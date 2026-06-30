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Como conseguir ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo: fase eliminatória, jogos confirmados, possíveis confrontos, Canadá x Marrocos e muito mais

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As oitavas de final estão se aproximando, incluindo jogos já confirmados do Brasil, do Paraguai e do Canadá contra o Marrocos

O drama das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 está se aproximando, à medida que a fase de 32 equipes chega ao fim. Com a chave do torneio oficialmente tomando forma, não há mais margem para erros.

Partidas de grande destaque já estão se configurando, com destaque para um confronto histórico e de grande envergadura entre os co-anfitriões Canadá e Marrocos, marcado para dar início à fase no dia 4 de julho, em Houston. 

Com outras potências mundiais garantindo suas vagas nos próximos dias — incluindo Brasil e Paraguai, já confirmados —, os possíveis confrontos estão gerando uma demanda sem precedentes nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá.

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Quais são os próximos jogos das oitavas de final?

Data e horário do inícioDetalhes da partidaLocalIngressos
4 de julho, início às 12h CDTOitavas de final: CONFIRMADO – Canadá x MarrocosEstádio de Houston, EUAComprar
4 de julho, início às 17h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Paraguai x França / SuéciaEstádio da Filadélfia, EUAComprar
5 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Brasil x Costa do Marfim / NoruegaEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar
5 de julho, início às 18h CSTOitavas de final: México / Equador x Inglaterra / República Democrática do CongoEstádio da Cidade do México, MéxicoComprar
6 de julho, início às 14h CDTOitavas de final: Portugal / Croácia x Espanha / ÁustriaEstádio de Dallas, EUAComprar
6 de julho, início às 17h PDTOitavas de final: Estados Unidos / Bósnia e Herzegovina x Bélgica / SenegalEstádio de Seattle, EUAComprar
7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Argentina / Cabo Verde x Austrália / EgitoEstádio de Atlanta, EUAComprar
7 de julho, início às 16h PDTOitavas de final: Suíça / Argélia x Colômbia / GanaEstádio de Vancouver, CanadáComprar
9 a 11 de julho, horários variadosQuartas de final: a confirmarBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityComprar
14 a 15 de julho, início às 15hSemifinal: a confirmarEstádio de Dallas e Estádio de Atlanta, EUAComprar
18 de julho, início às 15hDisputa pelo 3º lugar: A confirmarEstádio de Miami, EUAComprar
19 de julho, início às 15hFinal: A confirmarEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar

Quais são os próximos jogos das oitavas de final?

Data e horário do inícioDetalhes da partidaLocalIngressos
29 de junho, início às 12h CDTOitavas de final: Brasil x JapãoEstádio de Houston, EUA2 a 1
29 de junho, início às 16h30 EDTOitavas de final: Alemanha x ParaguaiEstádio de Boston, EUA1 a 1 (o Paraguai venceu nos pênaltis)
29 de junho, início às 19h CSTOitavas de final: Holanda x MarrocosEstádio de Monterrey, México1 a 1 (Marrocos venceu nos pênaltis)
30 de junho, início às 12h CDTOitavas de final: Costa do Marfim x NoruegaEstádio de Dallas, EUAComprar
30 de junho, início às 17h EDTOitavas de final: França x SuéciaEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar
30 de junho, início às 19h CSTOitavas de final: México x EquadorEstádio da Cidade do México, MéxicoComprar
1º de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Inglaterra x República Democrática do CongoEstádio de Atlanta, EUAComprar
1º de julho, início às 13h PDTOitavas de final: Bélgica x SenegalEstádio de Seattle, EUAComprar
1º de julho, início às 17h PDTOitavas de final: Estados Unidos x Bósnia e HerzegovinaEstádio da Baía de São Francisco, EUAComprar
2 de julho, início às 12h PDTOitavas de final: Espanha x ÁustriaEstádio de Los Angeles, EUAComprar
2 de julho, início às 19h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Portugal x CroáciaEstádio de Toronto, CanadáComprar
2 de julho, início às 20h PDTOitavas de final: Suíça x ArgéliaEstádio de Vancouver, CanadáComprar
3 de julho, início às 13h CDTOitavas de final: Austrália x EgitoEstádio de Dallas, EUAComprar
3 de julho, início às 18h EDTOitavas de final: Argentina x Cabo VerdeEstádio de Miami, EUAComprar
3 de julho, início às 20h30 CDTOitavas de final: Colômbia x GanaEstádio de Kansas City, EUAComprar

Como comprar ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026: revenda oficial da FIFA, revenda no México, informações e muito mais

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