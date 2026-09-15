Como conseguir ingressos para Arsenal x Lille: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Quando será o pontapé inicial de Arsenal x Lille pela Champions League?
Arsenal x Lille começa no Emirates Stadium, em Londres.
Arsenal x Lille pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Arsenal e Lille
O Arsenal venceu todas as suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcou nove gols e sofreu um nesse período. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, fora de casa, pela Premier League, e também conquistou um triunfo por 1 a 0 sobre o Napoli, fora, pela Champions League. Antes disso, venceu Chelsea por 2 a 1 e Aston Villa por 1 a 0 na Premier League, além de derrotar o Coventry City por 3 a 0. O Arsenal não sofreu gols em múltiplos jogos ao longo dessas cinco partidas.
O Lille venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Troyes na Ligue 1, após uma derrota por 3 a 2 para o Real Betis na Champions League. Também empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e venceu o Toulouse por 1 a 0 fora de casa nesse período.
Arsenal x Lille: retrospecto recente do confronto direto
Classificação de Arsenal x Lille
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
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|+3
|3
V
|6
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|1
|0
|0
|3
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|+2
|3
V
|6
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|1
|0
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|3
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|+2
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V
|8
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|1
|0
|0
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|+2
|3
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|0
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|3
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|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
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|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|17
|1
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|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
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|1
|0
|1
|0
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|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|21
|1
|0
|0
|1
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|3
|-1
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D
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|1
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|1
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|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
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|3
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D