Como conseguir ingressos para Arsenal x Lille: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Quando será o pontapé inicial de Arsenal x Lille pela Champions League?

Arsenal x Lille começa no Emirates Stadium, em Londres.

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal x Lille pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Lille

O Arsenal venceu todas as suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcou nove gols e sofreu um nesse período. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, fora de casa, pela Premier League, e também conquistou um triunfo por 1 a 0 sobre o Napoli, fora, pela Champions League. Antes disso, venceu Chelsea por 2 a 1 e Aston Villa por 1 a 0 na Premier League, além de derrotar o Coventry City por 3 a 0. O Arsenal não sofreu gols em múltiplos jogos ao longo dessas cinco partidas.

O Lille venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Troyes na Ligue 1, após uma derrota por 3 a 2 para o Real Betis na Champions League. Também empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e venceu o Toulouse por 1 a 0 fora de casa nesse período.

Arsenal x Lille: retrospecto recente do confronto direto