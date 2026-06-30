Como conseguir ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo: fase eliminatória, jogos confirmados, possíveis confrontos, Canadá x Marrocos e muito mais

O drama das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 está se aproximando, à medida que a fase de 32 equipes chega ao fim. Com a chave do torneio oficialmente tomando forma, não há mais margem para erros.
Partidas de grande destaque já estão se configurando, com destaque para um confronto histórico e de grande envergadura entre os co-anfitriões Canadá e Marrocos, marcado para dar início à fase no dia 4 de julho, em Houston.
Com outras potências mundiais garantindo suas vagas nos próximos dias — incluindo Brasil e Paraguai, já confirmados —, os possíveis confrontos estão gerando uma demanda sem precedentes nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá.
Quais são os próximos jogos das oitavas de final?
|Data e horário do início
|Detalhes da partida
|Local
|Ingressos
|4 de julho, início às 12h CDT
|Oitavas de final: CONFIRMADO – Canadá x Marrocos
|Estádio de Houston, EUA
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|4 de julho, início às 17h (horário da costa leste dos EUA)
|Oitavas de final: Paraguai x França / Suécia
|Estádio da Filadélfia, EUA
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|5 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA)
|Oitavas de final: Brasil x Costa do Marfim / Noruega
|Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA
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|5 de julho, início às 18h CST
|Oitavas de final: México / Equador x Inglaterra / República Democrática do Congo
|Estádio da Cidade do México, México
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|6 de julho, início às 14h CDT
|Oitavas de final: Portugal / Croácia x Espanha / Áustria
|Estádio de Dallas, EUA
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|6 de julho, início às 17h PDT
|Oitavas de final: Estados Unidos / Bósnia e Herzegovina x Bélgica / Senegal
|Estádio de Seattle, EUA
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|7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)
|Oitavas de final: Argentina / Cabo Verde x Austrália / Egito
|Estádio de Atlanta, EUA
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|7 de julho, início às 16h PDT
|Oitavas de final: Suíça / Argélia x Colômbia / Gana
|Estádio de Vancouver, Canadá
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|9 a 11 de julho, horários variados
|Quartas de final: a confirmar
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
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|14 a 15 de julho, início às 15h
|Semifinal: a confirmar
|Estádio de Dallas e Estádio de Atlanta, EUA
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|18 de julho, início às 15h
|Disputa pelo 3º lugar: A confirmar
|Estádio de Miami, EUA
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|19 de julho, início às 15h
|Final: A confirmar
|Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA
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Quais são os próximos jogos das oitavas de final?
|Data e horário do início
|Detalhes da partida
|Local
|Ingressos
|29 de junho, início às 12h CDT
|Oitavas de final: Brasil x Japão
|Estádio de Houston, EUA
|2 a 1
|29 de junho, início às 16h30 EDT
|Oitavas de final: Alemanha x Paraguai
|Estádio de Boston, EUA
|1 a 1 (o Paraguai venceu nos pênaltis)
|29 de junho, início às 19h CST
|Oitavas de final: Holanda x Marrocos
|Estádio de Monterrey, México
|1 a 1 (Marrocos venceu nos pênaltis)
|30 de junho, início às 12h CDT
|Oitavas de final: Costa do Marfim x Noruega
|Estádio de Dallas, EUA
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|30 de junho, início às 17h EDT
|Oitavas de final: França x Suécia
|Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA
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|30 de junho, início às 19h CST
|Oitavas de final: México x Equador
|Estádio da Cidade do México, México
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|1º de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)
|Oitavas de final: Inglaterra x República Democrática do Congo
|Estádio de Atlanta, EUA
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|1º de julho, início às 13h PDT
|Oitavas de final: Bélgica x Senegal
|Estádio de Seattle, EUA
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|1º de julho, início às 17h PDT
|Oitavas de final: Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
|Estádio da Baía de São Francisco, EUA
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|2 de julho, início às 12h PDT
|Oitavas de final: Espanha x Áustria
|Estádio de Los Angeles, EUA
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|2 de julho, início às 19h (horário da costa leste dos EUA)
|Oitavas de final: Portugal x Croácia
|Estádio de Toronto, Canadá
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|2 de julho, início às 20h PDT
|Oitavas de final: Suíça x Argélia
|Estádio de Vancouver, Canadá
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|3 de julho, início às 13h CDT
|Oitavas de final: Austrália x Egito
|Estádio de Dallas, EUA
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|3 de julho, início às 18h EDT
|Oitavas de final: Argentina x Cabo Verde
|Estádio de Miami, EUA
|Comprar
|3 de julho, início às 20h30 CDT
|Oitavas de final: Colômbia x Gana
|Estádio de Kansas City, EUA
|Comprar
Como comprar ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
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