sábado, 11 de julho Noruega x Inglaterra Estádio Hard Rock (Miami) Ingressos Sábado, 11 de julho Argentina/Egito x Suíça/Colômbia Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos

Como comprar ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os preços variam ao longo das diferentes fases de lançamento e venda de ingressos, mas os lugares para as quatro quartas de final variavam originalmente entre US$ 275 e US$ 1.690, dependendo do local, conforme mostrado abaixo:

Local Preço de face Preço médio de revenda Ingressos SoFi Stadium (Los Angeles) US$ 410 – US$ 1.690 US$ 4.760 – US$ 11.500 Ingressos Hard Rock Stadium (Miami) US$ 295 – US$ 1.690 $1.955 - $8.500+ Ingressos Gillette Stadium (Boston) US$ 275 – US$ 1.125 $950 - $4.500 Ingressos Estádio Arrowhead (Kansas City) US$ 275 – US$ 1.125 $3.900 - $10.000 Ingressos

O que esperar das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Houve algumas partidas memoráveis nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar. Seleções favoritas, como Brasil e Portugal, foram eliminadas de forma surpreendente pela Croácia e pelo Marrocos, respectivamente.

A França avançou após uma disputa titânica contra a Inglaterra, e na infame “Batalha de Lusail”, onde foram mostrados 18 cartões amarelos e um cartão vermelho — um recorde na Copa do Mundo —, a Argentina precisou da prorrogação para eliminar uma seleção holandesa obstinada e determinada.

O torneio de 2026 já proporcionou uma quantidade incrível de drama, virando completamente a chave de cabeça para baixo.

O Brasil, um dos grandes favoritos, foi eliminado em uma surpreendente derrota por 2 a 1 nas oitavas de final para a Noruega de Erling Haaland, o que definiu um confronto titânico nas quartas de final entre os noruegueses e a Inglaterra (que passou por pouco pelos co-anfitriões do México por 3 a 2 em um clássico no Azteca).

Enquanto isso, Kylian Mbappé e a França avançaram com segurança para as quartas de final, garantindo uma revanche altamente esperada da semifinal do Catar 2022 contra a perigosa seleção de Marrocos.

Assim como seus colegas co-anfitriões, Canadá e México, os EUA também foram eliminados nas oitavas de final, quando a Bélgica conquistou uma vitória fácil por 4 a 1 sobre os comandados de Pochettino em Seattle.

Trinta anos depois que a Copa do Mundo de 1994 nos EUA quebrou recordes, a edição ampliada de 2026 está se mostrando a maior, mais barulhenta e mais imprevisível da história do futebol.

Quais são os locais das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?