Como conseguir ingressos para as oitavas de final do México: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos no Estádio Azteca, vendas de última hora e muito mais

O México disputará sua partida das oitavas de final na terça-feira, 30 de junho, às 19h, na Cidade do México.
O México enfrentará uma seleção que ficou em terceiro lugar nas eliminatórias e recebeu uma vaga extra nos Grupos C, E, F, H ou I, com possíveis adversários como Escócia, Equador ou Suécia.
Quando começa a partida do México nas oitavas de final da Copa do Mundo?
Como vencedor do Grupo A, o México disputará sua partida das oitavas de final na terça-feira, 30 de junho, com o pontapé inicial marcado para as 19h (horário local) no Estádio da Cidade do México.
Como comprar ingressos para a partida do México nas oitavas de final da Copa do Mundo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A Fase de Vendas de Última Hora foi lançada em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Quanto custam os ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo no México?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Etapa / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
México x A definir – Copa do Mundo: Tudo o que você precisa saber
México x A definir: Desempenho
México x A definir: Histórico recente de confrontos diretos
Classificação: México x A definir
Leia mais
- Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais
- Como conseguir ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026: preços no MetLife Stadium, informações e muito mais
- Guia de preços dinâmicos dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: O que significa preços dinâmicos?
- Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo?