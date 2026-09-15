Como conseguir ingressos para Arsenal x Lille: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Arsenal enfrenta o Lille na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

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Quando será o pontapé inicial de Arsenal x Lille pela Champions League?

Arsenal x Lille começa no Emirates Stadium, em Londres.

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Emirates Stadium

Arsenal x Lille pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Lille

O Arsenal venceu todas as suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcou nove gols e sofreu um nesse período. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, fora de casa, pela Premier League, e também conquistou um triunfo por 1 a 0 sobre o Napoli, fora, pela Champions League. Antes disso, venceu Chelsea por 2 a 1 e Aston Villa por 1 a 0 na Premier League, além de derrotar o Coventry City por 3 a 0. O Arsenal não sofreu gols em múltiplos jogos ao longo dessas cinco partidas.

O Lille venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Troyes na Ligue 1, após uma derrota por 3 a 2 para o Real Betis na Champions League. Também empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e venceu o Toulouse por 1 a 0 fora de casa nesse período.

ARS

ARS - Sequência

COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
LIL

LIL - Sequência

SCO
V0-2
PSG
E2-2
TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Arsenal x Lille: retrospecto recente do confronto direto

Classificação de Arsenal x Lille

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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