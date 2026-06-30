Como conseguir ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo: fase eliminatória, jogos confirmados, possíveis confrontos, Canadá x Marrocos e muito mais

O drama das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 está se aproximando, à medida que a fase de 32 equipes chega ao fim. Com a chave do torneio oficialmente tomando forma, não há mais margem para erros.

Partidas de grande destaque já estão se configurando, com destaque para um confronto histórico e de grande envergadura entre os co-anfitriões Canadá e Marrocos, marcado para dar início à fase no dia 4 de julho, em Houston.

Com outras potências mundiais garantindo suas vagas nos próximos dias — incluindo Brasil e Paraguai, já confirmados —, os possíveis confrontos estão gerando uma demanda sem precedentes nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá.

Quais são os próximos jogos das oitavas de final?

Data e horário do início Detalhes da partida Local Ingressos 4 de julho, início às 12h CDT Oitavas de final: CONFIRMADO – Canadá x Marrocos Estádio de Houston, EUA Comprar 4 de julho, início às 17h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Paraguai x França / Suécia Estádio da Filadélfia, EUA Comprar 5 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Brasil x Costa do Marfim / Noruega Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA Comprar 5 de julho, início às 18h CST Oitavas de final: México / Equador x Inglaterra / República Democrática do Congo Estádio da Cidade do México, México Comprar 6 de julho, início às 14h CDT Oitavas de final: Portugal / Croácia x Espanha / Áustria Estádio de Dallas, EUA Comprar 6 de julho, início às 17h PDT Oitavas de final: Estados Unidos / Bósnia e Herzegovina x Bélgica / Senegal Estádio de Seattle, EUA Comprar 7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Argentina / Cabo Verde x Austrália / Egito Estádio de Atlanta, EUA Comprar 7 de julho, início às 16h PDT Oitavas de final: Suíça / Argélia x Colômbia / Gana Estádio de Vancouver, Canadá Comprar 9 a 11 de julho, horários variados Quartas de final: a confirmar Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Comprar 14 a 15 de julho, início às 15h Semifinal: a confirmar Estádio de Dallas e Estádio de Atlanta, EUA Comprar 18 de julho, início às 15h Disputa pelo 3º lugar: A confirmar Estádio de Miami, EUA Comprar 19 de julho, início às 15h Final: A confirmar Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA Comprar

Quais são os próximos jogos das oitavas de final?

Data e horário do início Detalhes da partida Local Ingressos 29 de junho, início às 12h CDT Oitavas de final: Brasil x Japão Estádio de Houston, EUA 2 a 1 29 de junho, início às 16h30 EDT Oitavas de final: Alemanha x Paraguai Estádio de Boston, EUA 1 a 1 (o Paraguai venceu nos pênaltis) 29 de junho, início às 19h CST Oitavas de final: Holanda x Marrocos Estádio de Monterrey, México 1 a 1 (Marrocos venceu nos pênaltis) 30 de junho, início às 12h CDT Oitavas de final: Costa do Marfim x Noruega Estádio de Dallas, EUA Comprar 30 de junho, início às 17h EDT Oitavas de final: França x Suécia Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA Comprar 30 de junho, início às 19h CST Oitavas de final: México x Equador Estádio da Cidade do México, México Comprar 1º de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Inglaterra x República Democrática do Congo Estádio de Atlanta, EUA Comprar 1º de julho, início às 13h PDT Oitavas de final: Bélgica x Senegal Estádio de Seattle, EUA Comprar 1º de julho, início às 17h PDT Oitavas de final: Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina Estádio da Baía de São Francisco, EUA Comprar 2 de julho, início às 12h PDT Oitavas de final: Espanha x Áustria Estádio de Los Angeles, EUA Comprar 2 de julho, início às 19h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Portugal x Croácia Estádio de Toronto, Canadá Comprar 2 de julho, início às 20h PDT Oitavas de final: Suíça x Argélia Estádio de Vancouver, Canadá Comprar 3 de julho, início às 13h CDT Oitavas de final: Austrália x Egito Estádio de Dallas, EUA Comprar 3 de julho, início às 18h EDT Oitavas de final: Argentina x Cabo Verde Estádio de Miami, EUA Comprar 3 de julho, início às 20h30 CDT Oitavas de final: Colômbia x Gana Estádio de Kansas City, EUA Comprar

Como comprar ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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