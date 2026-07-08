O drama da Copa do Mundo da FIFA 2026 entrou em alta velocidade.

Agora, estamos prontos para uma série de confrontos emocionantes e de tirar o fôlego por toda a América do Norte, de 9 a 11 de julho.

Com os três países co-anfitriões eliminados e o Brasil, pentacampeão mundial, sendo eliminado de forma chocante, o cenário das quartas de final mudou drasticamente — teremos França x Marrocos, Espanha x Bélgica, Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça para curtir.

Todas as quatro partidas que estão por vir serão grandiosas, e você pode estar sentado nos estádios acompanhando tudo de perto e vendo quem está destinado a uma vaga nas semifinais. Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, como reservar ingressos para as quartas de final, quanto custam e muito mais.

Quem se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Data Partida (horário local do início) Local Ingressos Quinta-feira, 9 de julho França x Marrocos (16h, horário da costa leste dos EUA) Gillette Stadium (Boston) Ingressos Sexta-feira, 10 de julho Espanha x Bélgica (12h PT) Estádio SoFi (Los Angeles) Ingressos Sábado, 11 de julho Noruega x Inglaterra (17h, horário da costa leste) Estádio Hard Rock (Miami) Ingressos Sábado, 11 de julho Argentina x Suíça (20h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos

Como comprar ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para as quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os preços variam ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos, mas os lugares para as quatro quartas de final variavam originalmente entre US$ 275 e US$ 1.690, dependendo do local, conforme mostrado abaixo:

Local Preço de face Preço médio de revenda Ingressos SoFi Stadium (Los Angeles) US$ 410 – US$ 1.690 US$ 4.760 – US$ 11.500 Ingressos Hard Rock Stadium (Miami) US$ 295 – US$ 1.690 $1.955 - $8.500+ Ingressos Gillette Stadium (Boston) US$ 275 – US$ 1.125 $950 - $4.500 Ingressos Estádio Arrowhead (Kansas City) US$ 275 – US$ 1.125 $3.900 - $10.000 Ingressos

O que esperar das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Houve algumas partidas memoráveis nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar. Seleções favoritas, como Brasil e Portugal, foram eliminadas de forma surpreendente pela Croácia e pelo Marrocos, respectivamente.

A França avançou após uma disputa titânica contra a Inglaterra, e na infame “Batalha de Lusail”, onde foram mostrados 18 cartões amarelos e um cartão vermelho — um recorde na Copa do Mundo —, a Argentina precisou da prorrogação para derrotar uma seleção holandesa obstinada e determinada.

O torneio de 2026 já proporcionou uma quantidade incrível de emoção, virando completamente a chave de cabeça para baixo.

O Brasil, um dos grandes favoritos, foi eliminado em uma surpreendente derrota por 2 a 1 nas oitavas de final para a Noruega de Erling Haaland, o que definiu um confronto titânico nas quartas de final entre os noruegueses e a Inglaterra (que passou por pouco pelos co-anfitriões do México por 3 a 2 em um clássico no Azteca).

Enquanto isso, Kylian Mbappé e a França avançaram com segurança para as quartas de final, garantindo uma revanche altamente esperada da semifinal do Catar 2022 contra a perigosa seleção de Marrocos.

Assim como seus colegas co-anfitriões, Canadá e México, os EUA também foram eliminados nas oitavas de final, quando a Bélgica conquistou uma vitória fácil por 4 a 1 sobre os homens de Pochettino em Seattle. Os “Red Devils” agora enfrentarão a Espanha, que triunfou no clássico ibérico contra a seleção de Cristiano Ronaldo, Portugal.

Na parte inferior do tabuleiro, a Argentina conseguiu uma das maiores viradas já vistas em uma Copa do Mundo ao derrotar o Egito por 3 a 2. Agora, a seleção enfrentará a Suíça, que venceu a Colômbia em uma dramática disputa de pênaltis, por uma vaga nas semifinais.

Trinta anos depois que a Copa do Mundo de 1994 nos EUA quebrou recordes, a edição ampliada de 2026 está se mostrando a maior, mais animada e mais imprevisível Copa do Mundo da história do futebol.

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Lionel Messi assumiu a liderança isolada na classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026, com seu oitavo gol no torneio contra o Egito. Surpreendentemente, ele já marcou em nove partidas consecutivas de Copa do Mundo, uma sequência que começou na partida das oitavas de final da Argentina contra a Austrália na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Jogador (Seleção) Nº de gols Próximo jogo – Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Suíça - Ingressos Kylian Mbappé (França) 7 x Marrocos - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 x Inglaterra - Ingressos Harry Kane (Inglaterra) 6 x Noruega - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 4 x Marrocos - Ingressos Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs Bélgica - Ingressos



Lionel Messi também lidera a lista de maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, tendo marcado 21 gols em seis edições diferentes (2006-2026).

Quais são os locais das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026?