Como conseguir ingressos para Arsenal x Leeds United: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Arsenal enfrenta o Leeds United no sábado, 10 de outubro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

O Arsenal chega para este confronto buscando manter seu dominante retrospecto no confronto direto contra o Leeds, tendo vencido nove dos últimos 10 encontros entre as equipes em todas as competições. O duelo mais recente pela liga, em janeiro de 2026, terminou com uma convincente vitória por 4 a 0 fora de casa, em Elland Road.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Arsenal x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Arsenal x Leeds United pela Premier League?

Arsenal x Leeds United começa no Emirates Stadium, em Londres.

Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Como comprar ingressos para Arsenal x Leeds United pela Premier League?

Para comprar ingressos para Arsenal x Leeds United no Emirates Stadium, você pode seguir estes passos oficiais padrão:

Associe-se ao programa oficial de membros do Arsenal: o Arsenal opera um sistema de ingressos por sorteio no qual membros pagantes (nível Red ou Silver) têm acesso exclusivo para se candidatar aos ingressos para jogos em casa. Participe do sorteio de ingressos da partida: quando os ingressos para o jogo contra o Leeds United forem abertos para solicitação, normalmente de 4 a 6 semanas antes da partida, faça login no portal oficial de ingressos do Arsenal e participe do sorteio dentro da janela designada. Confira o resultado do sorteio e a Ticket Exchange: se a sua solicitação no sorteio for bem-sucedida, o pagamento será processado automaticamente e seu ingresso digital será atribuído; se não for, você pode consultar a Arsenal Ticket Exchange oficial, onde os detentores de season ticket revendem seus lugares a outros membros. Explore os pacotes oficiais de hospitalidade: se você não for membro ou quiser entrada garantida, os ingressos de hospitalidade oferecem assentos premium acompanhados de opções de comida e bebida diretamente pelo clube. Plataformas secundárias de ingressos: plataformas secundárias de venda de ingressos e marketplaces, como StubHub ou parceiros oficiais de viagem, também oferecem ingressos, embora os preços frequentemente sejam definidos pelos vendedores acima do valor de face e estejam sujeitos às políticas de garantia ao comprador.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Leeds United pela Premier League?

Para jogos de Arsenal x Leeds United pela Premier League no Emirates Stadium, os preços oficiais dos ingressos geralmente dependem da categoria da partida e do setor:

Jogos categoria B / C (partidas padrão da liga): os ingressos para adultos normalmente variam de £30 a £80 para assentos padrão.

Jogos categoria A (grandes confrontos): partidas premium da liga podem custar entre £70 e £100+ por ingresso de adulto.

Club Level e hospitalidade: pacotes premium de hospitalidade e assentos no Club Level geralmente começam em torno de £250 a £500+ por ingresso, dependendo do acesso a jantar e lounge incluídos.

Arsenal x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Arsenal e Leeds United

O Arsenal chega para esta partida após vencer todas as suas últimas cinco partidas registradas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa na Premier League, e a equipe também venceu o Coventry City por 3 a 0 e conquistou a Community Shield com um triunfo por 3 a 0 sobre o Manchester City. Nesses cinco jogos, o Arsenal marcou 10 gols e sofreu cinco, com os dois resultados em amistosos respondendo pela maioria dos gols sofridos.

O Leeds teve uma sequência recente mista, mas em grande parte positiva. Seus últimos cinco jogos renderam três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Brentford na Premier League, e depois disso veio uma vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest pela Carabao Cup, antes de registrar um triunfo por 1 a 0 sobre o mesmo adversário na Premier League. O Leeds marcou oito gols nesses cinco jogos e sofreu três, com sua única derrota vindo em um amistoso de pré-temporada contra o Manchester United.

Arsenal x Leeds United: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Arsenal venceu por 4 a 0 em Elland Road, em partida da Premier League. Antes disso, o Arsenal bateu o Leeds por 5 a 0 no Emirates em agosto de 2025. Nos cinco encontros mais recentes do conjunto de dados, o Arsenal venceu quatro vezes e o Leeds uma, marcando 12 gols e sofrendo dois.